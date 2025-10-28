JUSTIÇA
Judiciário inicia nova era de segurança digital no PJe com autenticação multifatorial obrigatória
O Poder Judiciário de Mato Grosso (PJMT) está em plena fase de uma das mais importantes mudanças de segurança cibernética determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Portaria n° 140/2024, que é a alteração no método de autenticação para usuários externos do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Esta modificação já entra em vigor na próxima segunda-feira (03 de novembro).
A partir desta data, o Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) exigido para o acesso ao PJe passará a ser, obrigatoriamente, um código temporário gerado por aplicativos autenticadores de mercado. Esta determinação cumpre o requisito de segurança da informação estabelecido pelo CNJ, visando à proteção efetiva contra as mais recentes ameaças cibernéticas.
Para garantir a continuidade do acesso ao PJe após o prazo final, os usuários externos precisarão instalar nos próprios smartphones um dos aplicativos autenticadores compatíveis, que gerarão os códigos temporários no momento do login. As opções de aplicativos autenticadores disponíveis e de preferência do usuário incluem: Gov.Br, FreeOTP, Google Authenticator e Microsoft Authenticator.
Os órgãos do Poder Judiciário devem, na seleção dos métodos de MFA, priorizar soluções que ofereçam usabilidade e compatibilidade com a infraestrutura existente, garantindo ampla adoção pelos usuários, mas sem comprometer a segurança rigorosa. A adoção desses aplicativos de mercado é o caminho encontrado pelo Judiciário para equilibrar esses critérios.
Em preparação para esta transição, que exige a adaptação tecnológica de milhares de profissionais do Direito, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) disponibilizou materiais informativos com orientações específicas para auxiliar os usuários externos na instalação, vinculação e uso dos novos métodos de autenticação, facilitando a migração. Canais de suporte também foram criados para atendimento por telefone, a partir do dia 03 de novembro.
Página de Ajuda MFA – TJMT
👉 Acesse a página do MFA no PJe: https://www.tjmt.jus.br/pagina/acesso-ao-pje
📘 Consulte também os manuais disponíveis em:
Manual 2 FA PJe TJMT – Autenticadores
Suporte técnico
Em caso de dúvidas ou dificuldades no acesso com autenticação multifatorial, os usuários poderão entrar em contato com os canais de suporte exclusivos da CTI, disponíveis a partir de 3 de novembro:
– OAB-MT: (65) 3617-3909
– MPMT / PGE-MT / Defensoria Pública de MT: (65) 3617-3910
Autor: Talita Ormond
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Do primeiro dia à despedida: histórias que revelam o coração do Poder Judiciário
Neste Dia do Servidor Público, o Poder Judiciário de Mato Grosso homenageia, nas trajetórias que se cruzam de forma simbólica e emocionante, o verdadeiro sentido de servir: começar com entusiasmo e concluir com legado. Entre o primeiro passo e o último dia de expediente, conectam as histórias de Victor Gabriel Campos Miranda, de 25 anos, que inicia sua caminhada no serviço público, e a de Rosiane Tenório Barbosa, de 58, que conclui um ciclo de 26 anos de dedicação à Justiça mato-grossense.
O tempo de contribuição de Rosiane equivale à idade de Victor, coincidência que carrega um significado profundo. Enquanto ele representa a energia e o entusiasmo de quem começa, ela simboliza a experiência e a entrega de quem ajudou a construir esse caminho. São histórias que, de alguma forma, se conectam e, junto a milhares de outras, formam o tecido humano que sustenta o Poder Judiciário de Mato Grosso, instituição feita de pessoas, tempo e propósito.
Antes de ingressar no serviço público, Victor iniciou sua vida profissional na iniciativa privada, atuando na empresa familiar que administrava com o pai. Contudo, o desejo de seguir carreira Judiciário sempre esteve presente desde a época de faculdade e sua atual transição para o serviço público tem sido positiva e repleta de aprendizados.
“Em 2024, depois de muito esforço e estudo, consegui a aprovação. Achei que teria dificuldade assim que assumisse o cargo, mas foi o contrário e me senti muito bem acolhido e recebido. Sei que o serviço público é diferente do privado, com sistemas e dinâmicas diferentes, mas aqui no TJMT encontrei um ambiente organizado e motivador”, contou Victor.
Já servidora Rosiane Tenório Barbosa encerra seu ciclo sendo homenageada durante o evento “Aposentadoria Humanizada”, que integrou as comemorações do Dia do Servidor, na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), na última sexta-feira (24 de outubro). Ela atuou na Comarca de Sinop (500 km de Cuiabá) e construiu uma trajetória marcada pelo comprometimento.
“Entrei como agente de serviço, fazendo limpeza. Depois, trabalhei no cartório, passei pela 3ª Vara Criminal e estou me aposentando como chefe da Central de Mandados. O Poder Judiciário foi muito importante na minha vida, um lugar onde fui muito respeitada e tratada com carinho. Amei servir ao Judiciário, foi onde aprendi que tenho valor. Considero que são como uma segunda família. Agora, chegou a hora de me aposentar. Fiquei com o coração apertado de ter que sair, mas eu precisava descansar”, relatou.
Autor: Ana Assumpção/Emily Magalhães
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Prova oral da magistratura de MT começa com transparência e expectativa entre candidatos
A manhã desta segunda-feira (27 de outubro) marcou o início da fase oral do concurso público da magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), no cargo de juiz substituto. O sorteio da ordem de arguição e dos pontos que serão cobrados dos 76 candidatos aptos à prova oral foram realizados na Escola dos Servidores do Judiciário, em Cuiabá. No período da tarde, mais 10 pontos foram sorteados, seguindo a ordem de arguição, definida pela manhã.
A banca da comissão examinadora do concurso será responsável pela condução das perguntas que ocorrerão ao longo da semana, entre os dias 27 e 31 de outubro, nos turnos matutino e vespertino. A sessão de abertura e toda a prova oral podem ser conferidos no canal do TJMT noYoutube, que fará transmissões ao vivo das provas.
Transparência e lisura
A presidente da Comissão do Concurso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, abriu os trabalhos destacando o rigor e a transparência que marcam todas as etapas do concurso.
“Como as demais etapas do concurso, essa fase prima pela transparência. Estamos muito felizes porque temos um número significativo de candidatos e candidatas. Para nós, isso é motivo de alegria e esperança”, pontuou a magistrada.
A desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que compõe a banca examinadora, reforçou o papel fundamental da seleção para o fortalecimento do Judiciário. “O concurso é fundamental para o TJMT. Nós precisamos renovar constantemente e preencher as comarcas que estão necessitando de juízes.”, destacou.
O perfil do tribunal e a responsabilidade da nova geração foram destacados pelo juiz Agamenon Alcântara Moreno, secretário-geral do TJMT e representante da Presidência. “Estamos em um estado promissor, referência em vários campos da economia e também na Justiça. Os candidatos estão optando por um tribunal próspero e que acredita nas pessoas”, disse o juiz.
A juíza auxiliar da Presidência, Gabriela Knaul Albuquerque, lembrou que os candidatos chegaram a esta etapa após um percurso rigoroso e que representam alto nível técnico e humano.
“A fase oral vem após uma sequência de provas objetivas, subjetivas e de sentença, que já mostram que são candidatos capacitados e muito bem qualificados”, reforçou.
Seriedade e compromisso público
O procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, representante do Ministério Público de Mato Grosso, ressaltou o compromisso institucional da Corte. “Os candidatos estão diante de uma instituição extremamente séria, que possui nortes, valores e princípios pautados pelo espírito público”, externou.
A representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Fernanda Brandão, reforçou o simbolismo da etapa. “É um momento de felicidade para a magistratura e para a sociedade. Estar aqui é resultado de uma vida inteira de dedicação”, celebrou.
Expectativa e admiração dos candidatos pelo TJMT
Gabriella Andressa Moreira Dias de Oliveira veio de Brasília e será a primeira a realizar a prova. Para ela, a experiência é marcada por honra e entusiasmo. “É uma honra poder participar do certame sendo a primeira a ser arguida. O TJMT é referência nacional em transparência e produtividade. Desejo colaborar com esse objetivo”.
A candidata Marina Fuxreiter de Menezes ressaltou o reconhecimento nacional da Corte mato-grossense. “Escolhi o TJMT pela receptividade e seriedade. É uma instituição que tem recebido o Selo Ouro do CNJ há cinco anos e oferece muitas possibilidades de crescimento para magistrados e servidores.”
Já o candidato Victor Hugo Sousa Santos, destacou a realização pessoal após anos de estudo. “É a culminação de longos anos de estudo e dedicação. Acompanho o trabalho do TJMT com tecnologia, inovação e valorização de servidores”, declarou.
Etapas do certame e ritos da prova oral
A sessão pública de abertura marcou o início dos trabalhos com a realização do sorteio dos pontos, garantindo total transparência e lisura ao processo. A prova oral, quarta etapa do concurso, ocorre após as avaliações objetivas, discursivas, de sentença, exames de saúde, psicotécnico e sindicância da vida pregressa.
Cada candidato será arguido individualmente pelos examinadores, que avaliarão conhecimento jurídico, raciocínio, linguagem, argumentação e uso correto do vernáculo. As notas vão de 0 a 10, e o candidato precisa atingir média igual ou superior a 6 para ser aprovado e seguir à fase de títulos.
Diariamente, 19 candidatos realizarão a prova oral, sendo nove pela manhã e 10 no período da tarde. Confira a ordem das arguições.
Autor: Vitória Maria Sena
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Homem é preso e adolescente apreendido pela PM após roubo à residência em Alta Floresta
Maioria dos turistas que vêm a Cuiabá é do Centro-Oeste e do interior de Mato Grosso
MT Hemocentro atende 599 pacientes com a doença falciforme
Homem é preso e adolescente apreendido pela PM após roubo à residência em Alta Floresta
Cuiabá mantém vacinação em todas as unidades básicas de saúde
Segurança
Homem é preso e adolescente apreendido pela PM após roubo à residência em Alta Floresta
Policiais militares do 8º Batalhão prenderam um homem, de 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, pelos crimes...
PRF apreende mais de mil munições e equipamentos de recarga em Rondonópolis (MT)
Na tarde de 27 de outubro de 2025, por volta das 13h50, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão...
Polícia Militar conduz seis faccionados e apreende drogas e arma de fogo em Cáceres
Equipes da Polícia Militar prenderam quatro homens e apreenderam dois adolescentes, todos membros de facção criminosa, em ações de repressão...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
