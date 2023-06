Jornalistas de veículos nacionais vêm a MT conhecer o Pantanal

Doze jornalistas de oito veículos nacionais estão em Mato Grosso para conhecer o Pantanal durante uma press trip, organizada pelo Sebrae no Estado (Sebrae/MT), e que tem o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). De segunda-feira (26.06) até quarta-feira (28.06) eles vão conhecer e viver experiências pantaneiras nos municípios de Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Cáceres.

Participam da viagem jornalistas da Folha de S. Paulo, Estado de Minas, SBT Brasília, Qual Viagem, BrasilTuris, TravelBox, GPS e Canal Empreender. O jornalista Maycon Leão do SBT de Brasília contou que estava ansioso para conhecer de perto o que ele via por fotos e pela imprensa.

“Além de viver a experiência, temos que transmitir essa vivência e atrair outras pessoas para conhecer o mesmo. Tenho expectativa de ver a onça-pintada, vim de coração aberto para aprender com todo mundo”.

O secretário adjunto de Turismo da Sedec, Felipe Wellaton, destacou que a proposta da press-trip é interessante, pois beleza o Pantanal tem de sobra para que o turista possa conhecer o modo de viver pantaneiro, em um turismo de experiência.

“O Pantanal é a maior planície alagada do mundo. Temos diversos atrativos e roteiros sendo desenvolvidos pelo Sebrae mostrando a hospitalidade do nosso povo, cultura e esse turismo de experiência com diversas cidades pantaneiras”, disse Wellaton.

Wellaton ainda destacou que o Governo do Estado tem feito a parte dele investindo em infraestrutura nas cidades pantaneiras. A obra da orla de Santo Antônio de Leverger já está em 25% de execução, a orla de Cáceres está em tratativas junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e no caso de Barão de Melgaço já foi realizada a licitação, mas não apareceu nenhuma empresa interessada em executar a obra.

No caso de Poconé, o Estado está recuperando a MT-060, a via de acesso à cidade, e também trocando todas as pontes de madeira por concreto na Transpantaneira. A estrada parque tem 137 quilômetros de extensão e 120 pontes em seu trajeto, sendo que 66 delas são de madeira.

O diretor técnico do Sebrae/MT, André Schelini, destacou que atividade de turismo em Mato Grosso congrega mais de 50 atividades econômicas e 180 mil estabelecimentos comerciais, a maioria deles, micro e pequenos negócios que promovem turismo consciente e sustentável em construção do Sebrae e o Governo do Estado, por meio da Sedec, entre outras entidades.

“São destinos conhecidos pela população mato-grossense, mas a intenção é integrar os municípios pantaneiros, incorporando a cultura de Mato Grosso com turismo de contemplação, aventura, cultural, étnico e de experiência”, disse.

Dentre a experiência proposta pela press trip do Sebrae/MT está o café rural com quebra-torto pantaneiro em Santo Antônio de Leverger, apresentação cultural do Boi-à-Serra, pôr do sol na Baía de Siá Mariana em Barão de Melgaço, vivência na comunidade quilombola de Mata Cavalo, os safaris fotográficos com passeio de barco, roda de viola e passeio no Rio Paraguai.