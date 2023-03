Juca cobra a instalação de câmeras de segurança e da Delegacia da Mulher em Chapada

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), coordenado pela primeira-dama, Virginia Mendes, entregou neste mês de março para os 140 municípios do interior 75.430 cestas básica e kits de higiene e de limpeza. Os produtos foram retirados pelos 140 municípios na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelos próprios municípios, conforme agendamento de retirada junto à Setasc e Unaf.

Em Cuiabá já foram distribuídos até o momento 3.973 cestas e kits, do total de 6.027, sendo que ainda serão entregues 2.027. Na capital, a distribuição dos alimentos e dos produtos de primeira necessidade é feita diretamente para famílias cadastradas por entidades filantrópicas (igrejas, associações de moradores e entidades espiritas educacionais e assistenciais). No total, 81.430 famílias no estado são beneficiadas com os alimentos e produtos.

Essa ação faz parte do programa SER Família, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, por meio de lei sancionada em janeiro deste ano pelo governador do Estado, Mauro Mendes.

“Essa é uma ação continuada, e graças aos investimentos corretos dos recursos o Governo do Estado pode contemplar as famílias que mais precisam e dar esse suporte aos municípios. Vamos trabalhar de maneira intensa para que as pessoas que mais precisam sejam atendidas em sua totalidade”, disse a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

Nos municípios do interior, a entrega das cestas básicas e dos kits é feita pelas Secretarias Municipais de Assistência Social ou pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para as famílias cadastradas pelas prefeituras, explica a superintendente de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sócio Produtivo da Setasc, Juciane Marta.

Para a compra desses produtos alimentícios e de higiene e limpeza, o Governo de MT investiu R$ 6.706.481,13.

De acordo com a secretária interina de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasielle Bugalho, a Setasc já está trabalhando para a compra de mais cestas básicas e de higiene e limpeza para serem distribuídos ainda neste ano. A entrega de alimentos é uma das ações do Governo para levar às famílias a segurança alimentar, mas sem perder de vista a necessidade de promover o desenvolvimento social, gerando emprego e renda para essas famílias.

“Todas essas ações e programas são idealizados pela primeira-dama de MT, Virginia Mendes, que atua como voluntária da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF). A Setasc é a pasta executora dessas políticas de Assistência Social e de Cidadania, voltadas para as famílias que mais precisam. Essas ações mostram a visão do Governo e o olhar de cuidado da primeira-dama, com o diferencial, que é fazer chegar até as famílias as ações de governo, e com qualidade que todo cidadão merece”, enfatizou Grasielle Bugalho.