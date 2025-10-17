Connect with us

Juízes estaduais e federais podem se candidatar para atuar temporariamente na Segunda Seção do STJ

17/10/2025

Juízas e juízes estaduais e federais que atuam na primeira instância têm uma oportunidade de adquirir experiência no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que divulga o chamamento público para candidatura de juízas e juízes federais e de Direito da Justiça comum para auxílio de caráter excepcional e temporário, de forma remota e sem prejuízo da jurisdição originária, aos gabinetes da Segunda Seção daquela Corte. A referida Segunda Seção julga causas que tratam de Direito Privado.

São 30 vagas disponíveis para atuação durante o período de seis meses, prorrogável por uma única vez. O edital de chamamento STJ/GP nº 12 é assinado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamim. 17 – Edital Chamamento STJ.pdf.

Os magistrados que forem selecionados e convocados para o exercício das funções no STJ participarão de um treinamento presencial em Brasília e ficarão vinculados à Presidência daquela Corte, sendo distribuídos e movimentados conforme o acervo e a necessidade dos Gabinetes da Segunda Seção do STJ.

Durante a atuação no STJ, esses juízes ficarão responsáveis por processos relativos a direito das obrigações em geral; direito das coisas; responsabilidade civil; contratos; e direito do consumidor. Havendo necessidade, a Presidência do STJ acrescentará outros temas do Direito Privado ao rol.

A atuação temporária na Segunda Seção do STJ se dará nos termos da Resolução STJ/GP nº 22 e da Instrução Normativa STJ/GP nº 21, ambas do dia 18 de junho de 2025.

Saiba como participar

Podem se inscrever somente magistradas e magistrados vitalícios de primeira instância, que atendam aos seguintes requisitos:

– Ter mais de cinco anos de judicatura no cargo de juiz federal ou de juiz de Direito, ainda que em Tribunais distintos e em ramos diferentes da Justiça comum

– Ter atuado na magistratura por, no mínimo, dois anos em órgãos jurisdicionais com competência exclusiva para o julgamento das seguintes questões de direito privado: contratos e obrigações, direito das coisas, responsabilidade civil, direito do consumidor. Não se computam, portanto, atuações em varas de comarcas de Juízo Único, de competência mista, e designações e substituições temporárias e eventuais em juízos cíveis.

Fique atento! O edital de chamamento apresenta algumas situações que impedem a candidatura do magistrado, como, por exemplo, estar em exercício no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho da Justiça Federal, na direção ou secretaria das escolas judiciais, na Presidência, na Corregedoria-Geral e Vice-Presidência dos Tribunais, bem como os que atuam como membros convocados, em substituição ou auxílio, nos Tribunais. Aqueles que sejam juízas e juízes eleitorais ou componham os Tribunais eleitorais e os que estejam cumprindo mandato, com prejuízo das funções jurisdicionais, em associação de magistrados, também não podem participar. Há outras exclusões dispostas no edital. Confira. (acórdãos e sentenças – 2025 – outubro – 17 – Edital chamamento STJ)

Inscrição – As inscrições poderão ser feitas por meio do e-mail [email protected], a partir das 9 horas do dia 20 de outubro até 23h59 do dia 24 de outubro, considerando o horário oficial de Brasília.

Documentos necessários – Ao candidatar-se, o magistrado ou a magistrada deve anexar seu currículo resumido (que explicite de forma clara e específica o tempo de judicatura e de atuação em varas com as competências mencionadas). Não serão aceitos currículos lattes.

Os currículos deverão estar em formato PDF e descrever de forma pormenorizada a experiência profissional em órgãos jurisdicionais com competência para o julgamento das matérias de Direito Privado listadas no edital, informando se o Juízo tem competência exclusiva para os temas ali enumerados e incluindo o tempo de atuação em cada um deles, bem como eventuais títulos acadêmicos e produção doutrinária em matéria de direito privado.

O candidato deverá informar, no corpo do e-mail, o seu telefone de contato pessoal, o profissional e o seu e-mail, sob pena de não ter a candidatura analisada. Feita a inscrição, será enviado um e-mail automático informando que ela foi realizada com sucesso.

Neurocientista Anita Brito defende educação inclusiva baseada na compreensão da neurodiversidade

3 minutos atrás

17/10/2025

Em uma atividade que reuniu mais de 1,4 mil participantes, entre público presencial e online, a doutora em Neurociências Anita Brito conduziu a segunda palestra do dia, “Inclusão social e neurodiversidade”, durante a capacitação híbrida TJMT Inclusivo, realizada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e parceiros, em Rondonópolis. Antes de Anita, a primeira atividade foi conduzida por Nicolas Brito Sales, com o tema: “Lugar de autista é onde ele quiser estar”.

Logo no início, Anita promoveu uma dinâmica de interação com a plateia: dividiu o auditório em dois grupos e, ao sinal do braço erguido, todos deveriam bater uma palma seca e sincronizada. A atividade contou com a participação de seu filho e do marido, Nocolas Brito e Alexandre Sales, respectivamente.

Ao longo da exposição, Anita articulou sua trajetória como mãe e professora com evidências científicas para defender uma visão de inclusão escolar e social baseada no respeito à neurodiversidade. “O Nicolas foi o primeiro autista de nível 3 de suporte incluído em uma escola regular no Brasil, em 2003. Na época, não existia estrutura, nem políticas de apoio, mas havia amor e vontade de fazer dar certo”, contou.

A palestrante ressaltou que a neurodiversidade é parte natural da humanidade e que compreender as diferenças é fundamental para uma educação inclusiva. “Não existe um único tipo de cérebro. Se existisse, todos seríamos iguais, e a sociedade perderia sua riqueza”, afirmou. Segundo ela, o aumento dos diagnósticos de autismo e TDAH não representa uma epidemia, mas o reflexo de “mais conhecimento, mais tecnologia e mais inclusão”.

Anita também alertou para o risco da patologização excessiva de comportamentos humanos: “A ciência não está criando doenças novas, ela está apenas dando nome e entendimento a condições que sempre existiram. O que precisamos é de informação e sensibilidade, não de rótulos.”

Ao falar sobre inclusão escolar, a neurocientista destacou que o processo deve começar cedo e envolver família, escola e sociedade. “Não dá para esperar que uma pessoa que não foi exposta ao convívio social desde pequena, de repente, se torne adulta e se adapte sem dificuldades. A inclusão começa em casa, nas pequenas vivências, e se fortalece na escola.”

A palestrante reforçou ainda que o autismo não é uma doença, mas uma forma diferente de funcionamento neurológico: “Doença tem começo, meio e fim. O autismo é uma condição permanente, que pode e deve ser compreendida, acolhida e respeitada.”

Entre os principais obstáculos à inclusão, Anita citou o preconceito, a falta de formação técnica de professores e terapeutas, a ausência de políticas públicas efetivas e o descumprimento de leis já existentes. “O Brasil é um dos países que mais tem leis e tratados sobre inclusão, mas ainda precisamos aprender a colocá-los em prática. As leis existem! Agora é hora de fazê-las funcionar.”

Para a palestrante, boas práticas de inclusão envolvem adaptações curriculares, uso de tecnologias assistivas, planejamento individualizado e, acima de tudo, empatia. “Quem ama e tem técnica é imbatível. Amar o que faz é o primeiro passo para incluir de verdade.”

Ao encerrar, Anita deixou uma mensagem de reflexão: “O dia em que entendermos que a escola não é lugar de segregação e que o lugar da pessoa com deficiência é em qualquer lugar, teremos dado o passo mais importante rumo a uma sociedade mais justa e humana”.

A capacitação ocorre das 8h às 18h, em formato híbrido, com transmissão ao vivo no canal do TJMT no YouTube, e reúne oito palestras com especialistas de neurologia, psicologia, fisioterapia, educação e direito, além de ativistas do movimento autista.

Durante o evento os participantes c onferem a exposição de artes plásticas de Maria Clara Souza Campos, filha da servidora do TJMT, Adriana Ferreira de Souza.

Programação

Atividade 3 – “Autismo: atualizações e impactos na sociedade” – Dr. Marino Miloca (neurologista pediátrico)

11h10 — Atividade 4 – “Autismo: reconhecendo os sinais, critérios diagnósticos atuais e manifestações clínicas” – Paola Cristina de Almeida Barcellos (psicóloga)

12h — Almoço

Período Vespertino

13h45 — Atividade 5 – “Depoimento de Mãe Atípica com meditação de fortalecimento interior” – Adriana Ferreira de Souza (servidora TJMT)

14h — Atividade 6 – “Quando a resposta chega tarde: o diagnóstico de autismo na vida adulta” – Erica Rezende Barbieri (psicóloga)

15h — Atividade 7 – “Além de técnicas: o cuidado humanizado com famílias atípicas no contexto terapêutico” – Luciano José Denti (psicólogo)

16h — Atividade 8 – “O papel da fisioterapia no desenvolvimento de crianças atípicas e condições neuropsicomotoras” – Francieli Martins (fisioterapeuta)

17h — Atividade 9 – “TEA sob a ótica dos tribunais: alguns casos” – Antonio Veloso Peleja Júnior (Juiz Auxiliar, Vice-Presidência do TJMT) e Renata do Carmo Evaristo Parreira (Juíza de Direito do TJMT)

Realização/Apoio: Comissão de Acessibilidade e Inclusão do PJMT, Escola dos Servidores do Judiciário, Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), Projeto Autismo na Escola e ADNA.

5ª edição do TJMT Inclusivo em Rondonópolis fortalece diálogo sobre autismo e inclusão

Com leveza e verdade, jovem autista inspira plateia com sua história no TJMT Inclusivo

Confira mais fotos no Flickr do TJMT

Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos irá atuar no show do Guns N' Roses

3 minutos atrás

17/10/2025

O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos (JET) irá atuar pela primeira vez em um show internacional: a apresentação da banda Guns N’ Roses, que deve reunir cerca de 40 mil pessoas na Arena Pantanal, em Cuiabá, no dia 31 de outubro. Apesar do ineditismo, a experiência de 11 anos da estrutura tem se mostrado eficaz. Só nos primeiros nove meses deste ano, de janeiro a outubro, o JET operou em 18 eventos realizados na Capital, entre cinco shows nacionais, a Semana do Cavalo, a Expoagro e partidas de futebol.
De acordo com a juíza responsável pelo JET, Patrícia Ceni, o Juizado estará presente no evento internacional para garantir que tudo transcorra de forma segura e pacífica para todos. Ela informa que para tudo transcorrer bem o trabalho começa bem antes da banda subir ao palco, com reuniões de alinhamento entre os órgãos e instituições que participam da organização do evento, como a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), o Ministério Público, Defensoria Pública e os organizadores.
“Toda uma estrutura está sendo preparada para esse evento. O JET terá dois pontos de atendimento no dia, dentro da Arena e fora, com um ônibus. No dia do show, o atendimento ocorrerá desde a abertura dos portões até o encerramento do show”, afirma a magistrada.
A juíza explica que, quando há registros de delitos no estádio ou no entorno, num raio de até 5 quilômetros, e que estejam relacionados ao show, a Polícia Militar é acionada e realiza a detenção dos envolvidos. Os infratores são levados à Delegacia do Torcedor, onde é lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Após o registro, os envolvidos seguem para audiência com a magistrada, na presença do defensor e do promotor.
“Com essa estrutura garantimos que todo o trâmite de crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles em que a pena máxima não ultrapassa dois anos, seja feito na Arena, na hora. Casos de maior complexidade não são tratados dentro do Juizado, seguem para as varas criminais. Tudo vai depender da gravidade do delito e conforme o que determina a Lei Geral do Esporte e a Lei 9.099 dos Juizados Especiais. Mas o JET tem competência para atender pequenas brigas, deferir medida protetiva para uma mulher, atender questões que envolvem menores ou consumidores lesados”, explica.
Patrícia Ceni explica que, pela sua experiência, os casos de Direito do Consumidor estão entre as ocorrências mais comuns em grandes eventos. “Se há uma reclamação de que a pessoa comprou um ingresso e não tem acesso ao local, ou se adquire um camarote que promete determinados serviços e eles não são cumpridos, realizamos no local uma audiência de conciliação com o representante do organizador para resolver a situação”, conta. Dessa forma, as pessoas podem sair dali com a transação cível formalizada e devidamente homologada, garantindo uma solução imediata para o conflito.
“Eu costumo dizer que o sucesso do evento acontece quando as pessoas nem precisam do JET, porque isso quer dizer que a organização está entregando tudo o que prometeu e o público está se divertindo. Mas, se for necessário, estamos prontos para prestar uma Justiça célere e eficiente”, destaca a juíza.
Sala Lilás
Uma novidade que estará disponível a partir do show do Guns N’ Roses é a Sala Lilás. Uma ação conjunta do Poder Judiciário e do Governo do Estado de Mato Grosso que oferecerá atendimento humanizado a mulheres, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade durante grandes eventos.
O objetivo é garantir um ambiente seguro e acolhedor para vítimas de violência de gênero, oferecendo apoio especializado e confidencial. A iniciativa segue protocolo nacional de combate à violência contra a mulher.
“Este é um espaço que cumpre uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que pede que locais que recebem grandes eventos, como a Arena Pantanal, passem a contar com uma Sala Lilás”, explica a magistrada.
A sala está sendo disponibilizada ao lado do espaço do JET na Arena Pantanal para facilitar o atendimento às vítimas e preservar o sigilo. “A estrutura da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Cemulher, estará disponível no local para deferir medidas protetivas de urgência, ofertar acesso a assistente social ou acolhimento psicológico humanizado para mulheres vítimas de violência”, acrescenta Patrícia Ceni.
Histórico
O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos (JET) foi criado em 2014, durante a Copa do Mundo, por determinação do CNJ. Em Mato Grosso, o modelo se manteve e foi ampliado para eventos de grande porte, tornando-se referência nacional em segurança jurídica e atendimento ágil.
“Nós começamos com o Juizado do Torcedor a partir de uma resolução do CNJ, que determinou a criação e implantação nas cidades-sede da Copa do Mundo. Alguns estados extinguiram o Juizado, mas nós permanecemos. Na época, tínhamos apenas um time na Série C do Campeonato Brasileiro, o Luverdense, e um público pequeno. Uma vez, a equipe do Poder Judiciário era maior que o número de torcedores”, relembra.
A partir dessa experiência, o JET passou a atuar em grandes eventos com público superior a 10 mil pessoas ou que, pela natureza, exijam presença do Judiciário — como a Expoagro, festas de Carnaval ou Réveillon.
Com esse modelo, o JET foi o primeiro juizado a atuar nos moldes de grandes eventos no Brasil, tornando-se referência nacional. “A partir da nossa atuação, o CNJ está propondo uma alteração na resolução que criou os Juizados do Torcedor para incluir expressamente os grandes eventos”, afirma a magistrada.

