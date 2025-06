Juiz Eviner Valério assume titularidade da 40º Zona Eleitoral

A população da zona rural de Nova Canaã do Norte (distante 680 km ao norte de Cuiabá) terá, entre os dias 6 e 8 de agosto, a oportunidade de contar com os serviços da Justiça Eleitoral, que serão levados ao município em regime de mutirão. Nele, será possível consulta da situação eleitoral, alistamento (confecção do 1º título), regularização do título, 2ª via do documento, transferência de domicílio, atualização cadastral, quitação de multas e o cadastro biométrico.

O Mutirão Eleitoral ocorrerá sempre no horário das 9h às 16h em três dias e locais diferentes da zona rural de Nova Canaã do Norte. No dia 6 de agosto (quarta-feira), ele ocorrerá na Escola Municipal “Ouro Branco”, no Distrito de Ouro Branco. No dia 7 de agosto (quinta), as atividades serão realizadas na Escola Municipal “São Manuel”, no Distrito de Colorado do Norte. Já no dia 8 de agosto (sexta), o mutirão eleitoral será promovido nas dependências da Escola Municipal “Novo Paraíso”, no Projeto de Assentamento (PA) Veraneio.

O trabalho é coordenado pelo Cartório da 23ª Zona Eleitoral de Colíder, da qual Nova Canaã do Norte faz parte, ao lado dos municípios de Itaúba e Nova Santa Helena. Atualmente, Nova Canaã do Norte possui um eleitorado de 10.445 pessoas aptas a votar. Desse total, 543 não fizeram o cadastro biométrico, o corresponde a 13,82% de eleitores e eleitoras.

Para esclarecer dúvidas e outras informações sobre o Mutirão Eleitoral em Nova Canaã do Norte, os telefones de contato para ligação ou envio de mensagens são (66) 3541-1344 ou (66) 99201-3790.

O TRE-MT reforça ao eleitorado do município a importância de cadastrar a biometria. Essa é uma tecnologia que garante que cada pessoa seja única no Cadastro Eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor tentar se passar por outro na hora de votar, o que reforça a segurança do processo eleitoral.

Para fazer a revisão biométrica é necessário levar um documento pessoal, já para transferência ou alistamento são necessários o documento pessoal e o comprovante de endereço. Eleitores do sexo masculino que completam 19 anos em 2025 precisam apresentar o certificado de reservista.

Para saber se tem ou não a biometria coletada pela Justiça Eleitoral, o eleitor ou a eleitora pode fazer a consulta pelo e-Título, app disponível nos sistemas operacionais iOS e Android, ou no site. Também é possível tirar dúvidas por meio da Ouvidoria Eleitoral, pelo telefone 0800 647 8191, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 13h30.

Jornalista: Anderson Pinho

#PraTodosVerem – A imagem mostra o processo de coleta de biometria de um eleitor, durante atendimento da Justiça Eleitoral. Uma pessoa está posicionando o dedo de um homem sobre um leitor biométrico, que está conectado a um notebook. Ao fundo, há equipamentos como computador, webcam e frascos de álcool, reforçando o ambiente de atendimento ao público.

Fonte: TRE – MT