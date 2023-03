Jucemat realiza o 1º Congresso Estadual de Registro Empresarial em Cuiabá

A Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat) realiza nos dias 22 e 23 de março o 1º Congresso Estadual de Registro Empresarial “Simplicidade em favor do Empreendedor”, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O pioneirismo do Estado na celeridade, simplificação e desburocratização do processo digital na abertura de empresas e atendimento à população será um dos destaques do encontro.

As inscrições para o evento devem ser realizadas até o dia 21 de março, através do site da Jucemat.

O encontro reunirá autoridades, especialistas, empresários e profissionais das áreas de administração e contabilidade, e apresentará os principais instrumentos adotados pelo Governo do Estado para a evolução tecnológica no registro de empresas para a regularização de negócios em Mato Grosso, através do “Jucemat -Empresa Instantânea”.

Um dos palestrantes do evento, o secretário de estado de desenvolvimento econômico (Sedec-MT), César Miranda, apresentará a diversidade de linhas de crédito e as principais políticas de incentivos fiscais, como o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic).

“Mato Grosso é pioneiro em oferecer um serviço rápido, simples e sem burocracia para quem quer abrir sua empresa e investir no Estado. Aqui é possível abrir uma empresa de casa, pela internet, em menos de 10 minutos. Isso precisa ser partilhado e precisamos nos aprimorar ainda mais, então esse evento expande as possibilidades de oferecer o melhor para a população”, destacou o secretário, acrescentando que o Estado adota mecanismos de suporte para quem quer investir e empreender, fortalecendo a geração de emprego e renda o desenvolvimento econômico e social em Mato Grosso.

Conforme o presidente da Jucemat, Manoel Lourenço, o evento que reunirá representantes e equipes técnicas de instituições públicas de outros estados que buscam aprimorar e trocar experiências durante os dois dias de evento.

“Esse evento é muito agregado. Vamos receber representantes de outras Juntas Comerciais do Brasil, trocar experiências para aprimorar ainda mais a nossa forma de atender a população. Vamos compartilhar como obtemos esse diferencial no atendimento com o Jucemat Empresa Instantânea; contar que o Governo do Estado realizou mudanças na legislação de registro empresarial; e que trabalhamos a integração entre os órgãos públicos e aderimos a inovação tecnológica. O empresário, hoje, não precisa sair de órgão em órgão pegando assinaturas, protocolando. Todo esse procedimento ele faz pela internet, de forma rápida e segura”, ressaltou o presidente.

O encontro contará com a presença de convidados e palestrantes, entre eles, do investidor e avaliador do programa televisivo do canal Sony ‘Shark Tank Brasil’, Fernando Seabra, que também é diretor de inovação da Associação Comercial de São Paulo, influenciador da SAP Brasil e professor na área MBAs voltada a inovação e empreendedorismo.

A programação do evento também contará com a reunião das Juntas Comerciais do Brasil, com o lançamento da Escola de Registro Empresarial da Jucemat e premiação por desempenho às melhores prefeituras parceiras do Governo de Mato Grosso que estejam integradas a Rede Simples.

Serviço

Congresso Estadual de Registro Empresarial

Data: 22 e 23 de março

Horário: 8h

Local: Centro de Eventos do Pantanal- Cuiabá