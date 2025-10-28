Connect with us

JUSTIÇA

Judiciário inicia nova era de segurança digital no PJe com autenticação multifatorial obrigatória

Publicado em

28/10/2025

O Poder Judiciário de Mato Grosso (PJMT) está em plena fase de uma das mais importantes mudanças de segurança cibernética determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Portaria n° 140/2024, que é a alteração no método de autenticação para usuários externos do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Esta modificação já entra em vigor na próxima segunda-feira (03 de novembro).

A partir desta data, o Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) exigido para o acesso ao PJe passará a ser, obrigatoriamente, um código temporário gerado por aplicativos autenticadores de mercado. Esta determinação cumpre o requisito de segurança da informação estabelecido pelo CNJ, visando à proteção efetiva contra as mais recentes ameaças cibernéticas.

Para garantir a continuidade do acesso ao PJe após o prazo final, os usuários externos precisarão instalar nos próprios smartphones um dos aplicativos autenticadores compatíveis, que gerarão os códigos temporários no momento do login. As opções de aplicativos autenticadores disponíveis e de preferência do usuário incluem: Gov.Br, FreeOTP, Google Authenticator e Microsoft Authenticator.

Os órgãos do Poder Judiciário devem, na seleção dos métodos de MFA, priorizar soluções que ofereçam usabilidade e compatibilidade com a infraestrutura existente, garantindo ampla adoção pelos usuários, mas sem comprometer a segurança rigorosa. A adoção desses aplicativos de mercado é o caminho encontrado pelo Judiciário para equilibrar esses critérios.

Em preparação para esta transição, que exige a adaptação tecnológica de milhares de profissionais do Direito, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) disponibilizou materiais informativos com orientações específicas para auxiliar os usuários externos na instalação, vinculação e uso dos novos métodos de autenticação, facilitando a migração. Canais de suporte também foram criados para atendimento por telefone, a partir do dia 03 de novembro.

Página de Ajuda MFA – TJMT

👉 Acesse a página do MFA no PJe: https://www.tjmt.jus.br/pagina/acesso-ao-pje

📘 Consulte também os manuais disponíveis em:

Manual 2 FA PJe TJMT – GOVBR

Manual 2 FA PJe TJMT – Autenticadores

Suporte técnico

Em caso de dúvidas ou dificuldades no acesso com autenticação multifatorial, os usuários poderão entrar em contato com os canais de suporte exclusivos da CTI, disponíveis a partir de 3 de novembro:

– OAB-MT: (65) 3617-3909

– MPMT / PGE-MT / Defensoria Pública de MT: (65) 3617-3910

Autor: Talita Ormond

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Do primeiro dia à despedida: histórias que revelam o coração do Poder Judiciário

Published

5 horas atrás

on

28/10/2025

By

Neste Dia do Servidor Público, o Poder Judiciário de Mato Grosso homenageia, nas trajetórias que se cruzam de forma simbólica e emocionante, o verdadeiro sentido de servir: começar com entusiasmo e concluir com legado. Entre o primeiro passo e o último dia de expediente, conectam as histórias de Victor Gabriel Campos Miranda, de 25 anos, que inicia sua caminhada no serviço público, e a de Rosiane Tenório Barbosa, de 58, que conclui um ciclo de 26 anos de dedicação à Justiça mato-grossense.

O tempo de contribuição de Rosiane equivale à idade de Victor, coincidência que carrega um significado profundo. Enquanto ele representa a energia e o entusiasmo de quem começa, ela simboliza a experiência e a entrega de quem ajudou a construir esse caminho. São histórias que, de alguma forma, se conectam e, junto a milhares de outras, formam o tecido humano que sustenta o Poder Judiciário de Mato Grosso, instituição feita de pessoas, tempo e propósito.

Homem jovem com crachá azul e camiseta preta sorri para a câmera em corredor iluminado. Atrás dele, vasos com plantas e uma escada metálica compõem o ambiente moderno e bem iluminado.Antes de ingressar no serviço público, Victor iniciou sua vida profissional na iniciativa privada, atuando na empresa familiar que administrava com o pai. Contudo, o desejo de seguir carreira Judiciário sempre esteve presente desde a época de faculdade e sua atual transição para o serviço público tem sido positiva e repleta de aprendizados.

“Em 2024, depois de muito esforço e estudo, consegui a aprovação. Achei que teria dificuldade assim que assumisse o cargo, mas foi o contrário e me senti muito bem acolhido e recebido. Sei que o serviço público é diferente do privado, com sistemas e dinâmicas diferentes, mas aqui no TJMT encontrei um ambiente organizado e motivador”, contou Victor.

Mulher de cabelos cacheados e blusa rosa dá entrevista sorrindo para a TV Justiça, segurando um microfone. Ao fundo, pessoas circulam em um ambiente interno iluminado e com plantas decorativas.Já servidora Rosiane Tenório Barbosa encerra seu ciclo sendo homenageada durante o evento “Aposentadoria Humanizada”, que integrou as comemorações do Dia do Servidor, na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), na última sexta-feira (24 de outubro). Ela atuou na Comarca de Sinop (500 km de Cuiabá) e construiu uma trajetória marcada pelo comprometimento.

“Entrei como agente de serviço, fazendo limpeza. Depois, trabalhei no cartório, passei pela 3ª Vara Criminal e estou me aposentando como chefe da Central de Mandados. O Poder Judiciário foi muito importante na minha vida, um lugar onde fui muito respeitada e tratada com carinho. Amei servir ao Judiciário, foi onde aprendi que tenho valor. Considero que são como uma segunda família. Agora, chegou a hora de me aposentar. Fiquei com o coração apertado de ter que sair, mas eu precisava descansar”, relatou.

Autor: Ana Assumpção/Emily Magalhães

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Prova oral da magistratura de MT começa com transparência e expectativa entre candidatos

Published

23 horas atrás

on

27/10/2025

By

A manhã desta segunda-feira (27 de outubro) marcou o início da fase oral do concurso público da magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), no cargo de juiz substituto. O sorteio da ordem de arguição e dos pontos que serão cobrados dos 76 candidatos aptos à prova oral foram realizados na Escola dos Servidores do Judiciário, em Cuiabá. No período da tarde, mais 10 pontos foram sorteados, seguindo a ordem de arguição, definida pela manhã.

A banca da comissão examinadora do concurso será responsável pela condução das perguntas que ocorrerão ao longo da semana, entre os dias 27 e 31 de outubro, nos turnos matutino e vespertino. A sessão de abertura e toda a prova oral podem ser conferidos no canal do TJMT noYoutube, que fará transmissões ao vivo das provas.

Transparência e lisura

A presidente da Comissão do Concurso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, abriu os trabalhos destacando o rigor e a transparência que marcam todas as etapas do concurso.

“Como as demais etapas do concurso, essa fase prima pela transparência. Estamos muito felizes porque temos um número significativo de candidatos e candidatas. Para nós, isso é motivo de alegria e esperança”, pontuou a magistrada.

A desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que compõe a banca examinadora, reforçou o papel fundamental da seleção para o fortalecimento do Judiciário. “O concurso é fundamental para o TJMT. Nós precisamos renovar constantemente e preencher as comarcas que estão necessitando de juízes.”, destacou.

O perfil do tribunal e a responsabilidade da nova geração foram destacados pelo juiz Agamenon Alcântara Moreno, secretário-geral do TJMT e representante da Presidência. “Estamos em um estado promissor, referência em vários campos da economia e também na Justiça. Os candidatos estão optando por um tribunal próspero e que acredita nas pessoas”, disse o juiz.

Close-up da Juíza Gabriela, de blazer preto e óculos, com o auditório lotado, desfocado, ao fundo. Ela olha diretamente para a câmeraA juíza auxiliar da Presidência, Gabriela Knaul Albuquerque, lembrou que os candidatos chegaram a esta etapa após um percurso rigoroso e que representam alto nível técnico e humano.

“A fase oral vem após uma sequência de provas objetivas, subjetivas e de sentença, que já mostram que são candidatos capacitados e muito bem qualificados”, reforçou.

Seriedade e compromisso público

O procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, representante do Ministério Público de Mato Grosso, ressaltou o compromisso institucional da Corte. “Os candidatos estão diante de uma instituição extremamente séria, que possui nortes, valores e princípios pautados pelo espírito público”, externou.

A representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Fernanda Brandão, reforçou o simbolismo da etapa. “É um momento de felicidade para a magistratura e para a sociedade. Estar aqui é resultado de uma vida inteira de dedicação”, celebrou.

Expectativa e admiração dos candidatos pelo TJMT

Gabriella Andressa Moreira Dias de Oliveira veio de Brasília e será a primeira a realizar a prova. Para ela, a experiência é marcada por honra e entusiasmo. “É uma honra poder participar do certame sendo a primeira a ser arguida. O TJMT é referência nacional em transparência e produtividade. Desejo colaborar com esse objetivo”.

A candidata Marina Fuxreiter de Menezes ressaltou o reconhecimento nacional da Corte mato-grossense. “Escolhi o TJMT pela receptividade e seriedade. É uma instituição que tem recebido o Selo Ouro do CNJ há cinco anos e oferece muitas possibilidades de crescimento para magistrados e servidores.”

Já o candidato Victor Hugo Sousa Santos, destacou a realização pessoal após anos de estudo. “É a culminação de longos anos de estudo e dedicação. Acompanho o trabalho do TJMT com tecnologia, inovação e valorização de servidores”, declarou.

Etapas do certame e ritos da prova oral

A sessão pública de abertura marcou o início dos trabalhos com a realização do sorteio dos pontos, garantindo total transparência e lisura ao processo. A prova oral, quarta etapa do concurso, ocorre após as avaliações objetivas, discursivas, de sentença, exames de saúde, psicotécnico e sindicância da vida pregressa.

Cada candidato será arguido individualmente pelos examinadores, que avaliarão conhecimento jurídico, raciocínio, linguagem, argumentação e uso correto do vernáculo. As notas vão de 0 a 10, e o candidato precisa atingir média igual ou superior a 6 para ser aprovado e seguir à fase de títulos.

Diariamente, 19 candidatos realizarão a prova oral, sendo nove pela manhã e 10 no período da tarde. Confira a ordem das arguições.

Autor: Vitória Maria Sena

Fotografo: Josi Dias

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Mais Lidas da Semana

