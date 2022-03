Jovens capacitados pelo Senar são contratados por empresa parceira

O Curso Técnico em Agronegócio da Rede e-Tec Brasil iniciou três novas turmas no último fim de semana nos polos de Santa Catarina: Seara, São Joaquim e Araranguá. Já no polo de Campos Novos começou uma turma do Curso Técnico em Zootecnia. A iniciativa é do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), em parceria com os Sindicatos Rurais dos municípios.

As aulas inaugurais contaram com a presença de representantes do Senar/SC, dos presidentes dos Sindicatos Rurais e lideranças locais. O superintendente do Senar/SC Gilmar Zanluchi esteve presente no evento de Seara, acompanhado pelo supervisor regional Helder Jorge Barbosa, e destacou a alegria em iniciar uma nova turma. Aproveitou o momento para incentivar os alunos a aproveitarem as aulas da melhor forma, pois a grade curricular é de alta qualidade e vem formando excelentes profissionais no Estado. “A formação foi estruturada para especializar produtores na gestão dos estabelecimentos rurais e oportuniza a prática profissional por meio de visitas técnicas realizadas em propriedades, empresas e outras organizações do agronegócio”, frisou.

O presidente do Sindicato Rural de Seara Valdemar Zanluchi expressou satisfação porque essa nova turma, formada por 30 alunos, marca o retorno às aulas presenciais. “O curso é muito importante, pois permite o desenvolvimento de habilidades tanto para quem atua em sua própria propriedade quanto para quem procura oportunidades profissionais com melhores ganhos em outras empresas ou entidades. Espero que todos tenham êxito e sucesso”.

O prefeito de Seara Edemilson Canale prestigiou o evento juntamente com a secretária de Educação Fabiana Mariani e enalteceu a participação jovens na formação destacando que após concluírem o curso técnico poderão iniciar a graduação na Faculdade CNA, também no polo de Seara.

Em Campos Novos a aula inaugural, realizada em uma sala cedida pela Prefeitura, contou com a presença do supervisor regional Jeam Palavro e do vice-prefeito Gilmar Marco Pereira, que reconheceu a importância do Curso Técnico em Zootecnia para trazer novas oportunidades tanto aos técnicos que serão formados quanto ao município com profissionais qualificados.

Em Araranguá, a abertura da turma do Técnico em Agronegócio contou com a participação da supervisora regional Sueli Silveira Rosa, além de lideranças locais. O primeiro encontro reuniu 27 alunos, autoridades e lideranças do município e região. No polo de São Joaquim, o primeiro dia de aula foi muito elogiado pelos 30 novos alunos que se mostraram com as melhores expectativas em relação ao curso.

A coordenadora regional do Curso Técnico em Agronegócio, Kátia Zanella, ressaltou que nas próximas semanas serão realizadas aulas inaugurais do Curso Técnico em Agronegócio nos polos de Canoinhas e Fraiburgo. As atividades educacionais são semipresenciais, com os conteúdos a distância disponibilizados na Internet, no material impresso e nas videoaulas, além daqueles ministrados nos encontros presenciais, nos polos de apoio.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, ressaltou a satisfação por contribuir com a qualificação técnica destinada, prioritariamente, a quem atua no campo. Pelo histórico bem-sucedido das diversas turmas já formadas e pelo crescente desenvolvimento do agronegócio no Estado, temos a certeza de que os alunos que estão iniciando agora terão grandes oportunidades de crescimento na carreira, além de contribuírem também para o desenvolvimento do setor”.