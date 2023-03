Justiça Comunitária vistoria estradas em Barão de Melgaço para receber o Ribeirinho Cidadão

O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Juizado Especial Itinerante (JEI) e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Itinerante (Cejusc), oferece à população que vive em localidades longínquas, com dificuldades de acesso aos serviços da Justiça, um atendimento especializado para que resolvam seus conflitos de forma rápida e eficiente.

No mês de abril, as comunidades de Campos de Júlio, pertencente à Comarca de Comodoro, e Vale do São Domingos, da Comarca de Pontes e Lacerda, serão beneficiadas com os atendimentos referentes ao Direito do Consumidor, orientações sociais, avaliação de negativação de nome junto a órgãos de proteção ao crédito, ingresso de ações por danos morais, dentre outros.

O ônibus do JEI/Cejusc Itinerante estará na semana de 10 a 14 de Abril em Campos de Júlio e de 17 a 20 de Abril no Vale do São Domingos. O veículo adaptado, que transporta a equipe e onde ocorrem os atendimentos, possui três salas de audiência, equipadas com ar-condicionado, computadores, impressoras, cadeiras e servidores capacitados para atender os cidadãos e as cidadãs que procuram os serviços. Ainda serão oferecidas mediações consensuais, como divórcios, ações de pensão e alimentos, conflitos de vizinhos, entre outros.

O JEI/Cejusc Itinerante é coordenado pelo juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira e iniciou suas atividades em fevereiro de 2023, passando por diversas localidades, como Planalto da Serra e Nova Brasilândia. Após abril, a programação continua com atendimentos em Itanhangá e Ipiranga do Norte, em maio; Juruena e Paranorte, em junho; e Santa Terezinha e Luciara, em julho.

Leia matérias correlatas

Alcione dos Anjos

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT