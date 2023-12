Justiça atende pedido da PGE que irá beneficiar 1,1 mil famílias com regularização de áreas na Gleba Divisa

Líderes comunitários que acompanharam as cerca de 15 mil crianças de escolas públicas, entidades e bairros de Cuiabá e Várzea Grande, na festa do Natal Abençoado, oferecida pelo Governo de Mato Grosso, na Arena Pantanal, nesta terça-feira (19.12), destacaram a importância do momento, principalmente para aquelas mais carentes, que, muitas vezes, não recebem presentes nessa data. A ação, coordenada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, é gerenciada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e pela Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf).

A presidente do Bairro Jardim Ubirajara, Claudia Bello, declarou que as crianças que visitaram a Arena Pantanal estavam com muita expectativa para receber os brinquedos.

“Quero agradecer ao governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes por proporcionarem esse momento tão agradável para nossas crianças, porque todos os anos eles ficam esperando por esse lindo e maravilhoso evento. Viemos aqui através do Programa SER Família que beneficia tantas crianças e agradeço por lembrarem sempre das comunidades mais carentes. As nossas crianças têm muita expectativa em receber os brinquedos, os brindes e, para nós, líderes comunitários é muito gratificante poder participar de um momento igual a este”, disse.

As crianças tiveram a oportunidade de verem a decoração natalina e foram presenteadas com brinquedos da Fábrica lúdica do Papai Noel, lanches do Mc Donald’s, sucos Prats e kits de doces.

Foto: Josi Dias

Para a representante do Bairro Liberdade, Mariluce de Alencastro, a ação é muito importante, porque no bairro onde ela e muitos beneficiados com a festa residem têm muitas crianças carentes e os pais não tem condições de proporcionar um presente para eles.

“Dona Virginia e governador Mauro Mendes, vocês estão de parabéns por realizarem o sonho dessas crianças. Vocês não são nota dez, são nota mil. Eu estou muito emocionada porque isso aqui é um sonho e está tudo muito organizado. Tem pais que não conseguem comprar uma balinha para dar, imagina comprar um presente ou um lanche desse?!”, disse Mariluce.

Com direito às presenças do Papai Noel e Mamãe Noel, as crianças também foram agraciadas pelos espetáculos do Grinch, do Instituto Flauta Mágica, além da descida de rapel realizada pelo Papai Noel e oficiais do Corpo de Bombeiros.

O governador Mauro Mendes parabenizou todos os secretários e coordenadores que atuaram na execução do dia especial às crianças no Natal Abençoado do SER Família, e, especialmente, a primeira-dama Virginia Mendes.

“Agradeço a todos que atuaram neste brilhante evento que estamos realizando aqui nessa noite. Quero agradecer muito a atuação da primeira-dama, a minha esposa Virginia Mendes, que junto com toda a sua equipe, trabalhou muito para que este importante evento pudesse estar sendo realizado”, afirmou.

Foto: Josi Dias

A primeira-dama Virginia Mendes também agradeceu a todos pelo empenho para realizar este dia especial às crianças.

“Eu estou muito emocionada porque são 15 mil crianças que tiveram um dia especial e envolveu um trabalho muito grande de várias secretarias. Agradeço à secretária Grasielle (Bugalho) e todos os secretários de Estados envolvidos e aos servidores da Setasc e da Unaf, que não mediram esforços para tornar este dia incrível. A gente vê a felicidade das crianças que estão aqui. É o Menino Jesus, é Deus no coração, muito amor, muita paz e que seja um Natal muito abençoado para todas as famílias mato-grossenses”, declarou.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Grasi Bugalho, o evento era um sonho da primeira-dama Virginia Mendes.

“Era um sonho da nossa primeira-dama que todas essas as crianças tivessem um dia especial como este. Essas crianças estão tendo a oportunidade de entrar na Arena Pantanal e ver toda a decoração natalina, sendo que muitas nunca estiveram aqui. Então, é um dia que ficará marcado na memória de todas as crianças e também nas nossas, que vimos isso de perto. Elas viram o Papai Noel, ganharam brinquedos e doces, viram as apresentações artísticas e o mais importante, sentiram o amor do Natal”, disse.

Para a presidente do Bairro Tancredo Neves, Regina dos Santos, a iniciativa do Governo de Mato Grosso, em proporcionar este dia para as crianças das comunidades foi extraordinário, já que muitas não conheciam a Arena Pantanal e também, não teriam presente neste Natal. Ela levou 38 crianças para o Natal Abençoado do SER Famílias.

Foto: Josi Dias

“Parabéns governador e primeira-dama Virginia Mendes, por mais esta ação voltada para as nossas crianças. Todos nós estamos muito felizes em ver as crianças ganhando brinquedos e tendo este dia extraordinário. Está tudo muito lindo e percebemos que foi tirado do coração mesmo. Muito obrigada por este dia!”, declarou, emocionada.

Também estiveram presentes no Natal Abençoado do SER Família a deputada federal Gisela Simona e os secretários Fábio Garcia (Casa Civil), Laice Souza (Secom), Coronel Roveri (Sesp), Allan Porto (Seduc), Jefferson Neves (Secel) e o secretário adjunto, David Moura (Secel).