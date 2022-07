Jovem é presa transportando 20 tabletes de maconha em ônibus intermunicipal

Por Wellyngton Souza – Com os suspeitos, foram apreendidos 10 porções de maconha, quatro de cocaína, uma pasta base, aparelhos celulares e R$ 20. Os policiais recuperaram ainda um aparelho televisor, uma caixa de som, quatro relógios e um fone de ouvido.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), em patrulhamento da rotina na região, identificou um dos suspeitos com mais de 30 passagens de furto em Várzea Grande e que ao visualizar os policiais tentou fugir.

Com o homem, os policiais apreenderam diversas porções de entorpecentes que seriam comercializadas. Questionado se haveria mais drogas, o suspeito levou os policiais até sua residência e lá os policiais encontraram diversos objetos furtados de residências na região.

O homem ainda indicou a localização de outros suspeitos que também teriam participado dos crimes, bem como eram usuários e comercializavam drogas na região do Ouro Verde e também nos bairros São Simão e Centro de Várzea Grande.

Imediatamente e de posse das características, os policiais conseguiram efetuar a prisão dos envolvidos. Os produtos ilícitos e os objetos furtados foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

