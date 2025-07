Justiça acata representação da Polícia Civil e determina internação de menor considerado de alta periculosidade

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), com apoio do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), apreenderam, nesta sexta-feira (25.7), duas escavadeiras e duas motobombas utilizadas em um garimpo ilegal localizado na zona rural do município de Matupá (720 km de Cuiabá).

Um homem, identificado como filho do proprietário da área, foi abordado e conduzido por crime ambiental.

Durante o desdobramento da Operação Tolerância Zero, com uso de equipamentos de georreferenciamento, os policiais militares se deslocaram até a propriedade rural, onde havia indicação de possível área de desmatamento irregular. No local, os militares constataram que a propriedade ainda mantinha a instalação de maquinário para extração mineral. Durante a abordagem, foram apreendidas duas escavadeiras e duas motobombas.

Um homem foi detido e, à PM, relatou que o empreendimento estava inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e possuía licença de operação. No entanto, admitiu que operava fora da área autorizada, em desacordo com a legislação ambiental vigente.

Todo o material foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, e o suspeito conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Tolerância Zero

Essa é a terceira apreensão em garimpo irregular registrada nesta semana. A primeira ocorreu na última terça-feira (22/7), em Novo Mundo (a 790 km de Cuiabá). Na ação, foram apreendidas motobombas, equipamento de dragagem e combustível. Todo o material foi inutilizado devido à impossibilidade de remoção do local. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

Já na última quarta-feira (23/7), os militares recolheram um trator, quatro motobombas e um tanque de combustível que eram utilizados em um garimpo ilegal na zona rural do município de Terra Nova do Norte (a 631 km de Cuiabá).

As equipes chegaram até a propriedade após levantamento de informações e uso de georreferenciamento, com o objetivo de verificar se a atividade de mineração possuía a devida autorização ambiental.

No local, os militares constataram que a área possuía Cadastro Ambiental Rural, mas não apresentava documentação que autorizasse a atividade de mineração. Nenhum suspeito foi encontrado.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT