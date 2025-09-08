ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral alerta sobre tentativas de golpe contra Cartórios Eleitorais
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) alerta a sociedade para recentes tentativas de golpe por telefone contra servidores e Cartórios Eleitorais no estado. O caso mais recente ocorreu envolvendo a 25ª Zona Eleitoral, de Pontes e Lacerda, quando criminosos se passaram por integrantes de facção criminosa e exigiram transferência de valores via PIX, sob ameaças de violência.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela chefe de cartório, o interlocutor afirmou que havia pessoas armadas em frente à unidade e ordenou que fosse feita a transferência de R$ 5 mil. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e confirmou se tratar de fraude.
O episódio em Mato Grosso segue o padrão registrado em outros estados. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, no dia 25 de agosto, diversos cartórios em São Paulo receberam ligações simultâneas com ameaças semelhantes, que faziam parte de uma ação coordenada de criminosos.
Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, esse tipo de golpe tem se multiplicado em diferentes setores, atingindo tanto cidadãos comuns quanto órgãos públicos, e se caracteriza pelo uso de ameaças graves e intimidação psicológica para obter vantagem financeira.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, encaminhou ofício ao secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Augusto Roveri, solicitando apoio técnico e operacional para reforçar a proteção de magistrados, servidores e unidades da Justiça Eleitoral.
“Estamos atentos e atuando de forma integrada com as forças de segurança para proteger magistrados, servidores e unidades da Justiça Eleitoral. Nenhuma ameaça abala a nossa missão de garantir eleições seguras, transparentes e confiáveis para toda a sociedade mato-grossense”, destacou a presidente.
Além disso, o TRE recomendou às Zonas Eleitorais que adotem as seguintes medidas em caso de tentativa de golpe:
– manter a calma durante a ligação e não fornecer informações além das necessárias ao atendimento do cidadão;
– desligar imediatamente o telefone diante de ameaças;
– acionar a Polícia Judicial da Justiça Eleitoral ou, na impossibilidade, a Polícia Militar pelo número 190;
– registrar boletim de ocorrência, preferencialmente pela Delegacia Eletrônica;
– encaminhar cópia do registro a sede do TRE.
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
#PraTodosVerem: A imagem mostra quatro pessoas sentadas em uma mesa de reunião. Duas delas estão de terno, uma mulher e um homem, enquanto do outro lado há um homem de camisa social e um policial fardado. Eles conversam em ambiente formal, com documentos e folders sobre a mesa.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Mutirões eleitorais em Alto Araguaia e Alto Taquari garantem coleta de biometria
A Justiça Eleitoral realizará mutirões de atendimento nos municípios de Alto Araguaia e Alto Taquari para garantir a coleta biométrica dos eleitores e eleitoras. A iniciativa, de ordem do juiz da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Daniel de Sousa Campos, ocorrerá entre os dias 11 e 18 de setembro, em diferentes locais.
Em Alto Araguaia, o mutirão terá início em na quinta-feira (11.09), na Praça Tiradentes no Boiadeiro, em frente à Secretaria de Esportes, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30. Nos dias seguintes, o atendimento será na Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (Av. Carlos Hugueney, nº 552, Centro), em 12 de setembro (sexta-feira), das 9h às 11h30 e das 14h às 18h30, e em 13 de setembro (sábado), das 8h às 12h.
Na outra semana, os serviços avançam para as unidades de saúde do município. Em 15 de setembro (segunda-feira), será a vez da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vanessa Welter, no bairro Aeroporto, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h. Já no dia 16 de setembro (terça-feira), a equipe atenderá na UBS ESF Gair de Barros, que fica na Rua Maria Leocádia, n° 197, bairro de Lima, das 14h às 17h30.
Em Alto Taquari, a população terá duas opções de atendimento. No dia 17 de setembro (quarta-feira), o mutirão estará no Posto de Saúde da Família (PSF) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 13 Pontos, na Rua dos Pioneiros, n° 248-326, das 9h às 11h30 e das 14h às 18h30.
No mesmo dia, também haverá atendimento no Terminal Rodoviário de Alto Taquari, localizado na Av. Macário Subtil de Oliveira, s/n, das 9h às 11h30 e das 14h às 19h30. O serviço no Terminal Rodoviário continua em 18 de setembro (quinta-feira), das 8h30 às 11h30 e das 14h às 18h30.
O objetivo da ação, conforme o juiz eleitoral Daniel de Sousa Campos, é facilitar o acesso dos cidadãos e cidadãs ao cadastramento biométrico e assegurar que todos e todas estejam com a biometria 100% atualizada, requisito essencial para a identificação segura no processo eleitoral.
Biometria nos municípios
Em Alto Araguaia, do total de 11.389 pessoas aptas ao voto, 11.054, ou seja, 97,06 já possuem a biometria cadastrada. Ainda faltam 335 (2,94%) eleitores e eleitoras para fazerem o cadastro. Já em Alto Taquari, do total de 7.853 do eleitorado apto ao voto, 7.560, isto é, 96,27% fizeram a biometria. Deste total, restam 293 pessoas, o equivalente a 3,73%, para realizarem o procedimento.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra o processo de coleta biométrica, em que uma pessoa posiciona o dedo em um leitor digital manuseado por outra, ambas com unhas pintadas de vermelho. Sobre a mesa há um computador, documentos e equipamentos usados para registro e identificação.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
TRE-MT confirma participação no Programa AMM Itinerante, em Barra do Garças
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) participará da 5ª edição do Programa AMM Itinerante, que será realizada nos dias 11 e 12 de setembro, no Anfiteatro Fernando Peres de Farias, em Barra do Garças (cerca de 500 km de Cuiabá). O evento é promovido pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), em parceria com a Prefeitura Municipal e os Consórcios Intermunicipais do Portal do Araguaia e do Médio Araguaia.
A programação contará com palestras, debates e atendimentos técnicos especializados em diversas áreas da administração pública, como contabilidade, arrecadação, agricultura familiar, educação e assistência social. Além disso, representantes de várias instituições estarão presentes, entre elas o Tribunal de Justiça, Sebrae, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Jucemat), Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), reforçando o caráter integrativo da iniciativa.
O TRE-MT terá participação de destaque na palestra conduzida pelo vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal, desembargador Marcos Machado, e pelo juiz auxiliar da Corregedoria, Marcelo Moraes, no dia 11 de setembro. A Justiça Eleitoral também disponibilizará uma sala técnica exclusiva e uma unidade da 9ª Zona Eleitoral, que realizará diretamente o cadastramento biométrico dos eleitores e eleitoras presentes.
Segundo o corregedor do TRE-MT, o objetivo é sensibilizar prefeitos e gestores públicos sobre a importância da biometria, ampliando a mobilização regional para que os municípios alcancem a totalidade do cadastramento biométrico do eleitorado.
O presidente da AMM, Leonardo Bortolin, destacou que o evento representa uma oportunidade de troca de experiências e fortalecimento do municipalismo. Já o prefeito de Barra do Garças, Adilson Gonçalves de Macedo, ressaltou que a cidade se torna protagonista de um movimento que aproxima os municípios de soluções modernas para a gestão pública.
Municípios participantes
A edição de Barra do Garças reunirá representantes de 18 municípios da região do Araguaia: Água Boa, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Campinápolis, Canarana, Cocalinho, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Querência, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho e Torixoréu.
Biometria em foco
A presença do TRE-MT no AMM Itinerante reforça a prioridade da Justiça Eleitoral em ampliar a cobertura da biometria em Mato Grosso. O cadastramento biométrico é essencial para garantir a segurança, a autenticidade e a agilidade nas eleições, prevenindo fraudes e aumentando a confiabilidade dos resultados.
Jornalista: Daniel Dino
Foto: Secom-MT
#PraTodosVerem: A imagem mostra a vista aérea de Barra do Garças, na qual aparece uma grande estátua de Cristo de braços abertos, em primeiro plano, no alto de um morro, voltada para a cidade abaixo. Ao fundo, é possível ver uma extensa área urbana com muitas casas, prédios e ruas organizadas, cercada por vegetação e com um rio cortando parte do território.
Fonte: TRE – MT
