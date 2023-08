Juizado Ambiental de Rondonópolis realizará 9º Mutirão de Limpeza do Ribeirão Arareau

No Dia Mundial da Limpeza (23 de setembro), o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Juizado Volante Ambiental – Juvam da Comarca de Rondonópolis (212 km de Cuiabá) realizará o 9º Mutirão de Limpeza do Ribeirão Arareau. A ação integra o projeto “O Rio é Nosso” e conta com a parceria do Cantinho de Proteção Animal – CPAR e Ministério Público. No Dia Mundial da Limpeza (23 de setembro), o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Juizado Volante Ambiental – Juvam da Comarca de Rondonópolis (212 km de Cuiabá) realizará o 9º Mutirão de Limpeza do Ribeirão Arareau. A ação integra o projeto “O Rio é Nosso” e conta com a parceria do Cantinho de Proteção Animal – CPAR e Ministério Público.

O projeto tem como finalidade revitalizar o córrego por meio do recolhimento de resíduos sólidos, bem como orientar a comunidade acerca da necessidade de preservar o meio ambiente para a manutenção da saúde coletiva.

A mobilização dos voluntários abrange todo o município, incluindo órgãos públicos, iniciativa privada, ONGs de proteção animal e ambiental, universitários, estudantes da rede pública, entre outros.

A concentração será na Praça da Vila Cardoso, às 06h30.

World Clean Up Day – O Dia Mundial da Limpeza é um movimento cívico que une 180 países e milhões de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta, em um único dia! No dia 23 de setembro de 2023, o Dia Mundial da Limpeza acontecerá pela 6ª vez. Desde 2018, mais de 50 milhões de pessoas saíram e limparam suas cidades, rios e comunidades dos resíduos.

Os resultados se espalharam pelo mundo, replicando ações de responsabilidade socioambiental mundo afora.

Serviço

O que: 9º Mutirão de Limpeza do Ribeirão Arareau

Quando: 23 de setembro

Onde: Concentração na Praça da Vila Cardoso, às 06h30

#Paratodosverem – Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Foto 1: Banner com o nome e a data do evento dentro do desenho de um saco de lixo, segurado por um boneco, com duas fotos de mutirões anteriores ao fundo com filtro verde ocupando dois terços da arte. Em baixo, escrito local e horário de concentração, juntamente com as logomarcas dos órgãos parceiros da realização.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Com informações do Juvam de Rondonópolis

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT