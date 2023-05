Judiciário e Famato definem programação do ‘Seminário do Agronegócio’

Membros do Poder Judiciário de Mato Grosso se reuniram nessa terça-feira (2 de maio) com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) para alinhamento estratégico do ‘Seminário do Agronegócio – Sistema Famato e Judiciário’. O evento está confirmado para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2023, no Cenarium Rural, em Cuiabá. Membros do Poder Judiciário de Mato Grosso se reuniram nessa terça-feira (2 de maio) com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) para alinhamento estratégico do ‘Seminário do Agronegócio – Sistema Famato e Judiciário’. O evento está confirmado para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2023, no Cenarium Rural, em Cuiabá.

Na ocasião, foram apresentados diretrizes e metas que devem nortear as ações para a realização do evento. Devem participar do seminário, magistrados, advogados, desembargadores, ministros, produtores rurais e entidades do agronegócio para discutirem legislação ambiental, acesso à terra, direito empresarial rural, sustentabilidade, entre outros assuntos de alcance econômico, político e social.

A iniciativa, que tem o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento, a transparência de informações e o entendimento entre o Judiciário e o agronegócio, chega em sua 6ª edição.

O encontro marcou a escolha de importantes nomes da magistratura e autoridades nacionais, que devem ministrar palestras e promover debates com os temas: Cenários econômicos e políticos; Jurisprudência dos tribunais superiores no agro; Conhecer o agro para embasar futuras decisões; Práticas comerciais internacionais e a proteção ambiental; sustentabilidade no agronegócio; Contratos internacionais no agronegócio; ESG no agronegócio e seus reflexos no Sistema Normativo Brasileiro; Resolução de conflitos e contratos no agronegócio; Propriedade intelectual no agronegócio, dentre outros pontos.

Conduzida pela diretora-geral da Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT), desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em conjunto com o vice-diretor-geral, desembargador Márcio Vidal, a reunião, que ocorreu no prédio da Esmagis-MT. Contou também com a presença do juiz de direito e coordenador da Esmagis-MT, Antônio Veloso Peleja Júnior; o gestor jurídico da Famato, Rodrigo Bressane; a advogada e professora colaboradora do evento, Luciana Monduzzi; o advogado e diretor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Welder Queiroz; secretário-geral da Esmagis-MT, Frederico Mauro Venega Cosso; o assessor de Relações Institucionais da Esmagis-MT, Reginaldo Cardoso; a gestora de projetos da Famato, Lígia Mara Lopes Souza; assessora de comunicação da Esmagis-MT, Keila Maressa e coordenadora de comunicação e marketing da Famato, Vania Costa.

O Seminário do Agronegócio é promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) com apoio do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem), Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e Escola Superior de Advocacia (ESA).

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Foto 1 – Foto colorida e horizontal. 10 pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa. Vestem roupas coloridas. Todos olham para a foto. Foto 2 – Banner colorido e quadrado. À direita, Deusa da Justiça segura balança. Texto: Seminário do Agronegócio – Sistema Famato & Judiciário. Marque na agenda – 30 de novembro & 1º de dezembro. Mais informações em breve. Aguarde.

