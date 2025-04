Jovem empreendedora transforma investimento em oportunidade de crescimento com apoio da Desenvolve MT

Aos 21 anos, Geovanna Diego já soma conquistas que muitos levam décadas para alcançar. Natural de Tangará da Serra e atualmente moradora de Diamantino, ela é fundadora da Fina Evidência, uma loja de roupas femininas que nasceu de um sonho antigo e tomou forma graças à sua determinação, visão de negócio e ao apoio financeiro da Desenvolve MT.

A jovem empreendedora não mediu esforços para estruturar seu negócio e utilizou o financiamento de forma estratégica, conseguindo inaugurar o espaço físico da loja em um dos pontos mais movimentados da cidade.

“Com o crédito, consegui montar a loja, fiz uma fachada, comprei araras, provadores, manequins, cabides e fiz a reposição de mercadorias. Planejei as mudanças pensando em criar um ambiente mais acolhedor para meus clientes”, destaca Geovanna.

A mudança de formato do negócio, do on-line para o espaço físico, trouxe resultados expressivos. Após conseguir o financiamento, a empresária viu seu faturamento crescer cerca de 80%. Ela relata que o ponto físico a permitiu alcançar um público maior e impulsionar as vendas, mantendo o equilíbrio financeiro da loja e garantindo o pagamento das parcelas do financiamento. Hoje, a loja se tornou autossustentável, cobrindo contas fixas, salário de funcionários e reposição de estoque.

A paixão por moda e a inspiração familiar no empreendedorismo despertaram cedo na empresária. Aos 17 anos, ela iniciou suas primeiras vendas online com a irmã, mas foi apenas em 2023 que decidiu profissionalizar a marca, registrar o CNPJ e investir de vez na loja. Mesmo conciliando faculdade de administração, casamento e um emprego fixo, ela não abriu mão de tirar o sonho do papel.

Apesar de todos os desafios, Geovanna não pensa em abandonar o emprego formal por enquanto. Para ela, a segurança da renda fixa é essencial neste início, mas garante que o plano é, em breve, dedicar-se exclusivamente à loja.

“Daqui a seis meses, acredito que a Fina Evidência já vai conseguir sustentar totalmente a nossa renda”, afirma.

O sucesso da jovem empreendedora é reflexo de sua coragem, disciplina e planejamento. Geovanna persistiu no seu propósito e transformou seu sonho em realidade com apoio da Desenvolve MT. A sua loja é, hoje, um exemplo de que acreditar em si mesmo, e com a ajuda certa, pode chegar longe.

Linhas de crédito Desenvolve MT

A Desenvolve MT oferece diversas linhas de crédito para apoiar empreendedores mato-grossenses na expansão e modernização de seus negócios. As opções incluem a linha Desenvolve Empresarial, com financiamentos de até R$ 1,5 milhão para investimentos em obras civis, aquisição de máquinas, equipamentos e energia solar, com prazos de até 120 meses e carência de até 12 meses.

Já a linha Desenvolve Empreendedor é voltado para mulheres e jovens de 18 a 29 anos, oferecendo crédito de até R$ 15 mil com taxas a partir de 0,37% ao mês, prazos de até 42 meses e carência de até seis meses.

Para conhecer todas as linhas disponíveis, simular parcelas e iniciar o processo de solicitação, acesse o site oficial, desenvolve.mt.gov.br. Em caso de dúvidas ou para atendimento personalizado, entre em contato pelo telefone (65) 3613-7900, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT