Jovens do Projeto ECOar conhecem ações do Espaço Caliandra
O enfrentamento à violência de gênero contra mulheres e meninas começa na formação familiar e escolar. Em um cenário em que o Estado de Mato Grosso lidera o ranking nacional de feminicídios por taxa a cada 100 mil mulheres, iniciativas voltadas à prevenção ganham ainda mais relevância. É nesse contexto que o Projeto ECOar: Juventude Contra a Violência de Gênero é desenvolvido na E.E. Diva Hugueney de Siqueira Barros, no bairro Jardim Aroeira, em Cuiabá.
Idealizado pela Ong Ensina Brasil, o projeto promove ações em escolas públicas do país e fomenta a formação de lideranças entre professores. Na última sexta-feira (28), dez estudantes envolvidos na iniciativa, e também participantes do projeto Agentes do Amanhã, da escola Malik Didier, no bairro Pedra 90, visitaram o Núcleo das Promotoria de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar, do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), na capital.
Os alunos conheceram o Espaço e o Observatório Caliandra e conversaram com a equipe técnica e com a promotora chefe do Núcleo, Claire Vogel Dutra. A visita integra o processo de coleta de informações para um documentário que será produzido pelos estudantes, com foco na conscientização e na prevenção da violência de gênero.
A professora Marina Kuranaga Silva, do programa Ensina Brasil, explica que o Observatório e o Espaço Caliandra surgiram como referências na pesquisa inicial do projeto. Segundo ela, aproximar os estudantes de instituições, como o Ministério Público é fundamental para ampliar o repertório e reduzir distâncias simbólicas.
“Foi muito frutífero vir para cá, conversar com a promotora e com toda a equipe. É essencial que esses estudantes compreendam o contexto, aprendam sobre os tipos de violência, como denunciar, e conheçam o papel do Ministério Público, que muitas vezes, apesar de perto geograficamente, é distante do conhecimento deles”, afirmou.
A professora de Biologia Raquel Amorim, também do programa Ensina Brasil, reforça que os elevados índices de violência contra a mulher em Mato Grosso justificam a escolha do tema. Ela destaca que o documentário produzido pelos estudantes busca revelar como a violência de gênero se manifesta dentro do ambiente escolar.
“A realidade de Mato Grosso mostrava que esse tema é urgente. O documentário pretende conscientizar sobre os tipos de violência, suas causas e como elas já aparecem na escola. Queremos começar a combater esse problema pela raiz”, explicou.
Para a promotora Claire Vogel, a iniciativa representa uma das formas mais eficazes de ampliar o debate e engajar jovens no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.
“Essa temática converge com nossa atuação. Os estudantes conheceram o trabalho realizado no Espaço Caliandra, nossos projetos, como o FloreSer, com jovens, e o Por Elas e Por Nós, voltado a homens adultos, e a dinâmica da nossa equipe multidisciplinar”, destacou.
“Foi uma tarde muito produtiva, com uma interação que reforça a importância da prevenção desde cedo”, concluiu.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Energisa-MT reforça compromisso contra a violência de gênero
Uma manhã de conhecimento e diálogo sobre violência de gênero contra mulheres e meninas foi proporcionada a mais de 80 colaboradores da Energisa Mato Grosso, nesta segunda-feira (1º/12), na sede localizada no bairro Bandeirantes, em Cuiabá.
A ação integra o projeto “Por Elas e Por Nós: Diálogo Masculino pela Não Violência”, desenvolvido pelo Núcleo das Promotorias de Justiça de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar – Espaço Caliandra, do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).
A Energisa-MT é a terceira empresa a aderir às atividades da iniciativa, voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas.
A equipe da promotora de Justiça Claire Vogel Dutra, coordenadora do projeto, tem percorrido empresas para dialogar sobre violência de gênero, especialmente com o público masculino adulto. Segundo ela, embora a repressão seja necessária, a prevenção é fundamental.
“Cada um de nós precisa assumir responsabilidade. Essa temática exige atuação não apenas do poder público. Precisamos que as empresas, e a Energisa tem assumido essa parcela de responsabilidade social, mas também os cidadãos, colaboradores e funcionários, reflitam sobre suas atitudes cotidianas: no trato com a companheira, esposa ou namorada, na educação dos filhos e no ambiente de trabalho. Só assim podemos mudar essa realidade de violência contra mulheres e meninas”, afirmou.
O presidente da Energisa-MT, Marcelo Vinhais, destacou que um dos maiores desafios é romper padrões aprendidos desde a infância. “Esse trabalho que iniciamos com o Ministério Público busca mudar a cara desse estado, que infelizmente ocupa o primeiro lugar no ranking de feminicídios no Brasil. O problema está na nossa educação, na nossa formação. Isso não é algo que atinge apenas os homens”, disse.
Ele também reforçou a importância da iniciativa dentro da empresa. “A violência não é bem-vinda aqui. Se queremos ser uma empresa que contribui com o estado, temos que começar criando uma cultura interna. O propósito aqui hoje é provocar reflexão para que vocês multipliquem esse conceito dentro da organização: o de dizer não à violência”, completou.
O colaborador Edivan Dias Lima Luzes, que trabalha há 15 anos na Energisa/MT, chamou a atenção ao se manifestar durante a palestra. “Foi um encontro muito rico, que precisa acontecer mais vezes em 2026. Temos que mudar essa realidade de violência contra a mulher. Tenho três mulheres em casa, minha esposa e duas filhas, e apoio o Ministério Público nessa causa”, afirmou.
Bruno Mário Martins, funcionário da área comercial há cinco anos, também destacou a importância do debate. “O número de mortes e agressões no nosso estado é elevado. Trazer esse tema para dentro da empresa, que tem muitos colaboradores, ajuda a tratar a raiz do problema. É um momento para parar e pensar no que estamos fazendo para mudar essa realidade. O respeito deve prevalecer, independentemente de ser homem ou mulher”, disse.
A palestra, conduzida pela assistente ministerial Maisa Magda Fernandes e pela psicóloga Vastir Maciel, abordou pontos-chave sobre violência de gênero, incluindo a construção da masculinidade tóxica, aspectos históricos e sociais, dados sobre suicídio masculino e feminicídio, tipos de violência e impactos na vida dos filhos — especialmente órfãos de mães assassinadas e de pais presos ou que cometeram suicídio. Também foram discutidos os prejuízos no ambiente de trabalho, na saúde física e emocional dos colaboradores, no rendimento profissional e os danos sociais e econômicos ao agressor, como abalo da imagem e risco de perda do emprego.
O projeto “Por Elas e Por Nós: Diálogo Masculino pela Não Violência” contempla empresas de Cuiabá e integra a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, iniciada em 20 de novembro e com programação até 10 de dezembro.
Empresas interessadas em aderir ao projeto podem entrar em contato com a assessoria do gabinete da Promotoria pelo telefone (65) 99604-0196.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Mutirão Interligue Já incentiva conexão de imóveis à rede de esgoto
O engenheiro florestal Walmir da Silva Moreira participou, na tarde desta segunda-feira (1º), da 4ª edição do Mutirão de Conciliação “Interligue Já”, realizado no Complexo dos Juizados Especiais Desembargador José Silvério Gomes, em Cuiabá. Durante o evento, ele firmou acordo e se comprometeu a realizar a interligação da residência, localizada no bairro Jardim Shangri-Lá, à rede pública de esgoto no prazo de 60 dias. “A iniciativa do mutirão é excelente, fomos muito bem recebidos e atendidos. Vou ganhar uma muda de ipê e estou muito feliz com isso também”, avaliou o engenheiro, que esteve acompanhado do filho.Além da muda de ipê fornecida pelo projeto Verde Novo, Walmir levou para casa o biolodo oferecido pela concessionária Águas Cuiabá, um adubo orgânico e nutritivo, resultado da transformação do lodo gerado no tratamento de esgoto. A 4ª edição do mutirão será realizada de 1º a 5 de dezembro. Ao todo, estão previstas 640 audiências envolvendo imóveis residenciais e comerciais distribuídos por toda a cidade de Cuiabá.A promotora de Justiça Maria Fernanda Corrêa da Costa, que atua na 17ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural de Cuiabá, ressalta a importância da ligação dos imóveis à rede pública de esgoto. Segundo ela, a medida é essencial para que os resíduos recebam tratamento adequado antes de retornarem aos rios, contribuindo para a melhoria da qualidade da água e para a proteção da saúde pública. “O mutirão de conciliação é um sonho que se tornou realidade. Esse trabalho faz com que possamos ensinar para a população cuiabana a amar a cidade. Quando mostramos a importância da interligação, não existe ninguém que se oponha, porque todo mundo compreende como seu ato faz a diferença. Quanto mais falarmos sobre isso, mais as pessoas vão entender, porque só quem tem conhecimento ama, e só quem ama, cuida”, afirmou a promotora de Justiça na abertura da 4ª edição. Maria Fernanda Corrêa da Costa explicou que o projeto depende do esforço coletivo para garantir um meio ambiente mais saudável, prevenir doenças e transformar os rios de Cuiabá em fontes de água limpa, deixando um legado para as futuras gerações. Ele ressaltou que a iniciativa só se tornou possível graças à cooperação entre instituições como o Poder Judiciário, Águas Cuiabá, Cuiabá Regula e o Ministério Público.O promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva, titular da 29ª Promotoria de Justiça de Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, destacou que a iniciativa é destinada a todos os proprietários de imóveis em Cuiabá que já contam com infraestrutura disponível na região. “Estamos recebendo as empresas e estabelecimentos que têm interesse em firmar acordos para que possamos promover o máximo possível de interligações à rede pública de esgoto. Venham firmar acordos, venham conosco conhecer a realidade do saneamento no Estado”, afirmou.A juíza Cristiane Padim da Silva, coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), argumentou que a interligação é a conexão dos imóveis com a cidade e, sob o ponto de vista dos rios, a conexão com a casa chamada Terra. “É importante esse nosso trabalho de conscientização, porque parte do pressuposto de que todos que estão envolvidos, e todos aqueles que virão participar, estão cuidando de si. Quando eu cuido da minha casa, eu cuido de mim, dos meus familiares. Então eu cuido de mim, cuido da natureza e também cuido dos outros. E isso é amor”, afirmou. O mutirão conta com a parceria do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Histórico e Cultural, do Meio Ambiente Urbano e de Assuntos Fundiários (CAO Urbe). Conforme o coordenador-adjunto do CAO, promotor de Justiça Márcio Florestan Berestinas, a interligação é uma medida essencial para a cidade. “Sem ela, mesmo com toda a infraestrutura de rede instalada, o esgoto continua sendo despejado de forma inadequada em fossas, córregos ou no solo, contaminando o ambiente, disseminando doenças e comprometendo a qualidade da água. Quando o imóvel se conecta à rede pública, esse efluente passa por tratamento adequado antes de retornar ao meio ambiente, contribuindo para rios mais limpos, bairros mais saudáveis e para uma cidade mais sustentável. Estamos falando de uma ação que salva vidas”, destacou, Ele lembrou que este esforço está alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, que tem como meta promover a gestão sustentável da água e ampliar o acesso ao saneamento adequado. Saiba mais – O Mutirão de Conciliação “Interligue Já” é promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parceria com o Poder Judiciário, a concessionária Águas Cuiabá, e o Município. As audiências ocorrem presencialmente no período vespertino (das 13h às 18h), com a participação de conciliadores e representantes das instituições envolvidas. Durante as audiências, serão apresentadas propostas para a rápida e correta interligação dos imóveis à rede pública de esgoto disponível na região. As partes também serão orientadas a solicitar vistoria técnica, a fim de garantir que as ligações estejam adequadas, evitando problemas como mau cheiro, refluxo e contaminação ambiental. Após a conciliação, os compromissários terão prazo para realizar a interligação dos imóveis à rede pública de esgoto e desativar os sistemas alternativos de descarte (como fossas sépticas ou lançamentos na rede de águas pluviais). Na última edição do mutirão, realizada entre 6 e 10 de outubro de 2025, foram conduzidas 303 sessões de conciliação, alcançando um índice de acordo de 93%.
Fonte: Ministério Público MT – MT
