Justiça Eleitoral Móvel atenderá moradores de Salto do Céu e de Rio Branco

A Justiça Eleitoral realizou 267 atendimentos em apenas cinco dias de mutirão, por meio da unidade móvel do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), durante a ExpoJuína 2025, realizada entre os dias 6 e 10 de agosto, no Parque de Exposições “Serjão”, em Juína (a 741 km de Cuiabá). A presença do ônibus da Justiça Eleitoral no estado fez toda a diferença ao atrair a atenção de visitantes e trabalhadores da mais importante exposição agropecuária do noroeste de Mato Grosso.

“Os números são expressivos. Vimos pessoas e famílias inteiras vindo fazer a biometria e verificar a situação eleitoral. A unidade móvel trouxe a sensação de movimento, já que o ônibus azul era praticamente o primeiro estande da feira. Assim que o visitante adentrava o parque, já via o veículo estacionado ali, na entrada. A unidade móvel deu visibilidade ao cadastramento biométrico e trouxe uma estrutura que o cartório eleitoral não teria condições de oferecer. Estamos muito satisfeitos com os resultados”, avaliou o juiz eleitoral da 35ª Zona Eleitoral, Patrick Coelho Campos Gappo.

A estudante Eduarda Fantin, de 20 anos, chegou até o ônibus azul da unidade móvel em grande estilo: montada em Zeus, um quarto de milha. “Eu precisava fazer o cadastro biométrico, vi que vocês estavam aqui e decidi vir montada. Foi um atendimento rápido. Pensei que precisaria sujar os dedos com tinta, mas foi uma coleta na tela do equipamento”, relatou. Ela contou que estava em casa e veio especialmente para ser atendida pela Justiça Eleitoral.

O comerciante Silvano Alba, de 71 anos, distribuía panfletos de sua empresa quando decidiu verificar sua situação eleitoral. Ele conta que não lembrava de ter feito a biometria. “Achei que não tinha feito e, para minha surpresa, estava tudo certo. Fizemos apenas a atualização cadastral do número de telefone. Esse serviço é muito bom porque vem até a gente. Temos que aproveitar a oportunidade”, afirmou.

A presença do ônibus do TRE-MT faz parte da estratégia da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), que visa ampliar a identificação biométrica dos eleitores no estado. Participar de feiras e eventos de grande porte também é uma forma de a Justiça Eleitoral estar mais próxima do eleitor, aproveitando a grande concentração de pessoas.

A exposição atraiu visitantes e turistas de pelo menos dez cidades da região, como Aripuanã, Colniza, Brasnorte, Juara, Cotriguaçu, Juruena e Castanheira, além de municípios de Rondônia, estado vizinho. A rede hoteleira em Juína registrou taxa de ocupação de 100%, com fila de pessoas interessadas em hospedagem.

“Vimos aqui muitas pessoas regularizando a situação eleitoral mesmo estando fora de sua cidade, sem que fosse necessário mudar o domicílio eleitoral. Quem não tinha a versão física do documento oficial com foto ou comprovante de endereço recorreu à versão digital, que foi aceita para realizar o atendimento. Além da estrutura montada com conforto, segurança e privacidade, o eleitorado teve à disposição toda a facilidade para fazer a biometria”, destacou o chefe do Cartório da 35ª ZE, Waldomiro Ormond.

Para a ExpoJuína, o Cartório Eleitoral da 35ª ZE levou uma estrutura capaz de realizar até seis atendimentos simultâneos. Durante a exposição, quatro telões de LED, posicionados na arena de rodeio e na praça de alimentação, exibiram vídeos institucionais da Justiça Eleitoral sobre a importância da biometria para o exercício do voto e sobre a presença da unidade móvel do TRE-MT no Parque de Exposições. Ao término do evento, o cartório sorteou três fivelas oficiais do rodeio entre os eleitores atendidos pela unidade móvel.

Além de shows nacionais de Jiraya Uai, Simone Mendes, Gustavo Mioto e Ana Castela, foram realizados a 3ª Expoleite, o desfile de cavaleiros, o show de prêmios e a aguardada etapa da Liga Nacional de Rodeio, reunindo os melhores peões do país em provas como três tambores, laço comprido e laço em dupla. A ExpoJuína 2025 foi uma realização do Sindicato Rural de Juína, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal e patrocínio de entidades ligadas ao agronegócio.

Panorama eleitoral municipal

De acordo com dados da Justiça Eleitoral, Juína possui 32.924 pessoas aptas a votar, das quais 22.971 já realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 69,77%. Por outro lado, 9.953 eleitores (30,23%) ainda não fizeram o cadastramento. Os dados são atualizados simultaneamente aos atendimentos realizados.

A biometria adotada pela Justiça Eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo para o exercício do voto, promove a acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

Unidade móvel

A agenda de atendimento da unidade móvel da Justiça Eleitoral pelo interior do estado continua nesta quarta-feira (13), em Rio Branco, e nos dias 14 (quinta-feira) e 15 (sexta-feira), em Salto do Céu, a 10 km de Rio Branco. Os trabalhos prosseguem nos dias 19, 20 e 21 de agosto, com atendimento em Canarana, município a 651 km de Cuiabá.

#PraTodosVerem – A imagem mostra um ônibus azul identificado como “Justiça Eleitoral Móvel – Mato Grosso” estacionado em uma área aberta, cercada por árvores e cones de sinalização. No interior do veículo, pessoas são atendidas em mesas com computadores para serviços eleitorais. Três pequenos quadros sobrepostos exibem grupos de pessoas segurando títulos de eleitor e registrando o momento do atendimento.

