ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral de Mato Grosso empossa dois novos juízes-membros substitutos
A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves, deu posse nesta quinta-feira (2) a dois novos magistrados da instituição: os juízes-membros substitutos Francisco Ney Gaíva, na categoria juiz de Direito, e Flávio Fraga e Silva, na categoria juiz federal. A assinatura do termo de posse ocorreu no gabinete da desembargadora e contou com as presenças do juiz auxiliar da Presidência, Luís Aparecido Bortolussi Júnior; do diretor-geral do TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo; e da assessora da Presidência, Sueli Sanae Shimada.
A desembargadora deu boas-vindas aos novos integrantes, apresentou dirigentes e a estrutura da instituição. Também destacou a importância da Justiça Eleitoral para a democracia brasileira e os desafios dos magistrados na atuação judiciária. “É uma satisfação tê-los conosco. Os senhores são nossos colegas. A presença de Vossas Excelências enriquece esta Corte, fortalecendo o compromisso da Justiça Eleitoral com a democracia, a cidadania e a prestação jurisdicional célere e eficiente”, ressaltou.
Flávio Fraga e Silva agradeceu a acolhida e reforçou a relevância do papel da Justiça Eleitoral como braço do Judiciário brasileiro. Lembrou que a instituição exerce uma função primordial na sociedade e que, em muitos países, o voto — o direito de votar e de ser votado — não é organizado por uma justiça independente, como ocorre no Brasil.
“O juiz ter essa independência, essa imparcialidade, poder tratar todo esse processo de forma justa e dar a vitória realmente àquele que a população escolheu é uma dádiva, um grande presente. Meu intuito é colaborar com análises jurídicas e julgamentos que sempre busquem preservar o direito do cidadão de escolher seus representantes. É o papel do povo e do seu voto que deve prevalecer, mesmo naqueles casos em que a Justiça Eleitoral precise intervir, mas sempre para garantir que, no final, a vontade popular prevaleça”, afirmou.
Francisco Ney Gaíva manifestou satisfação diante do novo desafio na carreira e disse que os próximos dois anos serão de grande aprendizado e dedicação ao Sistema Judiciário Eleitoral. Ele explicou que sua motivação para atuar no TRE-MT decorre da experiência no segmento como juiz em Brasnorte, Campo Verde, Jaciara e São José do Rio Claro, tendo passado por mais de nove comarcas.
“Na verdade, em praticamente 20 anos, trabalhei em eleições por saber, por conhecer e por entender como funciona o TRE-MT. É uma função muito importante que um dia almejava exercer. Agora, iniciamos como juiz substituto, mais um passo dentro do sistema da Justiça Eleitoral, que sempre foi transparente, ágil e aberto. A Justiça Eleitoral já demonstra há décadas seu compromisso com a transparência e o fortalecimento da democracia”, avaliou.
Flávio Fraga e Silva é natural de Rio Branco (AC) e atualmente atua na Seção Judiciária de Mato Grosso. Foi promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso, exercendo a função de promotor eleitoral titular da 50ª Zona Eleitoral de Nova Monte Verde e também de promotor eleitoral substituto nas Zonas Eleitorais da 24ª (Alta Floresta) e da 50ª (Nova Monte Verde).
Francisco Ney Gaíva é natural de Cuiabá e ingressou na magistratura em 2004. Sua primeira atuação na Justiça Eleitoral mato-grossense foi como juiz eleitoral substituto na 60ª Zona Eleitoral, em Campo Novo do Parecis, em 2006. Atuou ainda como juiz eleitoral titular na 56ª ZE (Brasnorte), 48ª ZE (Cotriguaçú), 12ª ZE (Campo Verde) e 14ª ZE (Jaciara).
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra cinco pessoas em pé, alinhadas lado a lado em um ambiente interno com piso de mármore preto e branco e paredes claras. Quatro homens, vestidos com ternos escuros, gravata e sapatos sociais, ladeiam uma mulher ao centro, que usa blusa azul e saia longa verde. Ao fundo, há uma janela com persianas amarelas e uma porta de madeira aberta à direita. O cenário transmite formalidade, sugerindo um encontro institucional ou solenidade.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral: 11,5% dos servidores do Estado ainda não cadastraram sua biometria
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) realizaram, nesta quinta-feira (02.10), uma nova reunião para alinhar estratégias visando a ampliação da cobertura biométrica do eleitorado de Mato Grosso. Após o cruzamento de informações, o TRE-MT identificou que 8,4 mil – do universo de 72,7 mil servidores do Poder Executivo – ainda não realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 11,5% do total.
Aprofundando os dados, entre os servidores ativos, que somam 44.234 pessoas, 4.497 (10,1%) não possuem biometria cadastrada. A maior concentração está em Cuiabá, onde 1.869 eleitores permanecem sem o registro biométrico. Já entre os aposentados, o cenário é ainda mais desafiador: dos 28.245 inativos, 4.357 (15,4%) não fizeram a biometria. Destes, praticamente todos estão localizados em Cuiabá (4.348).
O juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT), Marcelo Sebastião Prado, destacou que o engajamento das instituições é essencial para alcançar a meta da campanha 100% Biometria, conduzida pela própria Corregedoria. “A atualização biométrica é fundamental para a confiabilidade das eleições. Com a parceria da Seplag, conseguiremos ampliar nossa comunicação direta com os servidores e aposentados, garantindo que esse público entenda a importância de comparecer e efetivar o cadastro”, explicou.
Representando a Seplag, a assessora especial Priscilla Bastos ressaltou o compromisso da gestão estadual com a Justiça Eleitoral. “O Governo do Estado é parceiro do TRE-MT nessa missão. Sabemos da importância da biometria para fortalecer a segurança do processo eleitoral e estamos de prontidão para apoiar todas as iniciativas necessárias. O trabalho integrado permitirá que cheguemos a cada servidor e aposentado que ainda precisa realizar o cadastro biométrico”, afirmou.
Ações
Como encaminhamento, TRE-MT e Seplag definiram que serão implementadas campanhas específicas para os servidores públicos estaduais, incluindo o envio de mensagens direcionadas e individualizadas aos que ainda não realizaram o cadastro. Também haverá o apoio dos setores de pessoal de cada secretaria, que atuarão na sensibilização e orientação sobre a importância da biometria.
Atualmente, 88,89% do eleitorado mato-grossense já realizou a biometria. Isso significa que 2.238.516 dos 2.518.048 eleitores aptos estão com os dados atualizados. A meta é alcançar pelo menos 98% de cobertura biométrica até o próximo pleito.
O cadastramento pode ser feito em qualquer Cartório Eleitoral ou Posto de Atendimento, mediante apresentação de documento oficial com foto.
A secretária adjunta de Patrimônio e Serviços da Seplag, Karol Martimiano Masiero, a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, Lidiane Patrícia Ferreira e Silva Leite, e representantes do MT Prev também participaram da reunião.
Daniel Dino
TRE-MT
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Região do Moinho terá mutirão eleitoral no sábado (04.10), no Comper Belvedere
Dando continuidade aos atendimentos realizados na região do Moinho, a 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá realizará um mutirão no próximo sábado (04.10), no Supermercado Comper – unidade Belvedere, que fica na Rua Rouxinol, s/n, no bairro Recanto dos Pássaros, na capital. Os serviços serão oferecidos das 8h às 13h, com foco no cadastro biométrico do eleitorado.
O mutirão estará disponível a moradores e moradoras de toda a região do Moinho, totalizando aproximadamente 60 mil pessoas, conforme informou o presidente da Associação de Moradores do Bairro Recanto dos Pássaros, Ronald Muzzi. São residentes dos bairros Recanto dos Pássaros, Jardim Universitário, Parque Universitário, Jardim Imperial I e II, Residencial Cláudio Marcheti, Cachoeira das Garças, Recanto das Seriemas, Residencial JK, Santa Cruz I e Santa Cruz II.
Além do cadastro biométrico, que é o foco do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), outros serviços estarão à disposição da população, como alistamento (confecção do 1º título), revisão, transferência de domicílio eleitoral, emissão de guias para pagamento de multas, entre outros.
A iniciativa é mais uma oportunidade para o eleitorado da região regularizar a situação eleitoral, já que na quarta-feira (1º/10) e quinta-feira (02.10), um mutirão também foi realizado na Paróquia São Mateus, no bairro Jardim Imperial. Segundo o chefe de Cartório da 39ª Zona Eleitoral, Carlos Alberto Acosta, disponibilizar os atendimentos no sábado é uma forma de aproximar ainda mais os serviços da população. “Dessa forma, garantimos praticidade e comodidade no processo de regularização cadastral e, consequentemente, na garantia do direito ao voto àquelas pessoas que não conseguem comparecer ao atendimento durante a semana”, ressaltou.
O presidente da Associação de Moradores do Bairro Recanto dos Pássaros fez a solicitação do mutirão por entender a relevância da participação cidadã. “Ressaltamos a importância do cidadão em ter o título de eleitor no município em que vive e convive com demais cidadãos, demonstrando o compromisso e respeito com a sua cidade, exercendo a sua cidadania e escolhendo os seus representantes”, frisou Ronald Muzzi.
Serviço
A biometria é um recurso que oferece mais segurança na hora do voto, pois evita que uma pessoa vote no lugar da outra, além de conferir mais agilidade na identificação do eleitorado, evitando filas. Para cadastrar a digital, basta levar um documento oficial com foto. Já para outros serviços, como emissão do 1º título, transferência de endereço e regularização, é preciso também apresentar um comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos devem apresentar, ainda, o comprovante de quitação militar para tirar o primeiro título.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do supermercado da rede Comper, unidade Belvedere. Em frente, há um amplo estacionamento com algumas vagas disponíveis e poucas pessoas circulando, incluindo uma pessoa empurrando um carrinho de compras. A entrada do supermercado está coberta por uma grande estrutura branca com detalhes geométricos, e há banners de promoções fixados nas grades ao lado.
Fonte: TRE – MT
Polícia Civil prende homem com histórico de agressão que seguia ameaçando a ex-esposa
Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade em Primavera do Leste
Prefeitura capacita fiscais em legislação de obras e novo Alvará Autodeclaratório
Dr. João pede Restaurante Popular e unidade do Ganha Tempo em Tangará da Serra
Feira do Centro terá música, gastronomia e espaço kids neste sábado em Cuiabá
Segurança
Polícia Civil prende homem com histórico de agressão que seguia ameaçando a ex-esposa
A Delegacia da Polícia Civil de Comodoro, prendeu, nessa quinta-feira (2.10), um homem, de 29 anos, por violência doméstica praticada...
Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade em Primavera do Leste
A Polícia Civil cumpriu nessa quinta-feira (2.10), em Primavera do Leste, um mandado de prisão preventiva contra um homem, de...
Alienação antecipada é medida eficaz contra o crime organizado
A alienação antecipada de bens apreendidos em ações penais envolvendo o crime organizado foi o tema central do segundo painel...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde
-
Brasil3 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
CIDADES7 dias atrás
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
-
Saúde7 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento do médico Almícar Tanure
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura debate com população investimentos em políticas públicas para 2026
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Mutirão Eleitoral acontece neste sábado (27), no distrito do Coxipó do Ouro
-
Brasil3 dias atrás
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS