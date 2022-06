Justiça determina volta de Cabral à prisão da Polícia Militar

A Polícia Federal (PF) informou que pode concluir ainda nesta quarta-feira (15) parte das perícias no material encontrado nas operações de buscas do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, na região da reserva indígena do Vale do Javari no Amazonas.

“As buscas pelos desaparecidos continuam sendo realizadas e há previsão de conclusão de parte das análises periciais ainda nesta data”, diz nota divulgada pela PF.

Entre os materiais que passam por análise estão vestígios de sangue encontrados na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, 41 anos de idade, conhecido como Pelado, suspeito de envolvimento no desaparecimento e que está preso desde a semana passada. Ele nega o envolvimento. Também foi submetido à perícia um material orgânico, aparentemente humano, em uma área próxima ao porto de Atalaia do Norte.

Ontem (14), a PF prendeu mais um suspeito de possível envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista, na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas. O detido é Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, de 41 anos de idade.

O suspeito teve a prisão temporária decretada e está sendo interrogado, e será levado para audiência de custódia na Justiça de Atalaia do Norte (AM), que poderá manter a prisão.

A PF, que está à frente das forças de segurança na Operação Javari, ainda informou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça nesta terça-feira (14), com a apreensão de “alguns cartuchos de arma de fogo e um remo, os quais serão objeto de análise”.

No domingo (12), o Corpo de Bombeiros encontrou alguns pertences dos dois desaparecidos. Entre os itens achados pelos mergulhadores estão um cartão de saúde, uma calça preta, um chinelo preto e um par de botas pertencente a Bruno Pereira; e um par de botas e uma mochila de Dom Philips.

Os pertences foram localizados após a realização de buscas fluviais com reconhecimento aéreo em uma área de 25 km na região do Rio Itaquaí, no local onde foi encontrada a embarcação de Amarildo Costa Oliveira.