Juliano Moreno é o próximo entrevistado do programa Palavra Literária

A programação do projeto Encontros com Cinema, do Cine Teatro Cuiabá, uniu a exibição de filmes com performances de artistas mato-grossenses, neste mês, para marcar os 80 anos do espaço cultural, comemorados no mês de maio. As atrações ocorrem sempre às terças-feiras, 19h, com entrada de R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

O projeto Encontros com Cinema foi lançado em 2017 para difundir produções cinematográficas que estão fora do circuito comercial. Neste ano, inclui filmes nacionais distribuídos pela Vitrine e produções regionais feitas com recursos da Lei Aldir Blanc, na Sessão Realizadores de Mato Grosso.

Na próxima terça-feira (10.05), a programação contará com performance poético-musical com os músicos André Balbino & Eduardo Ferreira. Na sequência, haverá exibição do documentário ‘Cuiabaratotal’, de Lidiane Barros & Protásio de Morais, que conta a história do poeta mato-grossense Antônio Sodré.

Para marcar o dia internacional de combate à LGBTQIA+fobia, comemorado em 17 de maio, haverá apresentação de filmes e clipes sobre o tema e um show especial da cantora trans Seven Mônica. Em função de uma agenda prévia do Cine Teatro Cuiabá, este evento ocorrerá excepcionalmente na segunda-feira (16.05).

A programação do dia 16 inclui curta surpresa do coletivo MT Queer; ‘Água-pomba’, de Lucas Lemos & Victor Novato; clipe da música ‘Chorar’, de Karola Nunes & Pacha Ana feat @Curumin; vídeo ‘IWISSu’, de Luisa Lamar; clipe da música ‘Orgulho’, de Pacha Ana; documentário ‘Agudas ou crônicas: homenagem a Marília Beatriz de Figueiredo Leite’, de Luiz Marchetti; clipe de dança ‘The Channels: Transmutáveis’, de Amilton Martins da Silva; documentário ‘#Pintoawards’, de Luiz Leite.

Na agenda do dia 24 de maio, um dia após a comemoração dos 80 anos do Cine Teatro Cuiabá, haverá uma homenagem a Aníbal Alencastro, mestre da cultura mato-grossense, com exibição de documentário de Diego Baraldi. Também terá exposição de automóveis do Clube do Carro Antigo e mostra sobre o Cine Teatro Cuiabá.

A última terça-feira do mês encerra a programação de maio com Batalha de MCS (Batalha do CPA) liderada pelo DJ Taba. Na sessão Vitrine, o filme exibido será ‘Bob Cuspe: nós não gostamos de gente’, de Cesar Cabral.

Serviço

O Cine Teatro Cuiabá é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 247, Centro de Cuiabá.

Telefone: (65) 2129-2848. Email: contato@cineteatrocuiaba.org.br

Para saber mais sobre a programação e resumo dos filmes, acesse o site do Cine Teatro Cuiabá