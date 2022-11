Juíza Helícia Lourenço será coordenadora do Grupo de Estudos da Magistratura no biênio 2023/2024

Na tarde desta terça-feira (29.11), a primeira-dama de MT Virginia Mendes, juntamente com a vereadora Michelly Alencar, entregou 10 computadores ao Colégio Filantrópico São Judas Tadeu, localizado no bairro Osmar Cabral, na Capital mato-grossense. Os equipamentos doados são oriundos do programa Recytec, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações e a ONG Programando o Futuro, com a meta de recondicionamento de computadores em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci).

O que era para ser apenas uma entrega de doações acabou se tornando em uma tarde de confraternização com as recordações da primeira-dama Virginia Mendes, que ficou muito emocionada com a visita e o reencontro com o diretor da escola Cesar Batista, filho adotivo do fundador do colégio, saudoso Celso Oscar Perottoni.

“Estou muito emocionada. Muitos não sabem, mas eu tenho uma forte ligação com essa escola. Aqui foi minha primeira agenda como primeira-dama do município. Recordo que foi o pai do atual diretor que nos recebeu aqui, e tinha vários problemas. Graças a pessoas de bem, empresários e voluntários conseguimos reestruturar o colégio. Lembro também que comemoramos meu aniversário, foi um dia inesquecível”, contou Virginia Mendes, emocionada.

De acordo com o atual diretor Cesar Batista, o colégio está em atividade há 40 anos. Ele destacou a importância da primeira-dama do estado para a escola e agradeceu as doações dos computadores.

“A presença da dona Virginia faz toda diferença. É a segunda vez que ela vem em nossa escola, e desde a primeira vinda eu percebi o quanto tê-la por perto é importante. A entrega desses computadores vai possibilitar aos nossos alunos mais acesso à informação. Hoje atendemos crianças de até 13 anos, são aproximadamente 400 crianças que terão a oportunidade de abrir os horizontes por meio das aulas de informática”, ressaltou o diretor.

Para a vereadora Michelly Alencar, madrinha do programa Recytec, está cada vez mais claro que trabalhar com parcerias é o melhor caminho.

“Nós precisamos ir onde a população está, conhecer as dificuldades, e só tem uma forma de desenvolver políticas públicas, que é por meio de parcerias e conhecendo os projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado através das Secretarias. Quando cheguei aqui nesse colégio, o diretor falou da necessidade das aulas de informática. Eu, enquanto parlamentar, não conseguiria doar 10 computadores de uma só vez, mas com o apoio do programa Recytec e da primeira-dama Virginia Mendes, as coisas tornaram-se possíveis. Hoje é um dia de muita alegria”, afirmou Michelly Alencar.

“Somos gratos pelas entregas dos computadores. Pessoas como a dona Virginia e a vereadora Michelly têm brilho próprio e iluminam nossos caminhos”, agradeceu Cesar Batista.

Durante a entrega, a primeira-dama Virginia Mendes também conheceu outros trabalhos dos alunos e professores do programa Recytec, a exemplo do protótipo de uma bicicleta elétrica e uma caixa de som, ambos produzidos a partir de equipamentos reciclados.

“Esse projeto é fantástico! A partir da destinação correta dos resíduos, outras coisas podem ser criadas, os alunos e professores estão de parabéns. Com ações como essa, conseguimos também preservar o meio ambiente”, manifestou.

Conforme o projeto, a meta é beneficiar 1.200 alunos por ano com os equipamentos recondicionados.

Fonte: GOV MT