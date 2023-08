Judiciário abre processo seletivo para áreas da saúde e segurança do trabalho

Com a presença da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realiza, nesta quinta-feira (24.08), às 16h, um bate-papo com os estudantes selecionados para participar do programa de intercâmbio do Governo do Estado, o MT no Mundo.

O programa faz parte do conjunto de políticas de melhoria na qualidade da educação, contemplada nas 30 políticas educacionais do Plano Educação 10 anos.

Os estudantes embarcarão para Londres, na Inglaterra, nesta sexta-feira (25) e no sábado (26), onde ficarão durante 21 dias para aprimorar sua proficiência em inglês, imersos no aprendizado do idioma durante 30 horas por semana, e vivenciar um crescimento cultural e pessoal.

Sugestão de Pauta

Bate-papo com os estudantes selecionados no programa de intercâmbio MT no Mundo

Data: Quinta-feira (24.08)

Horário: 16h

Local: Auditório da Seduc – Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Quadra 01, Lote 05, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá