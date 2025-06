Justiça Eleitoral altera locais de votação em Confresa e distrito de Veranópolis

Diante do crescimento expressivo do número de eleitores e eleitoras e da constatação de limitações estruturais, a 28ª Zona Eleitoral fez alterações em dois locais de votação no município de Confresa e em um local de votação que fica no distrito de Veranópolis, pertencente ao município de Confresa.

Os eleitores e eleitoras que votavam nas seções n° 155, 156 e 161, vinculadas à Escola Municipal Tapiraguaia, e nas seções n° 133, 134, 135 e 136, da Escola Municipal Creuslhi de Souza Ramos, passarão a votar na Escola Estadual Tiradentes, localizada no Residencial Babinski.

As escolas municipais Tapiraguaia e Creuslhi de Souza Ramos abrigavam 9 e 11 seções eleitorais, respectivamente, somando mais de 7 mil eleitores. Segundo levantamento técnico, os dois prédios não possuem capacidade física adequada para atender toda essa demanda com eficiência. Neste caso, a transferência definitiva das sete seções eleitorais foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) para um novo endereço, com o objetivo de garantir mais segurança, conforto e fluidez no dia da eleição. Em vistoria à nova unidade, foi constatada a condição adequada para o remanejamento, por contar com estrutura física compatível, acessibilidade e número suficiente de salas para acolher as seções eleitorais.

Já no caso do distrito de Veranópolis, em Confresa, o TRE-MT autorizou a transferência definitiva das seções eleitorais instaladas na Escola Municipal Vereador Valdomiro Nunes de Araújo para a Escola Municipal Professor Antonio Soares da Silva, localizada na Avenida 14, no mesmo distrito.

A decisão foi tomada após relatório técnico apresentado pelo Cartório da 28ª Zona Eleitoral de Porto Alegre do Norte, que apontou a inadequação física da Escola Vereador Valdomiro para o funcionamento das Mesas Receptoras de Voto, especialmente no que se refere às exigências de acessibilidade, à falta de espaço físico e ao comprometimento do fluxo de eleitores, sobretudo aqueles com mobilidade reduzida.

A equipe verificou, em vistoria realizada na Escola Municipal Professor Antonio Soares da Silva, a aptidão do local para receber as seções eleitorais, por apresentar estrutura ampla, acessibilidade satisfatória e quantidade adequada de salas. Dessa forma, a Escola Vereador Valdomiro Nunes de Araújo foi desativada como local de votação, conforme previsto na Portaria nº 04/2025 da 28ª Zona Eleitoral.

No documento, o juiz titular da 28ª Zona Eleitoral, Caio Almeida Neves Martins, justifica que a prioridade é garantir que todos os eleitores e eleitoras, especialmente os que têm necessidades especiais, possam votar com tranquilidade e dignidade. “Essas mudanças visam assegurar que o exercício do voto seja acessível e seguro para todos”.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem é um banner institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), com fundo azul e layout moderno. À esquerda, há uma foto circular de uma urna eletrônica sendo utilizada. No centro-direita, em letras brancas e azuis, destaca-se o aviso: “MUDANÇAS LOCAIS DE VOTAÇÃO – CONFRESA – DISTRITO DE VERANÓPOLIS”. No canto superior direito, aparece o logotipo do TRE-MT. O aviso é voltado à 28ª Zona Eleitoral, conforme indicado no canto superior esquerdo.

