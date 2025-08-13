ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral Móvel atenderá moradores de Salto do Céu e de Rio Branco
A unidade móvel da Justiça Eleitoral de Mato Grosso estará nos municípios de Salto do Céu e de Rio Branco, nesta semana, para ampliar o cadastro biométrico na região e oferecer outros serviços eleitorais. O mutirão começará nesta quarta-feira (13.08), em Salto do Céu, das 8h30 às 14h30, na sede da Secretaria de Assistência Social do município, na Avenida Pedro Pedrossian, s/n, esquina com a rua Columbia.
Depois, o ônibus do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) seguirá para Rio Branco, onde os atendimentos ocorrerão nos dias 14 e 15 de agosto, também das 8h30 às 14h30. O local será o Centro de Eventos da cidade.
Os mutirões são uma oportunidade a mais para o eleitorado realizar o cadastro biométrico, que é um mecanismo de reforço da segurança do voto. Em Salto do Céu, do total de 2.993 pessoas aptas ao voto, 2.481, ou seja, 82,89% já cadastraram a biometria. Já em Rio Branco, do total de 3.864 eleitores e eleitoras aptos ao voto, 3.054, isto é, 79,04% fizeram o cadastro biométrico. Ao todo, os dois municípios somam 6.857 pessoas aptas ao voto.
Além da biometria, a Justiça Eleitoral irá disponibilizar outros serviços, como alistamento (confecção do 1º título), transferência de domicílio eleitoral, revisão, emissão de guias para pagamento de multas, entre outros. Para fazer a biometria, basta apresentar um documento oficial com foto. Já para transferir domicílio eleitoral, é preciso, além do documento pessoal, apresentar comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que forem tirar o primeiro título também devem levar o comprovante de quitação militar.
O ônibus é equipado com ar-condicionado, estações de atendimento com mesas e cadeiras, para assegurar conforto à população, e kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para aqueles e aquelas com mobilidade reduzida, é possível que o atendimento seja realizado do lado de fora do ônibus, em uma estrutura montada, visando garantir a acessibilidade.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um ônibus azul da Justiça Eleitoral de Mato Grosso estacionado em uma via pavimentada. O veículo, identificado como “Justiça Eleitoral Móvel”, exibe informações sobre serviços como biometria e atendimento itinerante, além de canais de contato e redes sociais do TRE-MT. A lateral do ônibus também traz elementos gráficos da bandeira do Brasil e do logotipo institucional.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
TRE-MT apresenta panorama para cumprimento do Plano de Contratação Anual
Visando alinhar o cronograma para cumprimento do Plano de Contratação Anual (PCA) 2025, a Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso se reuniu com representantes de diversas áreas, nesta terça-feira (12.08). Na ocasião, foi apresentado um panorama atual do PCA e ressaltada a importância de avanço na execução de alguns processos que foram iniciados.
O diretor-geral, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, frisou que os setores devem dedicar atenção às contratações, para que o PCA seja cumprido. “Nós precisamos nos atentar ao andamento dos processos, de maneira que a gente consiga executar o Plano de Contratação até dezembro deste ano. Parece que está longe, mas alguns processos estão na fase inicial ainda e algumas etapas levam um prazo considerável. Então, solicitamos especial atenção nisso”, convocou.
Conforme apresentação feita pelo assessor do Núcleo de Gestão de Licitações, Maksen Augusto do Nascimento, atualmente há 68 processos registrados no PCA do TRE-MT, distribuídos em diferentes fases: 11 homologados, 7 em fase externa, 20 em tramitação, 10 não iniciados, 14 em prorrogação e 6 de contratação direta. “Nossa preocupação maior é com relação aos 10 ainda não iniciados, pois temos 130 dias restantes para conclusão da execução do PCA 2025. Estamos correndo contra o relógio, pois se pegarmos a média de tramitação referente a 2024, iremos ver que foi de 288 dias”, explicou.
A secretária de Administração e Orçamento, Tânia Yoshida Oliveira, destacou os riscos que a instituição corre quando o PCA não é executado. “Como impactos diretos da não execução do orçamento, temos o fato de que recursos não utilizados não podem ser reaproveitados no próximo ano; perda de poder de investimento institucional; além do fato de que a inscrição em “restos a pagar” impacta diretamente o limite de pagamento do exercício subsequente, conforme regra legal”, frisou.
Uma ação concreta para auxiliar os servidores e servidoras que atuam diretamente com a execução orçamentária foi confirmada para os dias 26, 27 e 28 de agosto. Será uma capacitação com 25 vagas focada em contratações de serviços terceirizados, exclusivamente no tocante à mão de obra. “Essa é uma área que envolve uma constante mudança legislativa no aspecto trabalhista que devemos acompanhar”, reforçou Mauro Diogo.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra uma reunião em uma sala equipada com projetor, onde várias pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa retangular acompanhando uma apresentação. No telão, o slide exibe o título “Fontes dos dados utilizados na análise do PCA” e um gráfico circular com ícones representando diferentes categorias de informação. O assessor do Núcleo de Gestão de Licitações, Maksen Augusto do Nascimento, aparece de costas e está de pé, de camisa azul, observando e apresentado a tela enquanto o grupo presta atenção à explanação.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Unidade móvel da Justiça Eleitoral realiza 267 atendimentos na ExpoJuína
A Justiça Eleitoral realizou 267 atendimentos em apenas cinco dias de mutirão, por meio da unidade móvel do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), durante a ExpoJuína 2025, realizada entre os dias 6 e 10 de agosto, no Parque de Exposições “Serjão”, em Juína (a 741 km de Cuiabá). A presença do ônibus da Justiça Eleitoral no estado fez toda a diferença ao atrair a atenção de visitantes e trabalhadores da mais importante exposição agropecuária do noroeste de Mato Grosso.
“Os números são expressivos. Vimos pessoas e famílias inteiras vindo fazer a biometria e verificar a situação eleitoral. A unidade móvel trouxe a sensação de movimento, já que o ônibus azul era praticamente o primeiro estande da feira. Assim que o visitante adentrava o parque, já via o veículo estacionado ali, na entrada. A unidade móvel deu visibilidade ao cadastramento biométrico e trouxe uma estrutura que o cartório eleitoral não teria condições de oferecer. Estamos muito satisfeitos com os resultados”, avaliou o juiz eleitoral da 35ª Zona Eleitoral, Patrick Coelho Campos Gappo.
A estudante Eduarda Fantin, de 20 anos, chegou até o ônibus azul da unidade móvel em grande estilo: montada em Zeus, um quarto de milha. “Eu precisava fazer o cadastro biométrico, vi que vocês estavam aqui e decidi vir montada. Foi um atendimento rápido. Pensei que precisaria sujar os dedos com tinta, mas foi uma coleta na tela do equipamento”, relatou. Ela contou que estava em casa e veio especialmente para ser atendida pela Justiça Eleitoral.
O comerciante Silvano Alba, de 71 anos, distribuía panfletos de sua empresa quando decidiu verificar sua situação eleitoral. Ele conta que não lembrava de ter feito a biometria. “Achei que não tinha feito e, para minha surpresa, estava tudo certo. Fizemos apenas a atualização cadastral do número de telefone. Esse serviço é muito bom porque vem até a gente. Temos que aproveitar a oportunidade”, afirmou.
A presença do ônibus do TRE-MT faz parte da estratégia da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), que visa ampliar a identificação biométrica dos eleitores no estado. Participar de feiras e eventos de grande porte também é uma forma de a Justiça Eleitoral estar mais próxima do eleitor, aproveitando a grande concentração de pessoas.
A exposição atraiu visitantes e turistas de pelo menos dez cidades da região, como Aripuanã, Colniza, Brasnorte, Juara, Cotriguaçu, Juruena e Castanheira, além de municípios de Rondônia, estado vizinho. A rede hoteleira em Juína registrou taxa de ocupação de 100%, com fila de pessoas interessadas em hospedagem.
“Vimos aqui muitas pessoas regularizando a situação eleitoral mesmo estando fora de sua cidade, sem que fosse necessário mudar o domicílio eleitoral. Quem não tinha a versão física do documento oficial com foto ou comprovante de endereço recorreu à versão digital, que foi aceita para realizar o atendimento. Além da estrutura montada com conforto, segurança e privacidade, o eleitorado teve à disposição toda a facilidade para fazer a biometria”, destacou o chefe do Cartório da 35ª ZE, Waldomiro Ormond.
Para a ExpoJuína, o Cartório Eleitoral da 35ª ZE levou uma estrutura capaz de realizar até seis atendimentos simultâneos. Durante a exposição, quatro telões de LED, posicionados na arena de rodeio e na praça de alimentação, exibiram vídeos institucionais da Justiça Eleitoral sobre a importância da biometria para o exercício do voto e sobre a presença da unidade móvel do TRE-MT no Parque de Exposições. Ao término do evento, o cartório sorteou três fivelas oficiais do rodeio entre os eleitores atendidos pela unidade móvel.
Além de shows nacionais de Jiraya Uai, Simone Mendes, Gustavo Mioto e Ana Castela, foram realizados a 3ª Expoleite, o desfile de cavaleiros, o show de prêmios e a aguardada etapa da Liga Nacional de Rodeio, reunindo os melhores peões do país em provas como três tambores, laço comprido e laço em dupla. A ExpoJuína 2025 foi uma realização do Sindicato Rural de Juína, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal e patrocínio de entidades ligadas ao agronegócio.
Panorama eleitoral municipal
De acordo com dados da Justiça Eleitoral, Juína possui 32.924 pessoas aptas a votar, das quais 22.971 já realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 69,77%. Por outro lado, 9.953 eleitores (30,23%) ainda não fizeram o cadastramento. Os dados são atualizados simultaneamente aos atendimentos realizados.
A biometria adotada pela Justiça Eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo para o exercício do voto, promove a acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Unidade móvel
A agenda de atendimento da unidade móvel da Justiça Eleitoral pelo interior do estado continua nesta quarta-feira (13), em Rio Branco, e nos dias 14 (quinta-feira) e 15 (sexta-feira), em Salto do Céu, a 10 km de Rio Branco. Os trabalhos prosseguem nos dias 19, 20 e 21 de agosto, com atendimento em Canarana, município a 651 km de Cuiabá.
Jornalista: Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra um ônibus azul identificado como “Justiça Eleitoral Móvel – Mato Grosso” estacionado em uma área aberta, cercada por árvores e cones de sinalização. No interior do veículo, pessoas são atendidas em mesas com computadores para serviços eleitorais. Três pequenos quadros sobrepostos exibem grupos de pessoas segurando títulos de eleitor e registrando o momento do atendimento.
Fonte: TRE – MT
Agosto Verde: Prefeitura realiza atividades no Cras em alusão a campanha da primeira infância
Barranco solicita celeridade nas nomeações de concursados do INDEA
Nota de falecimento – Desembargador aposentado Raul Bezerra
1º Grau: coordenador apresenta funções da Corregedoria a novos servidores da CPE
Decisão judicial garante tratamento de R$ 90 mil pelo SUS a paciente com doença no pâncreas
Segurança
PRF, GEFRON e Força Tática apreendem drogas em veículo durante fiscalização na BR-070
Na manhã desta quarta-feira (13), uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e Força...
Polícia Civil conclui inquérito de homicídio de ex-jogador de vôlei e pede prisão preventiva de autor do crime
O inquérito policial sobre o assassinato do ex-atleta foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário com o indiciamento de I.A.P.,...
Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante
Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
JUSTIÇA2 dias atrás
Nota de Pesar – Estagiária Eileen Naiely da Silva
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação