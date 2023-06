Juizado Ambiental de Rondonópolis realiza várias ações na Semana do Meio Ambiente

A Semana do Meio Ambiente foi aberta oficialmente nessa segunda-feira (05 de junho) em Rondonópolis, pelo Poder Judiciário de Mato Grosso por meio do Juizado Volante Ambiental (Juvam), com ações voltadas às crianças do ensino fundamental I e também à população em várias regiões da cidade. A programação se estenderá até o dia 14 em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Sanear ,Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e Polícia Militar Ambiental. A Semana do Meio Ambiente foi aberta oficialmente nessa segunda-feira (05 de junho) em Rondonópolis, pelo Poder Judiciário de Mato Grosso por meio do Juizado Volante Ambiental (Juvam), com ações voltadas às crianças do ensino fundamental I e também à população em várias regiões da cidade. A programação se estenderá até o dia 14 em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Sanear ,Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e Polícia Militar Ambiental.

Um dos destaques será o Workshop Reciclagem Criativa que vai apresentar trabalhos confeccionados com materiais recicláveis por alunos das escolas municipais: EMEF Alcides, EMEB Padre Nolli, EMEB Balbino, EMEI Mãe Margarida e EMEI Elaine. O evento será realizado na sede do Fórum de Justiça da Comarca, das 14 às 16 horas. Na ocasião o Juizado Ambiental realizará a doação de mudas de árvores frutíferas dentre elas: Pitanga, goiaba, limão, laranja, acerola, jamelão, caju e tamarindo.

“O workshop da reciclagem criativa, faz parte das atividades previstas no projeto Gincana amigos do meio ambiente, a proposta é usar a criatividade para confeccionar algo relacionado ao meio ambiente utilizando materiais recicláveis. As crianças nos surpreenderam com a apresentação de muitos trabalhos interessantes, que vão desde maquetes ecológicas à criação de brinquedos com recicláveis. Quem tiver a oportunidade venha prestigiar essa memorável exposição”, destacou a Gestora Administrativa do Juvam, Márcia Meloto.

A programação prevê ainda oficinas em escolas, com exposição de animais silvestres taxidermizados, jogos interativos, gincanas de coletas de materiais recicláveis e apresentação de teatro de fantoches com mensagens alusivas à preservação ambiental.

Além das atividades dentro das escolas, a Semana do Meio Ambiente prevê a participação de estudantes em ações externas, sempre com a monitoria dos professores e representantes da organização do evento.

Na terça-feira (06) haverá plantio de mudas no córrego Queixada com alunos da EMEB Mário de Andrade. No dia seguinte (07) os alunos da EMEB Professor Carlos Pereira Barbosa farão um mutirão de limpeza e plantio de árvores na Praça do Jardim Europa e, no período da tarde, haverá um mutirão verde no Parque dos Lírios com alunos da EMEF Alcides Pereira dos Santos.

As atividades se estendem no decorrer da semana dos dias 12 a 16 de junho, com a realização de palestras e plantios em escolas do Município. Para a realização do evento o Juizado Volante Ambiental conta com o apoio dos parceiros: Viveiro escola dos protetores, empresa refrigerantes Marajá e da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).





