Jovens ribeirinhos no Amazonas viram “repórteres da floresta”

A semana entre os dias 8 e 14 de outubro tem um alento para quem gosta de uma folga e, claro, pode folgar. Oficialmente, 12 de outubro é feriado nacional porque é dia de Nossa Senhora Aparecida, considerada a santa padroeira do Brasil. Temos, porém, uma outra comemoração divertida na mesma data: a do Dia das Crianças. Quando foi instituída oficialmente, em 1924, a data não tinha tanta popularidade como nos dias de hoje. Somente em 1955, ela começou a ter projeção no Brasil, a partir de uma campanha de marketing elaborada pela indústria de brinquedos Estrela, promovendo a Semana da Criança para aumentar as vendas.

Só que antes do feriado, ainda tem muita data para celebrar na semana. Hoje (8) é o dia do Dia do Nordestino. A data foi instituída por causa do nascimento do poeta, músico e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense, o Poeta do Sertão. Além de uma homenagem, a data busca combater e conscientizar a população brasileira a respeito do preconceito e discriminação vivenciados pelos nordestinos. De acordo com o IBGE, o Nordeste corresponde a 18% do território nacional e a região é a segunda mais populosa do Brasil, com cerca de 55 milhões de habitantes, como mostra esta reportagem da Agência Brasil. Em 2013, a TV Brasil, no quadro Outro Olhar, fez uma homenagem nesta data.

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro também é lembrado pelo seu nascimento nesse 8 de outubro: o meia Didi, que defendeu a seleção em três Copas do Mundo, sendo campeão em duas oportunidades, em 1958 e 1962, ao lado de Pelé. Didi era um especialista em bolas paradas, sendo a ele creditada a invenção do chute Folha Seca, que dá um efeito repentino e inesperado na bola. O nascimento dele foi lembrado pelo Repórter Brasil há 10 anos.

Já o dia 9 de outubro guarda, digamos, uma estreita relação com a palavra “correr”. Isso porque a data celebra o “Dia Internacional dos serviços dos Correios” e também o “Dia do Atletismo”. A etimologia da palavra “correio” remete à figura do mensageiro, do Latim currere, ou seja, “deslocar-se com rapidez, correr”. E o ato de correr com rapidez, por essência, é o objetivo da corrida, uma das principais modalidades do atletismo. Seguindo essa linha, chegamos a um denominador comum: ambos buscam mover-se com agilidade, cada um à sua maneira.

No dia 10 de Outubro é comemorado em todo o mundo o Dia Internacional da Saúde Mental, assunto que ainda é tabu na sociedade. A data, instituída em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental, busca chamar a atenção da opinião pública para o reconhecimento do sofrimento causado por problemas mentais e a busca pela promoção da saúde mental. O tema foi tratado, com abordagens diferentes, em algumas ocasiões como em 2018, 2020 e 2022.

Na mesma data, é celebrado o nascimento da cantora e radioatriz fluminense Celeste Coelho Brandão, mais conhecida como Alda Verona. Em 1942, ela foi contratada pela Rádio Nacional para fazer radioteatro, e lá permaneceu por exatos 30 anos, tendo interpretado diversos papéis. O 10 de outubro também é dia de homenagear a vida da grande cantora, compositora e atriz francesa Édith Piaf, que faleceu há 60 anos. A data foi lembrada no quadro História Hoje em 2018.

Pessoas com deficiência e música brasileira

O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física é celebrado anualmente no dia 11 de outubro e marca a luta pela promoção dos direitos dos mais de 18 milhões de brasileiros que tem algum tipo de deficiência, conforme notícia publicada pela Agência Brasil, com base em dados do IBGE. Muitos foram os avanços nos últimos anos por meio da criação de normas, decretos e leis para essa esse público, como disposições sobre a obrigatoriedade de acessibilidade em estabelecimentos, assentos preferenciais, unidades habitacionais adaptadas, entre outros. Mas a inserção no mercado de trabalho permanece sendo um desafio.

No campo da música, celebramos em 11 de outubro o nascimento do sambista, compositor e poeta fluminense Angenor de Oliveira, o Cartola. Fundador da escola Estação Primeira de Mangueira, Cartola é considerado um dos maiores compositores do país e sua poesia continua viva e renovada pelas novas gerações de cantores. Para celebrar o talento e a sensibilidade do bamba, o programa Recordar é TV, da TV Brasil, recuperou histórias contadas pelo próprio artista.

Outro músico do Rio de Janeiro nascido na mesma data é Jorge Vercillo, autor de grandes sucessos da MPB. No Faixa Musical, exibido em março deste ano pela da Rádio Nacional, o músico foi destaque com o lançamento do seu novo álbum Raça Menina.

E para fechar a semana: uma homenagem ao compositor e maestro paulista Aylton Escobar pelo seu nascimento em 14 de outubro de 1943. O programa Harmonia, da Rádio MEC, destacou o reconhecimento internacional alcançado por Escobar, que também é membro da Academia Brasileira de Música.

Confira a lista da semana do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

8 a 14 de outubro de 2023 8 Dia do Nordestino, homenagem ao nascimento do poeta, cantor e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense (160 anos) – conhecido como “O Poeta do Sertão” Nascimento da cantora fluminense Marilu (105 anos) – uma das estrelas da Rádio Nacional Nascimento do jogador de futebol fluminense Valdir Pereira, o Didi (95 anos) Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical – comemoração criada pela Lei Nº 13.309 de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe Dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré – considerado um dos maiores eventos religiosos do mundo, é celebrado anualmente desde 1793, na cidade de Belém do Pará, no segundo domingo de outubro (data móvel) 9 Nascimento do astrônomo e físico alemão Karl Schwarzschild (150 anos) – um dos fundadores da Astrofísica moderna 10 Nascimento da cantora e radioatriz fluminense Celeste Coelho Brandão, a Alda Verona (125 anos) – em 1942, foi contratada pela Rádio Nacional para o seu radioteatro, lá permanecendo por exatos trinta anos e intepretando diversos papéis Nascimento do compositor de óperas italiano Giuseppe Verdi (210 anos) Morte da cantora, compositora e atriz francesa Édith Giovanna Gassion, a Édith Piaf (60 anos) Líder estudantil Honestino Guimarães, então presidente da UNE na clandestinidade, desaparece após prisão (50 anos) Dia Mundial da Saúde Mental – comemoração internacional, que foi instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992 Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher – comemorado desde 10 de outubro de 1980 para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então índice crescente de crimes contra mulheres em todo o Brasil 11 Nascimento do cantor, compositor e poeta fluminense Angenor de Oliveira, o Cartola (115 anos) Nascimento do cantor, violonista e compositor fluminense Jorge Vercillo (55 anos) Morte do poeta, cineasta e ator francês Jean Cocteau (60 anos) Inauguração do Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo (75 anos) Dia Internacional da Menina – comemoração instituída pela ONU na Resolução Nº 314 de 19 de dezembro de 2011, marca os progressos realizados na promoção dos direitos das meninas e mulheres adolescentes e reconhece a necessidade de se ampliar as estratégias para eliminar as desigualdades de gênero em todo o mundo 12 Nascimento do escritor e jornalista mineiro Fernando Sabino (100 anos) Nascimento do cantor e compositor paulista Nelson Roberto Perez, o Bob Nelson (105 anos) – ouvido por Haroldo Barbosa, foi indicado para ser contratado pela Rádio Nacional, onde fez grande sucesso permanecendo por 29 anos Nascimento do cantor, compositor e radialista pernambucano Luiz Vieira (95 anos) – em 1953, transferiu-se para a Rádio Nacional e gravou a toada “Rolinha minha saudade” e o baião “Toada com Maria Jesuína”, ambas de sua lavra Fundação do Banco do Brasil pelo então Príncipe-regente Dom João de Bragança (215 anos) Estudantes que participavam do XXX Congresso da UNE são presos em Ibiúna-SP (55 anos) Dia Mundial da Visão – comemoração móvel (2ª quinta-feira de outubro) sob a responsabilidade da Organização mundial da Saúde e Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira Dia da Criança Dia da Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil 13 Morte do poeta, crítico literário, professor de literatura pernambucano Manuel Bandeira (55 anos) 14 Nascimento do compositor e maestro paulista Aylton Escobar (80 anos) Canonização do religioso italiano Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montinido, o Papa Paulo VI (5 anos)

Fonte: EBC GERAL