Jovens Demolays conhecem o Tribunal de Justiça

Na sexta-feira (07), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu aproximadamente 50 jovens da Ordem DeMolay, em uma visita que vai além do protocolo institucional. Para muitos dos rapazes, entre 12 e 21 anos, foi a primeira oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Poder Judiciário estadual e de encontrar um exemplo vivo de que os caminhos trilhados na juventude podem levar longe.

A atividade integra o programa “Dia do Meu Governo”, um dos requisitos anuais da Ordem DeMolay, reconhecida pela ONU como a maior organização de juventude do mundo. “O jovem vai numa estrutura do poder público para aprender um pouco sobre a história e o funcionamento dessas instituições”, explicou Júlio César Moreira Silva Júnior, membro do Conselho Consultivo do Capítulo Marechal Rondon e professor de Direito.

Embora tenha sido realizada nos mesmos moldes do programa “Nosso Judiciário”, a visita não se enquadrou oficialmente no projeto por não envolver acadêmicos de Direito. Participaram membros dos 11 capítulos existentes em Cuiabá e Várzea Grande.

Um encontro que inspira

Para Jonas José, de 20 anos, mestre conselheiro do Capítulo XVIII de Março, a experiência superou expectativas. “A princípio eu tinha a visão de que o Tribunal de Justiça era um local um pouco mais fechado, que não tinha essa liberdade para pessoas de fora, e fui muito bem recebido”, contou. Estudante de Ciências Contábeis, Jonas revelou que a visita fortaleceu sua pretensão de trabalhar com Direito Tributário. “Tendo a oportunidade de estar aqui hoje, com certeza me inspirou muito mais”.

Gabriel Collareda, de 19 anos e mestre conselheiro do Capítulo Cuiabá nº 103, também estava em sua primeira visita ao TJMT. “A gente teve muito conhecimento a respeito dos poderes. Ter a oportunidade de conhecer a segunda instância do Poder Judiciário é incrível”, afirmou. Para ele, que já trabalha na área judiciária, a experiência trouxe “uma nova perspectiva” sobre a instituição.

Ponte entre gerações

O momento mais simbólico da visita aconteceu no encontro com o desembargador Lídio Modesto, que recebeu os jovens com especial entusiasmo. “É uma satisfação gigante estar aqui recebendo vocês. Também fiz parte da Ordem DeMolay, então para mim é uma honra ter a possibilidade de, hoje, estando aqui no Tribunal de Justiça como desembargador, receber meus irmãos”, declarou.

Magistrado há 26 anos, Lídio Modesto é membro fundador do Capítulo Marechal Rondon e integra a Loja Maçônica Filhos de Salomão nº 1. Sua trajetória começou ainda jovem, quando ingressou na organização aos 17 anos, passando por DeMolay, Sênior DeMolay e, posteriormente, pela Maçonaria, da qual é grau 33 desde 2018.

“Eu acredito fielmente que a Ordem DeMolay é uma instituição formadora de homens, de pessoas sérias, comprometidas com a ética, com a família, com o país”, afirmou o desembargador, destacando os valores de patriotismo, especialmente significativos no mês de novembro. “É muito importante ter esse sentimento de respeito às instituições da pátria e dos valores que o homem de bem deve se pautar”.

O desembargador Lídio foi além e enfatizou que as oportunidades no Judiciário não se limitam à área jurídica. “O Tribunal de Justiça é uma instituição muito ampla. Nós temos pessoas da área de tecnologia da informação, que a passos largos vem ocupando seu espaço, pessoas da área da engenharia também”, destacou, mencionando as 60 comarcas do estado e os diversos prédios descentralizados.

Aos jovens presentes, deixou um recado: “Não desistam dos seus sonhos. Não é impossível, todos vocês têm a oportunidade. Se por acaso entenderem que essa casa pode servir no futuro, continuem estudando sempre, porque somente por meio do estudo e do sonho você consegue alcançá-lo”.

Ao final do encontro, o desembargador recebeu, como homenagem dos jovens, o pin comemorativo dos 35 anos do Capítulo Marechal Rondon nº 106 da Ordem DeMolay.

