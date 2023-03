Juíza de Itiquira participa do lançamento de projeto ambiental do município

A Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), parceira da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do Poder Judiciário de Mato Grosso prorrogou as inscrições para a 10ª edição do Concurso de Redação sobre adoção até a próxima segunda-feira (20/03). O concurso que tem o intuito de sensibilizar e desmistificar o tema adoção ao público infanto-juvenil é voltado para alunos do 6º ao 9º ano de escolas da rede pública e privada de todo Estado. A temática deste ano é: “Adoção: de repente uma família”.

Segundo a assistente social da Ampara, Denise Araújo Campos, com a virtualização do concurso este ano 33 escolas de 17 municípios do Estado já se inscreveram. “A tecnologia acaba sendo uma aliada para atingirmos mais escolas e alunos. O nosso objetivo com esse concurso é levar conhecimento às crianças, adolescentes e aos professores sobre como se dá a constituição da família por adoção, trabalhando para desmistifica-la, e consequentemente diminuir o preconceito”, afirma.

Regulamento – As escolas podem se inscrever até o dia 20 de março por meio do preenchimento do formulário eletrônico no link .

As escolas que se inscreverem entre os dias 15 e 20/03 devem participar do Encontro Temático com no mínimo um representante (preferência por professor/a de Língua Portuguesa) no dia 21/03, das 14 às 15h30, na modalidade virtual, pelo aplicativo Zoom. O(a) professor(a) multiplicador(a) trabalhará o tema com os estudantes e estimulará a escrita da redação para participação no concurso.

Serão avaliados os seguintes critérios: criatividade e originalidade; adequação ao tema; coerência (clareza e organização de ideias – introdução, desenvolvimento, conclusão); ortografia, acentuação, pontuação e concordância; apresentação estética e ausência de borrões e/ou rasuras.





Premiação – O resultado será divulgado na Solenidade de Premiação que ocorrerá no dia 25/05 (em local e horário a serem confirmados). A comissão julgadora selecionará três redações. O primeiro colocado ganhará R$ 500 reais, o segundo R$ 250 e o terceiro R$ 150,00.

A Ampara não tem vínculo com o Poder Judiciário, é um Grupo de Apoio à Adoção – GAA formado por voluntários com o objetivo de divulgar, orientar e transmitir informações sobre a adoção. É legalmente reconhecida como uma entidade sem fins lucrativos, constituída em 05 de março de 2009.

Larissa Klein

Assessoria de imprensa CGJ-TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT