Júlio Campos afirma que a que a vez é de Eduardo Botelho

O deputado estadual Júlio Campos (União), afirmou nesta quarta-feira (22), que não há razão nenhuma em o partido perder um quadro como o deputado Eduardo Botelho, pré-candidato a prefeito de Cuiabá em 2024, que disputa a condição de candidato com o deputado federal licenciado Fábio Garcia. Segundo Júlio Campos, a vez, agora, é do deputado Eduardo Botelho.

Flávio Garcia – “Nós temos razão em não querer perder um quadro político importante como é o deputado Botelho como nosso candidato a prefeito. Não tem sentido o partido rejeitar um nome que tem 21% na largada de uma pré-candidatura contra outros nomes situados bem abaixo, com pouca penetração popular”, disse, referindo-se ao pré-candidato Fábio Garcia.

“Por isso estamos lutando até hoje para que o deputado Eduardo Botelho permaneça no partido e seja o nosso candidato oficial da União Brasil. Enquanto houver chance nós vamos lutar, se não houver chance já tem uma decisão firmada para disputar a Prefeitura de Cuiabá pelo PSD ou qualquer outro partido”, declarou.

Questionado sobre um possível recuo do deputado federal Fábio Garcia (União), atual chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Júlio Campos descartou essa possibilidade. “Não é fácil…os incentivos que ele tem recebido do núcleo duro do poder atual do Estado, não dá essa flexibilidade para ele entender de que não é o momento da sua disputa, não é a sua vez, que a vez é do deputado Eduardo Botelho”, argumentou.

Na opinião do deputado Júlio Campos, Botelho terá o mesmo desempenho eleitoral em qualquer que seja o partido, caso deixe o União Brasil. “Eu acho que o Botelho vai ter o mesmo desempenho em qualquer que seja o partido. O eleitorado hoje tem interesse em votar em Eduardo Botelho. Qualquer partido que ele disputar ele vai ter uma grande votação. No União Brasil é melhor porque ele já está bastante conhecido nas bases do partido e a estrutura do partido está bem organizada e teria o apoio do Governo do Estado, que é uma força, uma máquina política muito forte”.