Judiciário de Mato Grosso dá início a 4ª Edição da Expedição Araguaia-Xingu 2022

A comitiva do Judiciário mato-grossense que leva Justiça, cidadania e saúde para cidadãos e cidadãs do Estado partiu, no início da manhã desta sexta-feira (04 de novembro), para promover a 4ª Edição da Expedição Araguaia-Xingu 2022. Durante 18 dias, a comitiva vai passar pelos municípios de São José do Xingu, Luciara, Santa Cruz do Xingu, São Félix do Araguaia, Cocalinho e mais nove aldeias indígenas da região. A comitiva do Judiciário mato-grossense que leva Justiça, cidadania e saúde para cidadãos e cidadãs do Estado partiu, no início da manhã desta sexta-feira (04 de novembro), para promover a 4ª Edição da Expedição Araguaia-Xingu 2022. Durante 18 dias, a comitiva vai passar pelos municípios de São José do Xingu, Luciara, Santa Cruz do Xingu, São Félix do Araguaia, Cocalinho e mais nove aldeias indígenas da região.

Em todas as localidades, sendo que a primeira parada para atendimento, no domingo (06 de novembro), vai ser na cidade de São José do Xingu, os moradores vão receber diversos serviços, como registro de nascimento tardio, resolução de conflitos sociais, consultas médicas, entre as quais oftalmológicas, tratamento odontológico, vacinas e documentação.

A expedição também vai entregar à população, especialmente a que vive em maior vulnerabilidade, roupas, calçados, cobertores e cestas básicas doadas por parceiros do projeto desenvolvido pela Coordenadoria Estadual da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça.

A 4ª Edição da Expedição Araguaia-Xingu também passa a contar com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional Mato Grosso e com o projeto Imuniza Mais, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT).

Álvaro Marinho

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT