Justiça Eleitoral alerta sobre tentativas de golpe contra Cartórios Eleitorais

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) alerta a sociedade para recentes tentativas de golpe por telefone contra servidores e Cartórios Eleitorais no estado. O caso mais recente ocorreu envolvendo a 25ª Zona Eleitoral, de Pontes e Lacerda, quando criminosos se passaram por integrantes de facção criminosa e exigiram transferência de valores via PIX, sob ameaças de violência.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela chefe de cartório, o interlocutor afirmou que havia pessoas armadas em frente à unidade e ordenou que fosse feita a transferência de R$ 5 mil. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e confirmou se tratar de fraude.

O episódio em Mato Grosso segue o padrão registrado em outros estados. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, no dia 25 de agosto, diversos cartórios em São Paulo receberam ligações simultâneas com ameaças semelhantes, que faziam parte de uma ação coordenada de criminosos.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, esse tipo de golpe tem se multiplicado em diferentes setores, atingindo tanto cidadãos comuns quanto órgãos públicos, e se caracteriza pelo uso de ameaças graves e intimidação psicológica para obter vantagem financeira.

A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, encaminhou ofício ao secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Augusto Roveri, solicitando apoio técnico e operacional para reforçar a proteção de magistrados, servidores e unidades da Justiça Eleitoral.

“Estamos atentos e atuando de forma integrada com as forças de segurança para proteger magistrados, servidores e unidades da Justiça Eleitoral. Nenhuma ameaça abala a nossa missão de garantir eleições seguras, transparentes e confiáveis para toda a sociedade mato-grossense”, destacou a presidente.

Além disso, o TRE recomendou às Zonas Eleitorais que adotem as seguintes medidas em caso de tentativa de golpe:

– manter a calma durante a ligação e não fornecer informações além das necessárias ao atendimento do cidadão;

– desligar imediatamente o telefone diante de ameaças;

– acionar a Polícia Judicial da Justiça Eleitoral ou, na impossibilidade, a Polícia Militar pelo número 190;

– registrar boletim de ocorrência, preferencialmente pela Delegacia Eletrônica;

– encaminhar cópia do registro a sede do TRE.

Daniel Dino

Assessoria TRE-MT

#PraTodosVerem: A imagem mostra quatro pessoas sentadas em uma mesa de reunião. Duas delas estão de terno, uma mulher e um homem, enquanto do outro lado há um homem de camisa social e um policial fardado. Eles conversam em ambiente formal, com documentos e folders sobre a mesa.

Fonte: TRE – MT