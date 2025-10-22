JUSTIÇA
Judiciário se une a gestores do estado na promoção de redes de proteção à infância e juventude
O Poder Judiciário de Mato Grosso está ao lado dos gestores municipais de todo o estado, bem como do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), para promover a criação de redes de proteção aos direitos de crianças e adolescentes, principalmente as mais vulneráveis. O assunto foi abordado durante a abertura do Seminário de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes, realizado nesta quarta-feira (22) pela Comissão Permanente de Segurança Pública do TCE-MT. O evento reuniu mais de 400 participantes de 78 municípios, além de autoridades das esferas estadual e federal e do sistema de justiça.
A desembargadora Maria Erotides Kneip participou do seminário representando o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e destacou a importância da atuação conjunta das instituições para levar melhorias no atendimento à população. Como exemplo disso, ela citou o crescimento das redes de enfrentamento à violência contra a mulher, após uma auditoria do TCE-MT apontar, em novembro do ano passado, a existência de apenas 20 redes formadas nos municípios mato-grossenses. Desde então, a desembargadora se comprometeu em elevar esse número para 100 e, até o momento 86 redes já foram instaladas.
Conforme a magistrada, o mesmo exemplo deve ser levado para o campo do combate à violência contra as crianças e adolescentes. “Nós trabalhamos as redes de enfrentamento à violência contra a mulher e, a partir do momento em que nós temos uma mulher vítima, nós temos os filhos da vítima, especialmente os ‘filhos do feminicídio’, para cuidar. Esse é um cuidado que nós precisamos ter como prioritário. Com as redes de enfrentamento, nós procuramos atingir, através de todos os segmentos sociais que as compõem, a proteção integral dessa criança, que, segundo a Constituição, é prioridade absoluta”, afirma.
Maria Erotides Kneip destaca que, por parte do Poder Judiciário, a juíza Gleide Bispo Santos, titular da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, tem atuado com esse intuito de priorizar a proteção dos direitos desse grupo minoritário. “Eu tenho certeza de que a doutora Gleide está cuidando das redes de enfrentamento à violência contra crianças e adolescente”, disse, pontuando que essa articulação também se deve ao trabalho do Tribunal de Contas do Estado. “Tenho certeza que por causa deste Tribunal, que não está só fazendo fiscalização, que está instigando os demais poderes a se mexerem, a fazerem alguma coisa, podemos ter um mundo muito melhor e um mundo mais justo”, enalteceu.
O presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, anunciou auditoria sobre a rede de proteção à infância e juventude no estado, determinando que a equipe técnica do Tribunal se reúna com servidores, conselheiros tutelares e todos os envolvidos para definir os trabalhos. “Isso vai virar política de Estado. Não adianta só ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso cumpri-lo. E tudo que deixa de acontecer é por decisão política, precisamos de política pública e um sistema de fiscalização porque senão não vai mudar”, asseverou.
Durante o Seminário de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes, o Poder Judiciário também contribuiu com o debate por meio da palestra proferida pela juíza Gleide Bispo sobre implementação das redes de proteção à criança e ao adolescente.
“Viemos trazer para os prefeitos municipais, secretários de Assistência Social, um incentivo para criação das redes de proteção, falar de que maneira eles podem fazer isso com a estrutura que já existe no município: mapeando todos os serviços, criando fluxos de funcionamento, de atendimento das crianças e dos adolescentes e também fazendo o acolhimento”, pontuou.
De acordo com a magistrada, a cada dia têm crescido de forma assustadora os casos de violência contra crianças e adolescentes. Diante dessa realidade, Gleide Bispo aponta a necessidade dos municípios encontrarem saídas estratégicas e inovadoras para enfrentar o problema. “É preciso fortalecimento da rede de proteção, com Conselho Tutelar, Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, trabalhando de forma interligada, com campanhas de prevenção e de orientação, fazendo com que toda a rede de proteção no município funcione efetivamente, incentivando a população a proteger suas crianças e seus adolescentes”, defende.
Autor: Celly Silva
Fotografo: Maycon Xavier
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Judiciário debate desafios do autismo e aprova enunciados para garantir direitos de pessoas com TEA
Durante a 5ª edição do TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo, realizada no dia 17 de outubro, em Rondonópolis, o juiz auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Antônio Veloso Peleja Júnior, e a magistrada Renata do Carmo Evaristo Parreira, coordenadora da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, abordaram o tema “TEA sob a ótica dos Tribunais: alguns casos”, encerrando a programação do evento.
Em sua explanação, o magistrado destacou que o transtorno do espectro autista, como uma questão de saúde, “é um problema estrutural” que demanda ações “em que todos os poderes, as autoridades, a família e a sociedade estejam de mãos dadas para resolver”.
Ele ressaltou que discutir o transtorno do espectro autista é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta magistrados e servidores a se sensibilizarem sobre o tema e a promoverem capacitações voltadas à inclusão e ao acolhimento.
“Graças a esse ciclo de palestras e à desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, abrimos as portas do Judiciário para essa discussão com a sociedade”, afirmou.
Para o magistrado, é essencial que o enfrentamento ao tema envolva todos os setores: “Por parte do Estado, do município, das escolas, diretores e professores que lidam diretamente com essa situação. Não é um problema, é uma situação a ser resolvida”.
Ao abordar o direito à saúde como fundamental, previsto na Constituição Federal, o juiz ressaltou que, embora o sistema seja integralmente gratuito, a questão econômica é fator a ser considerado, exigindo dos tribunais um olhar mais sensível e técnico.
“Os tribunais devem se aperfeiçoar a cada dia nessas temáticas”, afirmou, lembrando que o fenômeno da judicialização ocorre quando o cidadão precisa recorrer ao Judiciário para garantir um direito não atendido.
Segundo o magistrado, o aumento da judicialização da saúde no Brasil reflete falhas administrativas, deficiência na gestão pública e demora na incorporação de novas tecnologias. “Quanto mais o SUS demora para incorporar, mais as pessoas judicializam para obter um medicamento novo”, pontuou, ao destacar que o impacto econômico do setor representa 10% da rede nacional.
Ele também lembrou que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível, desde que haja laudo médico, incapacidade financeira e registro na Anvisa”. E reforçou que a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) é um marco para os direitos das pessoas com TEA, pois garante educação inclusiva, saúde especializada e inclusão no trabalho.
Outro ponto destacado foi a importância do diálogo entre os poderes na construção de leis e políticas públicas: “Essa é uma lei chamada dialógica. O que chamamos de ativismo judicial dialógico é a conversa entre os poderes. Isso surge de um amadurecimento da nossa democracia”.
O magistrado também mencionou que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, em 2025, que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), desde que cumpram critérios como precisão médica, ausência de alternativa terapêutica e comprovação científica.
Entre as informações apresentadas, ele citou a normativa federal que recomenda testes para detecção precoce do autismo entre o 3º e o 16º mês de vida. “A identificação precoce é muito eficiente para que haja eficácia no tratamento, porque o cérebro está se desenvolvendo e o tratamento será muito mais eficaz”, observou.
Ao encerrar sua fala, o juiz defendeu que o enfrentamento do tema exige “formação especializada, padronização de dados, incentivo à mediação e à conciliação, além da medicina baseada em evidências”.
Enunciados
Peleja Júnior também apresentou os enunciados construídos pelos magistrados durante o ciclo de debates realizado em Sinop e Sorriso, com a participação de 80 juízes. Desse total, 29 enunciados foram propostos e 11 aprovados. “Para que se veja como essa situação é delicada”, observou.
Entre os enunciados aprovados, destacam-se:
É abusiva a conduta do plano de saúde em recusar ou limitar a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA.
O método ABA deve ser reconhecido com técnicos operadores de saúde para o tratamento do transtorno do espectro autista. A cláusula de coparticipação em plano de saúde não é abusiva quando expressa de forma clara, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento e respeite o limite de até duas vezes o valor da mensalidade.
A ecoterapia, indicada pelo Conselho Federal de Medicina, deve ter a regra da ANS mitigada quando houver indicação médica.
O ente público deve assegurar o acesso a profissional de apoio escolar individualizado para alunos com TEA, nos casos em que não haja salas de recursos multifuncionais ou plano educacional individualizado.
Citou ainda o enunciado que tange a redução da carga horária de 30% a 50% para servidores públicos que tenham parentes com deficiência, mediante avaliação do nível de comprometimento e perícia técnica.
Participação expressiva
Para a juíza Renata do Carmo Evaristo Parreira, coordenadora da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TJMT, o evento foi exitoso, com mais de 1,4 mil pessoas participando e um nível elevado de qualidade técnica entre os palestrantes, o que proporcionou um rico compartilhamento de conhecimento.
“Mais uma vez, a inclusão foi difundida com muito êxito”, avaliou.
A magistrada ministrou palestra e enfocou a “decisão apoiada”, instituto previsto na Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015).
A juíza apontou que se trata de mecanismo distinto da curatela, que é medida restritiva e transfere decisões ao curador. A decisão apoiada preserva a autonomia da pessoa com deficiência (incluídas as pessoas autistas).
O evento
O ciclo de capacitações já passou por Cuiabá, Sinop, Sorriso, Cáceres e Rondonópolis, reunindo cerca de 1,4 mil participantes, entre magistrados, servidores e o público em geral. A próxima edição está marcada para o dia 5 de dezembro, em Cuiabá.
O projeto “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo” está alinhado à Resolução CNJ nº 401/2021, que estabelece diretrizes de acessibilidade no Poder Judiciário.
Confira também:
Fisioterapia é fundamental para progresso de crianças atípicas, destaca palestrante
Autor: Patrícia Neves
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Comarca de Barra do Bugres entrega 38 títulos de propriedade pelo Programa Solo Seguro Amazônia
Trinta e oito famílias do bairro Vila Alvorada, em Nova Olímpia, receberão as escrituras definitivas de seus imóveis pelo Programa Solo Seguro Amazônia. A cerimônia de entrega será realizada no dia 30 de outubro, às 14h, na Câmara Municipal de Nova Olímpia.
O programa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e é executado em Mato Grosso sob a coordenação da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT). No município, a ação é promovida pela Comarca de Barra do Bugres, em parceria com a Prefeitura de Nova Olímpia, a MT PAR (do Governo do Estado) e o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres.
De acordo com a juíza diretora do Fórum de Barra do Bugres, Amanda Pereira Leite Dias, a regularização fundiária de Nova Olímpia (que integra a jurisdição da comarca) faz parte das ações do programa permanente Solo Seguro Amazônia, instituído pelo Provimento n.º 144/2023 do Conselho Nacional de Justiça.
“A cada três meses realizamos articulações entre o Poder Judiciário, órgãos públicos e outras instituições para viabilizar ações como esta de regularização fundiária. Assim, mantemos o compromisso de proporcionar segurança jurídica e dignidade às famílias beneficiadas”, afirma a magistrada.
Ela destaca que a entrega dos títulos representa um marco na consolidação do direito fundamental à moradia e contribui para a organização e o desenvolvimento urbano.
“São 38 famílias que terão suas vidas transformadas. Agora, elas têm a garantia de que suas casas — muitas construídas ou adquiridas com grande esforço — são, de fato e de direito, propriedades suas”, ressalta a juíza.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
Secretário destaca a pujança de Sinop e a importância da região norte ao anunciar investimentos milionários à educação
Várzea Grande realiza encontro para debater garantia de direitos
Nova lei do ISSQN da construção civil prevê redução na alíquota e desconto de até 38% em Sinop
Governo Federal concede auxílio e oferta de moradia para residentes
Polícia Civil cumpre cinco mandados de prisão de suspeitos envolvidos com o crime organizado em Tabaporã
Segurança
Polícia Civil cumpre cinco mandados de prisão de suspeitos envolvidos com o crime organizado em Tabaporã
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, entre os dias 9 e 21 de outubro, a Operação Impulsum em Tabaporã,...
Polícia Civil prendeu homem envolvido em roubo em Ribeirão Cascalheira
A Polícia Civil concluiu, nesta quarta-feira (22.10), o inquérito policial que investigava um roubo armado na zona rural. Um suspeito...
Polícia Civil prende em Jaciara suspeito de tentativa de feminicídio no Paraná
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Jaciara, em ação conjunta com a Polícia Civil do...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil6 dias atrás
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
-
Brasil6 dias atrás
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
No meio do medo está a coragem
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Como Estilo de Vida Pode Proteger a Memória e o Cérebro na Maturida
-
MATO GROSSO6 dias atrás
Duplicação da BR-163 recebe prêmio de asfalto mais confortável do Brasil e é comparada às rodovias alemãs
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Jangada atinge meta da Corregedoria e tem 98,25% do eleitorado com biometria
-
CIDADES5 dias atrás
Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop