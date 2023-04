Juiz Wagner Plaza fala sobre o trabalho dos jurados no Explicando Direito

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Clarice Claudino da Silva, esteve presente na manhã desta segunda-feira (17 de abril) nas ações da 16ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão, na Comunidade de São Pedro de Joselândia. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Clarice Claudino da Silva, esteve presente na manhã desta segunda-feira (17 de abril) nas ações da 16ª Edição do Projeto Ribeirinho Cidadão, na Comunidade de São Pedro de Joselândia.

A líder do Judiciário mato-grossense pode acompanhar os diversos atendimentos e serviços de Justiça, saúde, cidadania e consciência ambiental oferecidos à comunidade do município de Barão de Melgaço.

De acordo com a presidente do TJMT, dese mbargadora Clarice Claudino da Silva, é uma alegria imensa estar vivendo o projeto, acompanhando a dedicação dos parceiros e a receptividade da comunidade.

“O nosso coração se enche de satisfação e gratidão por sermos tão bem recebidos. O Ribeirinho Cidadão se repete mais uma vez nesse clima de solidariedade, alegria e principalmente de entrosamento, para trazer esperança e dias melhores para todas essas pessoas que aqui estão.”

Para a desembargadora Clarice, essa experiência traz uma grande convicção. "Mesmo que o projeto seja realizado apenas uma vez ao ano, as pessoas se alegram de uma forma tocante e isso impressiona positivamente. O que nos dá a certeza de que o Ribeirinho transforma vidas e esses serviços não podem parar."

A presidente do TJMT também destacou a parceria na realização do projeto pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado e demais parceiros. “A importância e legitimidade é muito maior em ter a Defensoria Pública no Ribeirinho, para servir aos hipossuficientes de uma forma geral. Onde temos o Judiciário e a Defensoria, temos a garantia que pessoas menos favorecidas terão acessos a serviços e direitos.”

Novidades para o próximo ano – Segundo a desembargadora, o projeto vai ao encontro dos princípios da semeadura da cultura da paz. Já para o próximo ano, a presidente do TJMT garantiu a participação efusiva da Justiça Restaurativa como um diferencial da edição para pacificação social, com ações que trarão resultados permanentes à comunidade.

"Nós queremos no próximo Ribeirinho fazer uma grande ação e incluir a Justiça Restaurativa. Neste ano infelizmente não foi possível, mas em 2024 vamos fazer inúmeras demonstrações de círculos com a participação de toda comunidade. As pessoas têm sede de justiça, mas também de serem estimuladas para relações mais pacíficas e harmoniosas. Será um ótimo trabalho e já estamos cheios de ideias para a edição."

Durante a visita, a desembargadora também pode festejar a apresentação cultural do Grupo Folclórico Tradição Pantaneira, com danças e músicas típicas da região. A comandante da Justiça Estadual também conferiu as centenas de cestas básicas, roupas, sapatos, cobertores e demais itens que são doados à população rural sempre ao final do dia de atendimento.

A defensora-geral de Mato Grosso, Luziane Castro, afirmou ser fundamental a visita em campo da presidente do TJMT. “É muito importante a vinda da desembargadora Clarice. Pois é totalmente diferente quando você sente a população, a grandiosidade do projeto e conhece todos esses serviços que fazem o bem, provocam a alegria e trazem a pacificação social.”

“Ter o Poder Judiciário junto nesse projeto é fundamental, para que a gente tenha rapidez nas resoluções. A integração entre Defensoria e Judiciário faz com que os caminhos sejam mais rápidos e resolutivos. A grandiosidade do projeto só é possível justamente pelo Poder Judiciário e a Defensoria Pública, juntos”, afirmou a defensora-geral.

A líder da Defensoria Pública do Estado fez questão de agradecer a todos os parceiros, peças fundamentais na realização do projeto. “Um ponto importante de ressaltar são as nossas parcerias. As prefeituras municipais que tanto nos auxiliam. Nesta edição, por exemplo, tivemos Barão de Melgaço e Juscimeira. Além disso, vários órgãos estatais e federais. Sem esses grandes parceiros, o nosso projeto não seria nada. Então o mais sincero agradecimento. Muito obrigada a todos que de alguma maneira colaboram com o Ribeirinho Cidadão.”

Parceiros Ribeirinho Cidadão 2023 – São parceiros do projeto em 2023: Receita Federal, Instituto Galvan, Marinha do Brasil, Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp/MT), Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec/MT), Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT), Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT), Ministério Público do Estado, Receita Federal, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci/MT), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Exército Brasileiro, Imuniza Mais, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer/MT) e Prefeitura de Barão de Melgaço.

Próxima parada – Distrito de São Lourenço de Fátima, 19 de abril, atendimentos das 9h às 12h – 13 às 17h.

Marco Cappelletti/ Fotos: Alair Ribeiro

Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT