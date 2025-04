Juca do Guaraná inicia levantamento de bairros sem asfalto em Cuiabá

Com a destinação de R$ 6 milhões em emendas parlamentares para a Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra), o deputado estadual Wilson Santos (PSD) garantirá a pavimentação asfáltica de 11 km de estrada rural para atender o distrito de Aldeia até a comunidade Tenda, em Acorizal. A obra vai garantir qualidade de vida aos usuários do trecho. O benefício conta com convênio firmado junto ao governo estadual, com articulação do parlamentar junto ao prefeito Diego Ewerton (UB) e o vereador Joacy Oliveira (PP).

“Estamos fiscalizando essa importante obra, que conta com emendas de minha autoria e notamos um grande avanço. A empresa contratada continua trabalhando já fazendo as sarjetas, meio fio, logo vem uma capa, depois vem as sinalizações horizontal e vertical. As melhorias que garantimos na área da infraestrutura, não só atende o aspecto social, como, também, proporciona o desenvolvimento econômico da região”, comentou o parlamentar.

Além deste benefício, Wilson Santos articulou junto à gestão estadual a entrega de 5,34 km de asfalto da estrada que liga o distrito da Aldeia à Acorizal, em junho de 2023. “Essa estrada era um anseio da população que vive no distrito de Aldeia. Ajudamos na atualização do projeto executivo para a pavimentação junto ao ex-prefeito de Acorizal, Diego Taques, e a obra foi de alta qualidade e com baixo custo”, ressaltou o deputado.

