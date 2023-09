Juizado Ambiental de Rondonópolis mobiliza voluntários para Mutirão de Limpeza do Rio Arareau

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciará na próxima segunda-feira (25), a duplicação da avenida dos Tarumãs, na região do Jardim das Nações, em direção ao colégio Marista. Serão aproximadamente 1,5km de pavimentação asfáltica, com drenagem, meio fio e calçada com acessibilidade, com investimento de R$1,7 milhões e execução direta. O início dos trabalhos de ampliação da via será acompanhado pelo prefeito Roberto Dorner, vereadores e integrantes da comunidade, a partir das 08h, no local.

“Sabemos da importância dessa via para o município. Com o crescimento acelerado de Sinop, essa obra vem de encontro com as necessidades dos moradores da região, mas também para desafogar o trânsito em outros pontos da cidade. É uma região em constante crescimento, que precisa da atenção e de medidas urgentes pelo município”, pontuou o prefeito Roberto Dorner

A Avenida dos Tarumãs trata-se de uma avenida arterial de nosso município, a qual interliga a BR-163 com interior da cidade, percorrendo muitos bairros em seu trajeto, sendo ainda projetada para chegar ao aeroporto municipal João Batista Figueiredo. A Avenida está projetada com largura de 50 metros, e nesse local, por falta da pista da esquerda, ocorre o estreitamento obrigatório, o que causa transtornos à mobilidade urbana, bem como aumenta significativamente os riscos de acidente nos cruzamentos e em toda a extensão da via local, uma vez que ela passou a ser elo de ligação entre bairros populosos, e nesse trecho atravessando em meia pista todo o Jardim das Nações 1 e 2.

Para que o município pudesse iniciar a obra, foi necessário encaminhar para a Câmara de Vereadores um Projeto de Lei (n° 001/2023), de autoria do Executivo Municipal, que autorizou a desapropriação da área particular, no trecho da Tarumãs. O Projeto foi votado e aprovado pelos vereadores. O objetivo do poder público com a desapropriação foi ter a autorização necessária para realizar obras de urbanização e ampliação do sistema viário municipal, com a implantação da pista da esquerda da Avenida dos Tarumãs.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT