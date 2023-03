Judiciário disponibiliza canal de acesso por WhatsApp para verificação de status de alvarás

O Poder Judiciário estadual disponibilizou um canal de comunicação, via WhatsApp, para atendimento exclusivo de advogados e partes na verificação do status de alvarás. O Poder Judiciário estadual disponibilizou um canal de comunicação, via WhatsApp, para atendimento exclusivo de advogados e partes na verificação do status de alvarás.

A iniciativa do Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso visa oferecer o acesso dos interessados à informação, enquanto não há uma ferramenta específica para essa finalidade.

Para efetuar a consulta pelo mensageiro é necessário que os interessados informem o número do alvará ou do processo. O status do alvará pode estar em cinco fases: emitido, finalizado, assinado, pago ou cancelado.

O número para contato exclusivo por mensagem via WhatsApp é o (65) 3617-3707.

Outras informações, como por exemplo o extrato de contas judiciais, devem ser solicitadas ao departamento por e-mail, no endereço [email protected] ou diretamente na vara de tramitação do processo.

Canais Permanentes de Acesso às Comarcas do Estado – De acordo com a diretora do Departamento de Depósitos Judiciais, Mônica Priscila Lazareti dos Santos Oliveira, o objetivo da criação do canal de acesso é facilitar o atendimento dos advogados e partes.

“Em razão de não haver ainda uma ferramenta nesse sentido, no novo sistema de depósito judicial, criamos essa possibilidade para que os envolvidos possam ter conhecimento do atual status do alvará. E também para que possam buscar informações e agilizar o recebimento”, finaliza a diretora do setor.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Primeira imagem: Arte visual de uma mão segurando um celular. Dentro da tela do celular, com fundo verde, está um elemento gráfico sinalizando a checagem de um item. Abaixo está escrito Status de Alvarás. Ao lado da mão há o seguinte texto: Judiciário disponibiliza canal exclusivo para advogados e partes. Assina a arte a marca do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Marco Cappelletti

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT