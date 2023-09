Juiz da Vara da Infância de Várzea Grande defende estrutura familiar como resposta à criminalidade

Um marco na saúde pública de Várzea Grande foi celebrado com a entrega e início de funcionamento de dois laboratórios de última geração no Hospital Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSMVG). O investimento de R$ 2,2 milhões, em recursos próprios, direcionado para a abertura e operação de um laboratório de análises clínicas e um Centro de Imagens, que representam um passo crucial na reestruturação e requalificação da unidade hospitalar, promovida pela atual gestão liderada pelo prefeito Kalil Baracat.

O prefeito Kalil Baracat, acompanhado pelo secretário de Saúde, Gonçalo Barros, por diversos vereadores da cidade, fiscalizou pessoalmente o início do funcionamento dos laboratórios, realçando o compromisso da administração municipal com a melhoria da saúde pública para aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). O evento foi marcado por uma visita técnica detalhada dos integrantes do Executivo e Legislativo municipal, ressaltando a importância dessas novas instalações para o atendimento à população.

“Estamos investindo pesadamente em melhorias na área da saúde, tanto que apenas neste ano de 2023, já investimos 20,58% do total de Receitas Líquidas em Saúde Pública, quando a lei estipula 15%. Esses dois espaços distintos representam um avanço significativo, permitindo que os pacientes tenham um atendimento mais rápido, preciso e eficiente em busca de resultados que na nossa ótica é atender ao paciente e na ótica dele é ser tratado e curado. Queremos que todos os cidadãos de Várzea Grande tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, e esses laboratórios são um passo importante nessa direção”, disse o prefeito.

O diretor do Hospital e Pronto-Socorro Municipal, Sebastião Ney da Silva Provenzano, destacou a importância desses laboratórios para a instituição e a comunidade. “Hoje é um dia de celebração para todos nós. Com esses laboratórios, teremos resultados de exames no mesmo dia e em formato digital, o que é essencial para um diagnóstico rápido e um tratamento mais eficaz, lembrando que exames e seus resultados permitem aos profissionais médicos, enfermeiros, ou técnicos um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais eficiente”.

O Secretário de Saúde, Gonçalo de Barros, pontuou: “Estamos trabalhando incansavelmente para fortalecer o sistema de saúde em Várzea Grande. Esse laboratório e o Centro de Imagens são parte desse esforço contínuo para oferecer um atendimento de qualidade aos nossos cidadãos”.

As duas empresas contratadas para operar os laboratórios são o Instituto de Saúde do Santa Rosa, responsável pelo centro de imagem, e a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP), que presta serviços de laboratório de análise clínica. Antes da inauguração desses espaços, os pacientes precisavam ser deslocados para realizar exames de imagem, e os exames laboratoriais demoravam cerca de dois dias para ficarem prontos. Agora, os resultados de ambos os tipos de exames são disponibilizados no mesmo dia, de forma online, agilizando o diagnóstico e melhorando o atendimento no HPSMVG.

O centro de imagem, agora instalado no HPSMVG, oferece uma ampla gama de exames, incluindo ultrassons e tomografias para diversas partes do corpo, proporcionando diagnósticos mais precisos e rápidos. A exemplo de tomografias de crânio, tórax, abdômen, angiotomografias em geral, tomografias de cervical, de coluna, lombar, pelve, bacia, sacro, além de tomografias em geral de membros inferiores, superiores.

Maria das Dores Gonçalves da Silva, diretora Técnica do HPSMVG, enfatizou o impacto positivo nos atendimentos de urgência e emergência: “Agora, todos os exames de urgência e emergência ficam prontos no máximo em duas horas, o que vai acelerar a resolução dos casos e melhorar a assistência aos pacientes”.

O início dos trabalhos contou com a presença de diversos vereadores que prestigiaram a iniciativa e enalteceram o compromisso da administração municipal com a saúde da população. As palavras dos vereadores Sargento Galibert, Enfermeiro Emerson, Jero Neto, Ider Jacinto, Ícaro Reveles, Antônio Ferreira Mendes (conhecido por “Vitamina”), Mauro da Saúde, Professora Eucaris Arruda e do presidente da Casa de Leis Pedro Paulo Tolares ressoaram com entusiasmo e elogios:

Sargento Galibert: “Essa é uma vitória para Várzea Grande. Esses laboratórios vão salvar vidas e proporcionar um atendimento de qualidade para nossa população.”

Enfermeiro Emerson: “Parabenizo a gestão pelo compromisso com a saúde. Essa é uma conquista que vai melhorar a vida de muitos cidadãos.”

Jero Neto: “Estamos vendo investimentos concretos na saúde pública. É um orgulho fazer parte dessa transformação.”

Íder Jacinto: “Esses laboratórios são um grande passo para a nossa cidade. A saúde da população é prioridade.”

Ícaro Reveles: “Agora, nossa cidade está mais preparada para atender as necessidades de saúde da população. Parabéns a todos os envolvidos.”

Antônio Ferreira Mendes, “Vitamina”: “Estamos investindo no futuro da nossa cidade com esses laboratórios. É um grande avanço.”

Mauro da Saúde: “Esses laboratórios são um presente para Várzea Grande. Eles vão contribuir para salvar vidas.”

Professora Eucaris Arruda: “Essa é uma conquista importante para nossa cidade. Vamos continuar trabalhando pela saúde de todos.”

Pedro Paulo Tolares, presidente da Casa de Leis: “Esse é um exemplo de parceria entre o Legislativo e o Executivo. Juntos, estamos transformando a saúde em Várzea Grande e demonstrando que é possível se fazer melhor e atender a todos que necessitam.”

O presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), biênio 2023-2026, Marcos de Castro Quaresma, também acompanhou a visita e pontuou: “Com a inauguração desses laboratórios de última geração, Várzea Grande dá um passo significativo em direção a um sistema de saúde mais eficiente e acessível, colocando a saúde dos cidadãos em primeiro lugar. A administração municipal reforça seu compromisso com o bem-estar da população e nós continuamos a fiscalizar incansavelmente para que sejam oferecidos serviços de qualidade na área da saúde”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande