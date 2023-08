Judiciário estadual realiza 1º Encontro “Todos por Elas” em Rondonópolis

A Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Cemulher/TJMT) realizará no dia 31 de agosto, em Rondonópolis, o 1º Encontro “Todos por Elas”. O evento encerrará a programação alusiva à campanha Agosto Lilás e será direcionado aos motoristas de transporte de cargas. A expectativa é que todas as transportadoras com sede no município participem do evento. A Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Cemulher/TJMT) realizará no dia 31 de agosto, em Rondonópolis, o 1º Encontro “Todos por Elas”. O evento encerrará a programação alusiva à campanha Agosto Lilás e será direcionado aos motoristas de transporte de cargas. A expectativa é que todas as transportadoras com sede no município participem do evento.

A coordenadora do Cemulher, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, será uma das palestrantes do encontro. Ela destaca a importância de levar o tema para discussão em ambientes culturalmente com maior representatividade masculina, como no caso dos motoristas de caminhões. “Precisamos levar as discussões sobre a Lei Maria da Penha e as implicações da violência contra a mulher na família e na sociedade para esses ambientes, costumeiramente dominados pelos homens”, explicou a magistrada.

“A mudança cultural perpassa pela conscientização de todos os agentes envolvidos no problema”, acrescentou.

O encontro tem como uma das idealizadoras a juíza da Vara de Violência Doméstica de Rondonópolis, Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto, que ressalta a união de esforços em torno da temática. “O evento contará com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e do Sindicato dos Transportes de Cargas, buscando ações positivas para a conscientização das pessoas contra a violência doméstica e o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes” disse.

A abertura do evento está marcada para as 08h30, na transportadora Transoeste. A solenidade deve contar com a presença da vice-presidente do TJMT, desembargadora Maria Erotides Kneip, e representantes da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), da Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte de Cargas (Anatc) e da Associação dos Transportadores de Cargas (ATC).

Às 10h30, as motoristas mulheres seguirão em carreata até o Casario. No local, será realizado um ato simbólico com a distribuição de balões brancos pela paz e pelo fim da violência contra a mulher.

O encontro deve resultar ainda na elaboração de uma carta de intenções, direcionada para o atendimento das demandas do município em relação ao acolhimento e suporte às vítimas de violência doméstica, e para o fortalecimento da rede de apoio e proteção à mulher.

Mapa da Violência – Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) sobre ocorrências com vítimas femininas (de 18 a 59 anos) mostram que, Rondonópolis registrou um caso de feminicídio no primeiro semestre deste ano. No mesmo período foram noticiados 17 casos de estupro e 22 ocorrências de violação de domicílio no município. Oitenta boletins foram lavrados por perseguição e ameaça à integridade física ou psicológica. Importunação e assédio sexual somaram sete casos.

A Comarca de Rondonópolis, que inclui os municípios de Boa Vista e São José do Povo, contabiliza três feminicídio em 2023.

Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

União de Forças – O 1º Encontro “Todos por Elas” foi um dos temas discutidos em reunião on-line no dia 09 de agosto, que contou com a participação de representantes do Poder Judiciário, Segurança Pública, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Faculdade Anhanguera, empresas e sindicatos de transportes.

O objetivo do grupo é formar um fórum permanente que fomente e mobilize campanhas de conscientização contra a violência doméstica e familiar no município e em toda a região Sul do estado.

Serviço

Oque: 1º Encontro “Todos por Elas”

Onde: Transportadora Transoeste, na rodovia BR 364, km 118 – Parque Industrial Vetorasso/Rondonópolis-MT

Quando: 31 de agosto, às 08h30

#Paratodosverem – Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Arte convite da campanha Todos por Elas com imagem de mulher negra vestindo roupa na cor da campanha Agosto Lilás, com a palma da mão estendida em gesto de “pare”. Logo da campanha com símbolo do movimento feminista substituindo a letra “o” na palavra “por”.

Adellisses Magalhães

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT