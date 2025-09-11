Justiça Eleitoral participa da “Unemat Cidadã”, em Diamantino

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) deu posse, nesta terça-feira (09.09), à servidora Lara Maria Veloso Andrade, que passa a integrar o quadro funcional da instituição. A nomeação dela representa o fortalecimento da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral mato-grossense, em um momento estratégico de preparação para as próximas eleições.

Aprovada no Concurso Unificado da Justiça Eleitoral, realizado em dezembro de 2024, Lara Maria Veloso Andrade chega para contribuir com as atividades técnicas e administrativas do Tribunal, mais especificamente na Secretaria de Tecnologia de Informação (STI), reforçando o compromisso da instituição em oferecer serviços cada vez mais ágeis, seguros e de qualidade à sociedade.

A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, destacou a relevância da posse. “A chegada da servidora Lara é motivo de satisfação para todos nós. Cada novo integrante fortalece ainda mais nossa missão de atuar com eficiência, transparência e compromisso com a cidadania. Tenho certeza de que sua dedicação e competência serão valiosas para o bom funcionamento da Justiça Eleitoral em Mato Grosso”.

O diretor-geral do Tribunal, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, ressaltou que a posse ocorre em um período de grande importância. “Estamos em um ano preparatório para as eleições, que exigem planejamento minucioso e o engajamento de toda a equipe. A posse da nova servidora contribui para reforçarmos nosso quadro e garantirmos que cada detalhe do processo eleitoral seja conduzido com organização e segurança”.

Já o secretário de Gestão de Pessoas do TRE-MT, Gilvan Rodrigues de Oliveira, enfatizou o acolhimento da nova integrante. “Seja bem-vinda, Lara. O TRE-MT é um ambiente de trabalho que valoriza a cooperação e o respeito. Você passará por um período de ambientação, essencial para se familiarizar com a rotina e com os colegas que fazem parte desta instituição”. Ele acrescentou que, com a recente conclusão do concurso de remoção interna, outros aprovados do Concurso Unificado também devem ser convocados em breve, fortalecendo ainda mais o corpo técnico do Tribunal.

A posse no cargo representa não só uma mudança profissional na vida de Lara Andrade, já que ela morava, até então, em Luziânia (GO). “Eu me sinto muito contente, muito feliz. É um desafio para mim, porque é tudo muito novo. É a primeira vez que eu estou tão distante da minha cidade e morando só. E é desafiador até em relação ao cargo em si, porque vai exigir novos conhecimentos e eu espero muito conseguir desempenhar bem a função que me for confiada”, disse ela, que é técnica judiciária, da área Apoio Especializado – Programação de Sistemas.

Sobre sua formação, ela contou que buscou aperfeiçoamento nesta área desde cedo. “Eu fiz o Ensino Médio no IFG (Instituto Federal de Goiás), integrado com o curso Técnico de Informática, e ali eu já comecei a gostar. Depois eu fiz o bacharelado em Sistemas de Informação, que foi a graduação de fato”. Já neste primeiro dia de ambientação, a nova servidora participou da palestra “Meditação, saúde e bem-estar”, realizada no Plenário do TRE-MT. “Estou sendo muito bem acolhida, todos demonstraram muita simpatia e cuidado”, finalizou.

Também participaram da assinatura do termo de posse, o coordenador de Educação e Desenvolvimento, Sandro Gonçalves Delgado, e o coordenador de Soluções Corporativas, Carlos Henrique Cândido.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem mostra a servidora empossada, uma mulher sorridente sentada em uma mesa de escritório, enquanto assina um documento oficial em uma pasta azul. O ambiente é formal, com móveis de escritório e cadeiras ao fundo, sugerindo o momento de assinatura do termo de posse. Ao final da matéria, tem mais fotos.

Fonte: TRE – MT