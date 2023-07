Juiz mantém expediente suspenso em Vila Rica nesta quinta-feira

O Poder Judiciário de Mato Grosso deu início, essa semana, a etapa de validação da proposta do Plano Plurianual 2024-2027. A etapa de validação contemplou a apresentação do resultado de um processo de compilação de demandas enviadas à Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), pelas áreas administrativas do Tribunal de Justiça, entidades de classe e Comissão de Priorização do Primeiro Grau de jurisdição. O Poder Judiciário de Mato Grosso deu início, essa semana, a etapa de validação da proposta do Plano Plurianual 2024-2027. A etapa de validação contemplou a apresentação do resultado de um processo de compilação de demandas enviadas à Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), pelas áreas administrativas do Tribunal de Justiça, entidades de classe e Comissão de Priorização do Primeiro Grau de jurisdição.

Foram realizadas três reuniões. Na primeira, que ocorreu no dia 18 de julho, a proposta orçamentária foi apresentada para a Comissão Permanente de Orçamento e Assuntos Financeiros do TJMT, formada pelos desembargadores Guiomar Teodoro Borges, Dirceu dos Santos e Sebastião Barbosa Farias. Na segunda reunião, no dia 19/07, a proposta foi discutida pelos representantes das entidades de classe e da Comissão de Priorização do Primeiro Grau. A terceira reunião, realizada no dia 20, contou com a participação dos desembargadores, que também tiveram a oportunidade de esclarecer todos os pontos da proposta orçamentária.

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, alertou sobre a orientação de que a proposta orçamentária esteja alinhada com as ações estratégicas e com a participação de todos. “Estamos trabalhando nessa etapa de encerramento da elaboração da proposta do PPA 2024-2027 do Poder Judiciário, com a condução da Coordenadoria de Planejamento, que realizou o alinhamento com a nossa visão de futuro e abriu a proposta para a participação de magistrados e servidores, que foram representados em todas as etapas de construção do orçamento”.

As atividades de elaboração da proposta iniciaram no mês de abril com a etapa qualitativa. Inicialmente foram realizadas oficinas de trabalho com as áreas administrativas do Poder Judiciário de Mato Grosso. Na sequência, na etapa quantitativa, a Coplan fez a análise e projeção das despesas continuadas, e compilou as propostas encaminhadas pelas áreas, entidades de classe e Comissão de Priorização do Primeiro Grau.

“Esse é um plano tático de composição do orçamento que tem como premissa atender as necessidades da sociedade, trazendo o alinhamento com a nossa visão de futuro de sermos uma Justiça inclusiva, moderna e resolutiva”, esclarece o coordenador de Planejamento do TJMT, Afonso Maciel.

Na próxima semana a proposta orçamentária deverá ser encaminhada para votação no Tribunal Pleno e encaminhada ao Governo do Estado.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo apra promover a inclusão de pessoas com deficiência. Primeira imagem: Print de tela da reunião virtual com desembargadores do TJ. A tela está dividida em nove espaços onde aparecem os participantes da reunião, incluindo a presidente Clarice Claudino, que está no canto inferior esquerdo. Segunda imagem: Print de tela da reunião da Comissão do Primeiro Grau. A tela está dividida em seis aprtes, com os aprticipantes. Aparecem o coordenador da Coplan, Afonso Maciel ao centro. ao lado dele aparece a juíza auxiliar da Oresidência do TJMT Viviane Brito Rebello.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT