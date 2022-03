José Roberto Stopa envia Projeto de Lei Complementar à Câmara Municipal visando instituir Programa de Escola Cívico Militar em Cuiabá

O Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Cuiabá) participa da 3ª Edição do Mutirão do Consumidor, que será realizado nos dias 24 e 26 de março, no Centro Comunitário, do bairro CPA 1. O evento que é coordenado pelo legislativo Municipal é de autoria do vereador Rodrigo Arruda e Sá, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Os atendimentos acontecerão nesta quinta e sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. Apenas no sábado (26) que será somente até às 12 horas.

A equipe do Procon estará no local ofertando diversos serviços voltados ao atendimento do cidadão que precisa do Poder Público para solução de conflitos. “O Procon participa do Mutirão realizada pela Câmara que já está em sua 3ª Edição para atender e registrar a reclamação do consumidor que por algum motivo se sentiu lesado ou até mesmo não conseguiu com o compromisso firmado com alguma empresa ou instituição”, disse o secretário-adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor, Genilto Nogueira.

O secretário lembra que no evento não será executado nenhum tipo de acordo por intermédio do Procon. Quem fará a mediação dos casos, é a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara.

O presidente da comissão, vereador Rodrigo Arruda e Sá, considera o evento como uma oportunidade para aqueles que queiram quitar os seus débitos. “Sabemos que a inadimplência subiu muito em momentos de pandemia, o mutirão é a oportunidade para aqueles que querem limpar seu nome. Precisamos falar de educação financeira e novas fontes de renda extra, isso vem através de oportunidades de emprego e capacitação profissional, vamos ter essa novidade no terceiro mutirão, assim como ampliamos os parceiros para tratar do bem-estar mental e físico da população” informou o parlamentar.

O Centro Comunitário do bairro CPA 1, em Cuiabá, está situado à Avendida Joinville, 548-590.

Com informações da Assessoria da Câmara de Vereadores.