JUSTIÇA
Justiça de Mato Grosso nega redução de pena em assalto violento em fazenda
Um homem condenado a 17 anos e 6 meses de prisão por quatro crimes de roubo majorado em uma propriedade rural de Nova Mutum teve seu pedido de revisão criminal negado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A defesa alegava que, por se tratar de uma propriedade familiar, os fatos configurariam um único crime, mas os desembargadores mantiveram a condenação, entendendo que foram violados patrimônios distintos.
O crime ocorreu no dia 18 de junho de 2021, por volta das 7h. Três indivíduos armados invadiram a propriedade, usando arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, renderam o morador e seu filho de 9 anos, mantendo-os amarrados por mais de meia hora. No local, foram roubadas duas armas de fogo, celulares de outras vítimas presentes e a chave de um veículo.
Na revisão criminal, o condenado sustentou que o objetivo principal era roubar as armas guardadas na residência, e que os demais objetos foram levados apenas por estarem à vista, sem distinção de seus proprietários. Por isso, pedia que fosse reconhecido um único crime de roubo, com redução de pena.
O relator, desembargador Gilberto Giraldelli, destacou que a revisão criminal é um instrumento jurídico excepcional. Ele ressaltou que, “nos crimes de roubo, a quantidade de delitos está vinculada à quantidade de patrimônios violados, sendo irrelevante se os bens pertencem a membros da mesma família”.
O magistrado apontou que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório individualizaram os bens roubados, evidenciando a ocorrência de quatro crimes distintos praticados de uma vez só. Segundo ele, “praticado o crime de roubo em um mesmo contexto físico, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos”.
Ainda conforme a decisão, a conduta dos réus demonstra dolo de subtrair mais de um patrimônio, pois tiveram consciência de que os celulares e a chave do carro não pertenciam ao proprietário das armas, já que mantiveram as vítimas amarradas e trancadas por um longo período.
Diante da ausência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, o colegiado julgou improcedente o pedido revisional, mantendo a condenação de 17 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa ajustada para 30 dias-multa.
Processo nº 1008472-19.2025.8.11.0000
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Pontes e Lacerda se mobiliza no Agosto Lilás
Uma grande campanha do Agosto Lilás – mês de combate à violência contra a mulher – está sendo realizada no município de Pontes e Lacerda, ao longo deste mês, por todos os órgãos e instituições parceiras da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquele município. Toda a mobilização tem como tema “Você não está sozinha”, com objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar casos de violência doméstica e familiar, bem como acolher as mulheres que se encontram nessa situação.
A coordenadora da rede de enfretamento e juíza da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, Djéssica Giseli Küntzer, relata que no último dia 12 de agosto, todas as pessoas envolvidas na rede usaram roupa da cor lilás e fizeram uma campanha massiva de postagens nas redes sociais, além de afixarem cartazes da campanha nas fachadas dos prédios. Além disso, na quarta-feira (13), houve uma carreata pelas ruas da cidade para chamar a atenção da população para o tema (clique para ver o vídeo).
“Todos os participantes da rede usaram a cor lilás e postamos em todas as nossas redes sociais, para alcançar o maior número de pessoas a respeito da conscientização do Agosto Lilás. Também foram afixadas algumas faixas em lugares movimentados da cidade para dar visibilidade ao Agosto Lilás, entre outras ações que estão sendo feitas durante o mês”.
Compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher de Pontes e Lacerda, além do Poder Judiciário, os seguintes órgãos e entidades: Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), Município de Pontes e Lacerda e suas respectivas secretarias, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Corpo de Bombeiros Militar, Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, Conselho da Comunidade, Conselho Comunitário de Segurança, Lions Club, além de igrejas e veículos de rádio e TV locais.
Palestra
Na próxima quinta-feira (21 de agosto), às 16h, no Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, haverá uma palestra, que será proferida pela juíza Djéssica Küntzer e pela promotora de justiça Clarisse Moraes de Ávila, sobre o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento é voltado para servidores que atuam no sistema de justiça (Fórum, MP e Defensoria Pública), com apoio da Diretoria do Fórum, por meio do juiz diretor, Ítalo Osvaldo Alves da Silva.
Autor: Celly Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Nosso Judiciário: Estudantes de Direito fazem visita ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Os acadêmicos da Universidade de Cuiabá, campus Beira Rio, do curso de Direito, tiveram a oportunidade de conhecer o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), na tarde dessa terça-feira (19 de agosto), por meio do Programa Nosso Judiciário.
No final da programação, visitaram o Espaço Memória, onde estão mantidos registros importantes da história jurídica do Estado. Para se aproximar mais do domínio do Judiciário, os estudantes tiveram a oportunidade de dialogar com a vice-presidente do TJMT, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
A magistrada avalia positivamente o Programa “Nosso Judiciário”, uma vez que visa aproximar a Justiça da comunidade acadêmica. Ela destacou a importância de estudantes terem acesso às sessões e ao funcionamento do Tribunal, incentivando-os a seguir carreiras jurídicas. “É importante que eles saibam como funciona o Tribunal de Justiça com a possibilidade deles acompanharem as sessões já que nem sempre eles têm esse acesso. Esse programa também é um estímulo para que eles sigam a carreira jurídica”.
Além disso, a desembargadora contou alguns detalhes dos 34 anos de carreira e como conciliou os estudos e a maternidade. A presença de mulheres na magistratura não apenas aumenta a representatividade, mas também contribui para a qualidade da Justiça, enriquecendo os debates jurídicos e as tomadas de decisões. “É crucial garantir a paridade de gênero na magistratura, com maior acesso de mulheres a todos os níveis, incluindo desembargadoras. A presença feminina traz perspectivas importantes, como um olhar mais sensível e atento, especialmente em casos de família”, disse a desembargadora.
Já a chefe de Divisão da Secretaria da Segunda Câmara do Direito Privado, Silvia Okabe, mencionou sobre as vantagens do Processo Judicial Eletrônico (PJe), ferramenta que reduz o tempo de tramitação dos processos e contribui para a sustentabilidade, uma vez que diminui o consumo de papel.
“Desde 2021, todo o acervo do TJMT tramita exclusivamente no PJe. Houve um mutirão de três meses para finalizar cerca de cinco mil processos que ainda estavam em formato físico”.
O docente Alex Martins Salvatierra, responsável pela turma visitante, relembrou do contato que teve com o Judiciário desde a infância, pois a mãe era servidora. Ele apoia a realização desse projeto que aproxima os estudantes das atividades jurídicas e ficou contente em poder proporcionar esse momento aos discentes.
“É importante que a academia conheça mais de perto a função do Judiciário, como os julgamentos são feitos, como são feitas as sessões, onde funcionam as secretarias. Então, além de trazer isso em sala, os alunos vêm aqui e vivenciam isso na prática”.
Os 54 estudantes que participaram da visita guiada no Tribunal são dos semestres finais do curso.
Com pontos de vista diferentes do Judiciário, ficaram impressionados com o túnel do tempo que o Espaço Memória proporciona aos visitantes. “É muito emocionante e, como aluno, até fico arrepiado. A gente ter o contato com o desembargador, aprender sobre a sustentação oral do advogado. É um aprendizado que fica marcado”, expressou o aluno do 9º semestre, André Vendruscolo de Souza.
Ao final, os acadêmicos de Direito receberam das mãos da vice-presidente do TJMT o Glossário Acadêmico, que é um guia atualizado a cada ano, criado para facilitar a compreensão dos termos do mundo jurídico e explicá-los de uma maneira clara e acessível.
Autor: Maria Eduarda Aquino (estagiária)
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
