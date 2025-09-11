JUSTIÇA
Juiz de Sorriso abre processo seletivo para contratação de assessor de gabinete II
Autor: Assessoria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Coletânea do Seminário Internacional do Agronegócio 2025 será lançada dia 25
Será lançado em 25 de setembro, às 8h30, na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso Desembargador João Antônio Neto (Esmagis-MT), a coletânea do “Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio 2025”. A obra, uma realização conjunta da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Sistema Famato) e da Escola, conta com organização do diretor-geral da Esmagis-MT, desembargador Márcio Vidal, do presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain, e do coordenador jurídico do Sistema Famato, advogado Rodrigo Bressane.
Segundo Vidal, a coletânea tem por finalidade divulgar os principais resultados e reflexões do seminário, promovendo o conhecimento e o diálogo entre especialistas, magistrados e representantes do setor produtivo, além de fomentar pesquisas e valorizar a produção científica voltada ao agronegócio no Brasil.
Realizado nos dias 22 e 23 de maio deste ano, o 6º Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio reuniu desembargadores, juízes, servidores do Judiciário estadual, representantes do sistema de justiça, produtores rurais e estudantes. Foram parceiros na realização do evento a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-MT); a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por meio da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso (ESA-MT); e a Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Faculdade de Direito.
Representantes de diversas instituições foram convidados para o lançamento da coletânea: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade do Estado de Mato Grosso, Sistema Famato, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Frente Parlamentar da Agropecuária, Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá, Comissão de Agronegócio da OAB/MT, Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, Fórum Mato-grossense da Agropecuária, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Escola Superior da Advocacia, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, Faculdade de Direito da UFMT, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Cuiabá, Frente Parlamentar da Agropecuária de Mato Grosso, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso, Federação das Indústrias de Mato Grosso, Grupo Bom Futuro, Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, Escola Judicial da 23ª Região, Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Faculdade de Direito da UNIC Beira Rio, Universidade de Cuiabá, Centro Universitário de Várzea Grande, Associação Mato-Grossense de Magistrados, Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral), Instituto dos Advogados Mato-grossenses, Academia Mato-grossense de Direito, Academia Mato-grossense de Magistrados, Escola da Magistratura Mato-Grossense, Escola Superior de Contas Benedicto Sant’Ana da Silva Freire e Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso.
Clique neste link para se inscrever para participar do lançamento.
Neste link você pode ver as fotos do Seminário Internacional.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
Autor: Lígia Saito
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT
Email: [email protected]
TJMT marca presença em encontro nacional e ressalta inovação na cooperação judiciária
Os magistrados mato-grossenses desembargador Wesley Sanchez Lacerda e juíza Henriqueta Fernanda Chaves representaram o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) no IV Encontro Nacional de Magistrados(as) de Cooperação Judiciária, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos dias 10 e 11 de setembro, em Brasília.
Promovido no auditório do CNJ, o evento reuniu juízes, servidores e integrantes dos núcleos de cooperação de todo o país com o objetivo de disseminar boas práticas, ampliar a integração entre tribunais e otimizar o trâmite processual, em cumprimento à Resolução CNJ n.º 350/2020.
Durante os painéis e oficinas, temas como a atuação dos núcleos estaduais, redes de apoio entre escolas judiciais e novas estratégias de gestão processual foram debatidos, reforçando o papel da cooperação judiciária como ferramenta para tornar a prestação jurisdicional mais célere e eficiente.
“Fiquei muito impressionado com as boas práticas e ideias inovadoras apresentadas neste encontro. O destaque foi a exposição do professor Guilherme Calmon sobre a rede de cooperação entre escolas judiciais, que demonstra como a cooperação pode otimizar resultados e reduzir custos”, avaliou o desembargador Wesley, supervisor do Núcleo de Cooperação Judiciária (NCJUD).
Ele também ressaltou o protagonismo do NCJUD do TJMT. “Nosso núcleo tem se destacado de forma notável tanto pelas suas boas práticas, quanto pela atuação enérgica dos magistrados que o compõem. O próximo passo será sua estruturação física e pessoal. O processo já está em tramitação e esperamos, com urgência, que seja priorizado pela Administração Superior do TJMT, dada a importância vital do Núcleo para a pontuação do Selo Diamante junto ao CNJ.”
Já a juíza de Direito e coordenadora do NCJUD, Henriqueta Fernanda Chaves, destacou o caráter colaborativo do evento. “É um prazer participar desse encontro. Cada edição é extremamente enriquecedora, permitindo trocar experiências, estreitar amizades e conhecer a realidade de outros tribunais. É um ambiente genuíno de cooperação, que nos motiva a aprimorar o trabalho em nossos estados.”
Sobre o NCJUD do TJMT
Criado em 2021 pela Portaria nº 429/2021, o NCJUD do TJMT atua na harmonização de procedimentos, no intercâmbio ágil de atos judiciais e na proposição de soluções administrativas e processuais. Previsto no Código de Processo Civil de 2015, o mecanismo de cooperação amplia as possibilidades de interação entre tribunais, Ministério Público, Defensoria, advocacia e demais instituições.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso presente no encontro é um reforço ao compromisso da Corte em fortalecer a rede nacional de cooperação judiciária, fomentando um Judiciário mais moderno, acessível e integrado.
Autor: Vitória Maria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
