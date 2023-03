Jovens de Mato Grosso participam do Campeonato Estadual de Atletismo Sub-20 no fim de semana

O Campeonato Estadual Loterias Caixa de Atletismo Sub-20 abre a temporada mato-grossense de atletismo neste sábado (18.03) e domingo (19.03), no Centro Olímpico de Treinamento (COT/UFMT), em Cuiabá. Realizado pela Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT), com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o evento esportivo reúne atletas de vários municípios em disputas pelos índices para participação em competições nacionais.

Para o presidente da FAMT, Tomires Lopes, o apoio do Governo do Estado, por meio da Secel, é fundamental para os avanços conquistados pelo atletismo de Mato Grosso. “Além de termos muitos atletas contemplados com bolsas de auxílio mensal do projeto Olimpus, contamos também com o suporte do Estado para a realização dos eventos que possibilitam o acesso e boas colocações de nossos esportistas em competições nacionais e internacionais”, destaca Tomires.

Faz parte ainda da programação do fim de semana a Etapa Estadual de Atletismo Sub-15, evento preparatório para os Jogos Escolares Mato-grossenses. Já na categoria Sub-20, os atletas buscam os índices para o Campeonato Brasileiro de Atletismo, realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

Ao todo, mais de 400 atletas participam das duas competições, representando clubes dos municípios de Araputanga, Barra do Garças, Cuiabá, Itaúba, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Várzea Grande.

As competições contam com disputas nas provas de arremesso de peso, salto em altura, lançamentos de dardos e de martelo, corridas de velocidade e com barreiras, salto em altura, salto em distância, heptatlo e decatlo.

O acesso ao local das competições é gratuito e aberto ao público. No sábado (18.03), o evento esportivo ocorre das 7h às 12h e das 15h às 18h e no domingo (19.03) vai até às 12h.