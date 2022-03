José Roberto Stopa (PV), prefeito em exercício de Cuiabá, é contra federação partidária do PV com o PT

José Roberto Stopa (PV), presidente do partido no Estado e vice-prefeito de Cuiabá, afirmou, hoje (17), que tem posição contrária à federação partidária do PV com o PT e é definitiva, sem volta, e que definirá sua situação político-partidária na próxima semana. Stopa afirma que já teve convite de mais de dez partidos para deixar o PV, e que fica feliz por ter seu nome lembrado como candidato da oposição ao governo do estado nas eleições deste ano.

Por Flávio Garcia – “Fico extremamente feliz quando meu nome é lembrado, não só pelo prefeito, como outras pessoas que também me procuraram. Isso é motivo de felicidade, significa que o trabalho, acordar cedo, dormir tarde e trabalhar muito dá resultado. Fico feliz com isso, mas ainda nem conversei com o prefeito sobre isso. Se o grupo lançou, vamos sim conversar sobre isso”, adiantou.No campo partidário, Stopa disse que sua maior dúvida é permanecer ou não no partido que preside por conta da federação em nível nacional com o PT. “Confesso que essa é minha maior dúvida. Eu sou apaixonado pela causa ambiental, pela sustentabilidade, enfim, por qualidade de vida e o PV tem tudo haver com qualidade de vida. Vou ter uma reunião com o partido na próxima segunda-feira e a partir daí vou definir com clareza”.

“Tudo que o Aluísio faz está credenciado a fazer. Eu disse o tempo todo que 100% contra a federação com o PT, mas partido fez a federação num processo democrático, eu continuo contra. Fui voto vencido. Na reunião de terça-feira nós vamos definir tudo isso”, adiantou.

Para Stopa, “a federação não retroage mais. Está fechada com o PV, PT e PC do B, podendo vir, inclusive, o PSB. Volto a dizer, sou contra, e vou dizer na semana que vem se fico ou não no partido”.