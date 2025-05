Justiça Eleitoral leva mutirão de atendimento para Aldeia Capivara, no Parque Indígena do Xingu

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso fará um mutirão de atendimento na Aldeia Capivara, localizada no município de São Félix do Araguaia e dentro do Parque Indígena do Xingu. A ação está programada para os dias 26 a 30 de maio, na Escola Estadual Kwasiat, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Essa é mais uma ação que demonstra o compromisso do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) com a inclusão e com a acessibilidade cidadã.

Durante o mutirão, a 15º Zona Eleitoral disponibilizará serviços como: alistamento eleitoral (confecção do 1º título), revisão, transferência, consulta da situação eleitoral, coleta biométrica e emissão da segunda via do título de eleitor, bem como emissão de certidões e guias para pagamento de multas.

Atualmente, o município de São Félix do Araguaia possui 8.533 eleitores e eleitoras, dos quais 75,83% já possuem a biometria cadastrada, enquanto 24,17% ainda não possuem. Vale lembrar que a biometria é uma tecnologia fundamental para garantir a segurança no momento do voto.

Além de São Félix do Araguaia, a 15º ZE é responsável por atender outros três municípios, sendo eles Alto Boa Vista, Luciara e Novo Santo Antônio. Juntos, o número de eleitores aptos ao voto chega a 17.344.

O mutirão é mais uma iniciativa da Justiça Eleitoral para promover o acesso aos serviços, independente de barreiras geográficas ou culturais. A ação reforça o pacto com a democracia e com o avanço da cidadania pelo estado.

Texto por: Maryelle Campos (Supervisão Nara Assis)

#DescriçãodaImagem: Com fundo verde e branco e detalhes na cor marrom dos lados esquerdo e direito, como texto principal está: “Mutirão de atendimento indígena, 26 a 30 de maio”. Abaixo estão informações como o local, horário e os serviços disponíveis.

Fonte: TRE – MT