Jornada de 21 Dias de Ativismo em Combate à Violência contra as Mulheres é concluída com diversas ações

Dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos durante o ano, a Secretaria Municipal da Mulher levou inúmeras ações para os bairros nestes 21 Dias de Ativismo pelo fim da Violência contra as Mulheres, que teve como maior objetivo conscientizar e compartilhar informações para combater e prevenir todo tipo de violência contra o público feminino.

De acordo com a secretária da pasta da mulher, Cely Almeida, foram 21 dias ampliando os espaços de debate com a sociedade sobre o tema. Ela destaca que o início das ações contou com a parceria da Rede Municipal de Enfrentamento com uma iniciativa voltada para os jogos da Copa do Mundo, além disso foram realizadas panfletagem, rodas de conversas com o Clube de Mães e mulheres, exposições, dentre outras atividades.

“Durante o mês de novembro estivemos à frente dessa importante campanha, desenvolvendo ações com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher, divulgando os métodos legais para coibir a violência de gênero, as ações de enfrentamento e a importância de um atendimento integrado com as demais políticas públicas do município”, explica.

Para a primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, mobilizar, sensibilizar e promover a reflexão sobre assuntos que precisam ter atenção especial, por envolverem preconceito, discriminação, violência e violação de direitos, tanto raciais como de gênero são de extrema importância, por isso o cuidado em levar essas ações para todas as quatro regiões da cidade.

“É muito importante dar visibilidade para ações como essa, principalmente para que a população saiba que existe um suporte para apoio e também para fazer denúncias, além de divulgar a causa para toda a comunidade e fortalecer o trabalho da rede de serviços do nosso munícipio. A gestão trabalha nesse enfrentamento todos os dias, mas aproveitamos a campanha para intensificar as ações voltadas à mulher vítima de violência”, salienta.

21 dias de ativismo – Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional. Estabelecida inicialmente como 16 dias – de 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos –, no Brasil a campanha inicia em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro para Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.