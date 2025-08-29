Política
Juca do Guaraná entrega alevinos e reforça apoio à piscicultura em Nova Marilândia
O deputado Juca do Guaraná (MDB) promoveu, na manhã de quinta-feira (28), a entrega de cerca de 10 mil alevinos das espécies Tambaqui e Pacu para pequenos produtores do Assentamento Vila Nova, no município de Nova Marilândia. A iniciativa faz parte do projeto Piscicultura no Campo, que tem levado incentivo à criação de peixes para diversas regiões de Mato Grosso.
“Estamos falando de um projeto que leva dignidade, comida no prato e geração de renda para as famílias do campo. Nosso mandato vai continuar trabalhando para que cada vez mais comunidades tenham acesso a esse tipo de apoio”, afirmou o deputado durante a entrega.
Juca destacou ainda que a piscicultura é uma alternativa viável e de baixo custo para melhorar a segurança alimentar no meio rural. “Com orientação técnica e incentivo, o pequeno produtor consegue ampliar sua renda sem sair da sua terra. É isso que queremos: dar ferramentas para que o campo prospere com dignidade e independência”, disse o deputado.
O Projeto Piscicultura no Campo tem sido implementado com apoio de parcerias institucionais e já beneficiou centenas de produtores com alevinos, ração, capacitação e acompanhamento técnico. A ação também reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da agricultura familiar.
“Nossa prioridade é sempre o trabalhador rural, aquele que sustenta a base da nossa economia e muitas vezes é deixado de lado. Estamos aqui para mudar essa realidade com ações práticas e efetivas”, concluiu Juca do Guaraná.
Além da equipe do deputado, também participaram da ação o vereador Neuriceno (MDB), lideranças e produtores locais.
Fonte: ALMT – MT
Audiências públicas irão debater feminicídio em cidades polo
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por iniciativa da deputada Edna Sampaio (PT), promoveu hoje (29), na sede do Parlamento, uma reunião preparatória para debater a “violência doméstica e feminicídio” no estado.
Entre os encaminhamentos estão a mobilização da opinião pública, por meio de panfletos, imprensa e palestras; criação da Comissão Especial de Enfrentamento ao Feminicídio e as demais formas de violência contra as mulheres; audiências públicas que serão instrumentos para a construção da metodologia de participação social; e a elaboração de diagnóstico qualificado do problema com indicativos de propostas de leis, recursos e ações governamentais para o combate ao feminicídio e demais formas de violência contra as mulheres de Mato Grosso.
A deputada fez um breve relato de alguns exemplos de violência contra a mulher acontecidos em Mato Grosso nos últimos meses, e propôs três audiências públicas para discutir o assunto com a sociedade. A primeira delas acontecerá no dia 11 de setembro, em Cuiabá, a segunda está programada para o dia 15,em Rondonópolis e no dia 18, em Cáceres.
“As audiências serão realizadas em três polos regionais – Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis, para que a gente possa articular uma conversa, alinhar com as mulheres, o que nós pretendemos e como que nós achamos importante que as mulheres se unam no primeiro momento para podermos fazer a condução dessa estratégia de discutir o problema do feminicídio no estado de Mato Grosso, aprofundando os estudos”, explicou a deputada.
Edna Sampaio afirmou ainda que pretende criar uma comissão especial para discutir o assunto e ainda, um sistema estadual de proteção à cidadania e à vida das mulheres em Mato Grosso.
“Entendo que é importante a criação de uma comissão especial para debater o tema. A gente precisa muito que essa mobilização continue para que possamos de fato construir políticas públicas mais assertivas, mais de acordo com as necessidades de proteção da cidadania e da vida das mulheres no estado de Mato Grosso”, defendeu ela.
A coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher em Mato Grosso, defensora pública Rosana Leite, destacou a importância da realização das audiências públicas em diferentes polos regionais.
“As audiências vão ajudar muito no enfrentamento contra o feminicídio e todos os encaminhamentos serão importantes. Nós temos também que destacar a criação de um comitê que está fazendo análise dos feminicídios que vem acontecendo em Mato Grosso e ainda realizando uma pesquisa com as mulheres que foram vítimas de feminicídio. Então, essas audiências mostrarão também para a sociedade que as mulheres estão sendo vítimas por serem mulheres”, comentou Rosana.
A defensora pública reforçou a importância da reunião realizada hoje, que contou com representantes de vários segmentos que contribuem para o enfrentamento contra o feminicídio.
“Aqui hoje estão pessoas reunidas que fazem parte dessa temática e que, com certeza, contribuirão muito nesse enfrentamento. Ações, mostrando o quanto é importante nos reunirmos – mulheres, homens – e que as mulheres se deem as mãos para juntas enfrentarmos esses lamentáveis números e que os homens estejam conosco nessa luta”, apontou ela.
Mato Grosso – De acordo com dados do Observatório Caliandra do Ministério Público de Mato Grosso (MPE), o estado registrou, pelo segundo ano consecutivo, a maior taxa proporcional de feminicídios do país em 2024, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, 47 mulheres foram assassinadas por motivação de gênero no estado, o que representa uma taxa de 2,5 casos por 100 mil habitantes, a maior do Brasil.
No cenário nacional, o país contabilizou 1.492 feminicídios em 2024, o maior número desde que a lei que tipifica esse crime entrou em vigor, em 2015. O total representa um crescimento de 1% em relação a 2023, quando foram registrados 1.477 casos.
Logo após Mato Grosso, os estados com maior taxa de feminicídio são Mato Grosso do Sul (2,4%), Piauí (2,3%) e Roraima (2,0%). Na outra ponta, Amapá (0,5%), Sergipe (0,8%) e Ceará (0,9%) registram os menores percentuais, segundo o levantamento.
Portal Caliandra – O Observatório Caliandra foi lançado em 8 de março de 2024 como uma das principais iniciativas do MPE para o enfrentamento à violência de gênero. Desde então, ultrapassou 15 mil acessos e contabiliza mais de 1.700 novos usuários, refletindo o crescente interesse da sociedade pelo tema e pela transparência dos dados.
Vinculado ao Núcleo das Promotorias de Violência Doméstica e Familiar da Capital, o portal reúne dados sobre feminicídios, medidas protetivas, acompanhamento processual e oferece informações de apoio às vítimas e familiares.
Fonte: ALMT – MT
Articulação garante veículos para agricultura familiar em VG e Nossa Senhora do Livramento
A fim de melhorar a qualidade dos trabalhos realizados na área rural de Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento, duas picapes zero km foram entregues às prefeituras municipais pelas mãos do deputado estadual Eduardo Botelho (União), na tarde de quinta-feira (28), na sede da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf). Os veículos foram entregues pelo governo após articulação do parlamentar, junto à Seaf. Foram investidos cerca de R$ 300 mil.
Este ato fomenta as ações voltadas às famílias que vivem no e do campo, já que em Nossa Senhora do Livramento, por exemplo, são 96 famílias existentes em comunidades rurais.
De acordo com o deputado Botelho (União), esses veículos somam-se a outros equipamentos que vem sendo disponibilizados aos pequenos produtores de Mato Grosso.
“Estamos sempre fazendo entregas de picapes, maquinários, tratores, mudas, calcário, enfim, são muitas ações durante o ano. Já entregamos alguns veículos em 2025 e, até final do ano, mais equipamentos chegarão aos pequenos produtores. São indicações de minha autoria, por meio do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Pivetta e da SEAF, todos grandes parceiros”, ressaltou.
A secretária de Agricultura Familiar do Estado, Andreia Fujioka, reforçou a parceria existente com a Assembleia Legislativa, por meio do deputado Botelho. “Juntos podemos promover muitos avanços para às famílias que vivem da agricultura familiar”, destacou.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente de Várzea Grande, Ricardo Costa Amorim, o veículo chegou em ótima hora. “Vai facilitar e muito, promover as capacitações, visitas nas comunidades, será muito bem utilizado pela prefeitura de Várzea Grande, por meio de nossa secretari”, enfatizou.
“Esse veículo vai atender de modo geral às famílias de agricultores da nossa região”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Luciênio Batista Branco.
Fonte: ALMT – MT
