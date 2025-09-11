ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral participa da “Unemat Cidadã”, em Diamantino
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), por meio do Cartório da 7ª Zona Eleitoral (ZE), atende os eleitores e eleitoras do município de Diamantino, durante o evento “Unemat Cidadã”. O mutirão ocorre nos dias 10 e 11 de setembro, das 7h às 17h, no campus da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), localizado na Rua Rui Barbosa, n° 166, Jardim Eldorado.
Serão oferecidos os serviços de alistamento eleitoral (1º título), revisão, transferência, expedição de segunda via, emissão de certidão e emissão de guias para pagamento de multas eleitorais, além de consulta da situação eleitoral e, como foco, a coleta biométrica.
A chefe de Cartório da 7ª ZE, Silvia Helena Monteiro da Rocha, destacou a oportunidade única para as pessoas que não realizaram a biometria. “É um importante momento para a população que ainda não tem a biometria, tanto de Diamantino, Alto Paraguai e região. Além disso, teremos outros serviços eleitorais”.
Biometria 100%
A iniciativa faz parte da campanha Biometria 100%, em que a Justiça Eleitoral busca realizar a coleta da biometria de, pelo menos, 98% dos eleitores e eleitoras de Mato Grosso.
A 7ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Diamantino e Alto Paraguai, possui um eleitorado de 22.323 pessoas. Destas, 19.403 (86,92%) já possuem o cadastro biométrico. Os eleitores aptos a votar de Diamantino representam 72,66% do total da 7º ZE, com 16.219 pessoas. Atualmente, Diamantino ocupa o 74º lugar nas estatísticas do eleitorado com biometria. Com 14.948 (92,16%) cadastros biométricos, a Justiça Eleitoral busca realizar a coleta da biometria dos 1.271 (7,84%) eleitores restantes, além da população interessada.
Unemat Cidadã
O evento é uma ação de extensão da Unemat, campus de Diamantino, como parte da I Semana da Extensão Integrada. A iniciativa, que ocorre entre 09 e 11 de setembro de 2025, é vinculada ao Centro de Estudos e Pesquisa (CEPA) de Diamantino e ao Núcleo de Pesquisa em Direitos Fundamentais (NUPEDF).
O objetivo é oferecer serviços gratuitos de formação cidadã à população geral, em conjunto com a Justiça Eleitoral, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Receita Federal. Além do atendimento do TRE-MT, o evento conta com emissão de RG, orientações sobre o CPF, uma oficina sobre Direitos Fundamentais e um minicurso para conscientização e educação política da comunidade. As inscrições são gratuitas.
Autora: Laís Guilherme (Supervisão de Nara Assis)
#PraTodosVerem: A imagem mostra um local de atendimento da Justiça Eleitoral, onde servidores auxiliam cidadãos em procedimentos como cadastro biométrico e atualização de dados. Pessoas estão sentadas em frente a computadores, sendo atendidas, enquanto outras aguardam com documentos em mãos. Ao fundo, há bandeiras do Brasil, de Mato Grosso e do TRE-MT. No canto superior direito, um destaque em círculo mostra em detalhe uma eleitora realizando a coleta biométrica.
Fonte: TRE – MT
TRE-MT empossa nova servidora para reforçar quadro funcional
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) deu posse, nesta terça-feira (09.09), à servidora Lara Maria Veloso Andrade, que passa a integrar o quadro funcional da instituição. A nomeação dela representa o fortalecimento da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral mato-grossense, em um momento estratégico de preparação para as próximas eleições.
Aprovada no Concurso Unificado da Justiça Eleitoral, realizado em dezembro de 2024, Lara Maria Veloso Andrade chega para contribuir com as atividades técnicas e administrativas do Tribunal, mais especificamente na Secretaria de Tecnologia de Informação (STI), reforçando o compromisso da instituição em oferecer serviços cada vez mais ágeis, seguros e de qualidade à sociedade.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, destacou a relevância da posse. “A chegada da servidora Lara é motivo de satisfação para todos nós. Cada novo integrante fortalece ainda mais nossa missão de atuar com eficiência, transparência e compromisso com a cidadania. Tenho certeza de que sua dedicação e competência serão valiosas para o bom funcionamento da Justiça Eleitoral em Mato Grosso”.
O diretor-geral do Tribunal, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, ressaltou que a posse ocorre em um período de grande importância. “Estamos em um ano preparatório para as eleições, que exigem planejamento minucioso e o engajamento de toda a equipe. A posse da nova servidora contribui para reforçarmos nosso quadro e garantirmos que cada detalhe do processo eleitoral seja conduzido com organização e segurança”.
Já o secretário de Gestão de Pessoas do TRE-MT, Gilvan Rodrigues de Oliveira, enfatizou o acolhimento da nova integrante. “Seja bem-vinda, Lara. O TRE-MT é um ambiente de trabalho que valoriza a cooperação e o respeito. Você passará por um período de ambientação, essencial para se familiarizar com a rotina e com os colegas que fazem parte desta instituição”. Ele acrescentou que, com a recente conclusão do concurso de remoção interna, outros aprovados do Concurso Unificado também devem ser convocados em breve, fortalecendo ainda mais o corpo técnico do Tribunal.
A posse no cargo representa não só uma mudança profissional na vida de Lara Andrade, já que ela morava, até então, em Luziânia (GO). “Eu me sinto muito contente, muito feliz. É um desafio para mim, porque é tudo muito novo. É a primeira vez que eu estou tão distante da minha cidade e morando só. E é desafiador até em relação ao cargo em si, porque vai exigir novos conhecimentos e eu espero muito conseguir desempenhar bem a função que me for confiada”, disse ela, que é técnica judiciária, da área Apoio Especializado – Programação de Sistemas.
Sobre sua formação, ela contou que buscou aperfeiçoamento nesta área desde cedo. “Eu fiz o Ensino Médio no IFG (Instituto Federal de Goiás), integrado com o curso Técnico de Informática, e ali eu já comecei a gostar. Depois eu fiz o bacharelado em Sistemas de Informação, que foi a graduação de fato”. Já neste primeiro dia de ambientação, a nova servidora participou da palestra “Meditação, saúde e bem-estar”, realizada no Plenário do TRE-MT. “Estou sendo muito bem acolhida, todos demonstraram muita simpatia e cuidado”, finalizou.
Também participaram da assinatura do termo de posse, o coordenador de Educação e Desenvolvimento, Sandro Gonçalves Delgado, e o coordenador de Soluções Corporativas, Carlos Henrique Cândido.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra a servidora empossada, uma mulher sorridente sentada em uma mesa de escritório, enquanto assina um documento oficial em uma pasta azul. O ambiente é formal, com móveis de escritório e cadeiras ao fundo, sugerindo o momento de assinatura do termo de posse. Ao final da matéria, tem mais fotos.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Posto Eleitoral de Juruena amplia horário de atendimento para aumentar biometria
A partir desta quarta-feira (10.09), o Posto Eleitoral de Juruena (895 km de Cuiabá) passa a funcionar em horário ampliado, com atendimentos das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. O posto está localizado na Avenida 04 de Julho, nº 360, no Centro, em frente à Prefeitura Municipal.
A medida tem como objetivo alcançar 100% da coleta biométrica dos eleitores e eleitoras do município. Atualmente, do total de 7.406 pessoas aptas ao voto em Juruena, 6.613, ou seja, 89,29 % cadastraram a biometria.
Segundo o chefe de cartório da 48ª Zona Eleitoral, Ítalo José Scolari Cararo, o horário atualmente praticado não tem sido suficiente para atender à demanda, resultando em baixa adesão da população. “Estamos ampliando o atendimento justamente para oferecer mais opções de horário aos eleitores e eleitoras. Essa é uma ação estratégica para alcançarmos a meta de 100% da biometria e garantir que todos estejam regularizados”, destacou.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso reforça a importância da coleta biométrica, que garante mais segurança no processo eleitoral e agilidade na identificação do eleitor no dia da votação. Para cadastrar a digital, basta comparecer ao posto de atendimento portando um documento oficial com foto. Se for necessário mudar o endereço ou regularizar título cancelado, também é necessário apresentar comprovante de residência atualizado. Homens que completam 18 anos de idade devem apresentar, também, a certidão de quitação militar.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do prédio onde funciona o Posto Eleitoral de Juruena, em Mato Grosso. O espaço também abriga serviços em parceria, como INSS, Sefaz, alistamento militar e emissão de carteira de identidade nacional. A entrada principal tem portas de vidro, uma pequena rampa de acesso e um banco de madeira na parte externa. Na frente do prédio, há motocicletas estacionadas e uma pessoa em pé ao lado esquerdo.
Fonte: TRE – MT
