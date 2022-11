Juíza aponta autonomia do Município e arquiva ação contra transferência de serviços do antigo Pronto Socorro para o HMC

A programação do Viva o Feriado em Cuiabá, para esta segunda-feira (14), vai do samba raíz, flash back e também a músicas clássicas ao som de piano com Dario Scherner. O projeto é realizado desde a sexta-feira (11), data em que foi entregue o novo espaço do Museu do Rio, no Porto. A festança, uma ferramenta de fomento è economia da capital mato-grossense, alegrou o final de semana da população cuiabana. A iniciativa da Prefeitura de Cuiabá é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo.

O Viva o Feriado conta com uma extensa programação especialmente elaborada para atender a criançada, no na Orla do Porto. Nesses espaço, também serão realizadas apresentações do Grupo Malagueña e do cantor Roberto Lucialdo. O local conta com barracas gastronômicas, espaço kids e artesanatos.

“Estamos muito felizes com o resultado apresentado. Os locais estão ficando lotados e a população está gostando dos eventos. Na Orla do Porto, as crianças brincaram com vários personagens que se apresentaram neste final de semana lá, comeram deliciosas comidas com preços acessíveis e se divertiram muito. Essa é a proposta da gestão Emanuel Pinheiro, levar lazer, cultura e diversão ao povo cuiabano e turistas que estão vindo do interior para comemorar com a gente até o dia 15 de novembro”, disse o secretário de Turismo Zito Adrien.