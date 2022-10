Justiça Eleitoral proibe venda e consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) proibiu a venda e consumo de bebidas alcoólicas em dez municípios no próximo domingo (2), em razão do 1º turno das Eleições 2022. A medida vale para manter a ordem pública, segundo as decisões proferidas pelas zonas eleitorais nos municípios.

A infração à lei resultará em prisão em flagrante pelo crime de desobediência. Essa “lei seca” segue em vigor em diferente horários nas regiões. Além disso, esta é a primeira eleição em que o horário de votação será unificado e irá seguir o relógio de Brasília. Em Mato Grosso, os colégios eleitorais abrem a partir das 7h e encerram às 16h.

Veja locais e horários sem bebidas alcoólicas:

Em Guiratinga, São José do Povo e Tesouro está proibido vender ou servir bebidas alcoólicas. A medida começa a valer às 18h no sábado (1º) e termina no domingo (2), às 18h.

Em Rondonópolis, a restrição inicia às 04h30 e vai até o fim das votações. Em Itiquira fica proibido entre 00h e 17h do domingo (2).

Em Vila Rica, Santa Terezinha e Santa Cruz do Xingu, estará restrito das 6h às 18h, no dia da votação. Também sob pena de desobediência eleitoral.

Em Nova Brasilândia e em Planalto da Serra, a restrição começa às 6h e segue até 17h, neste domingo e, também, caso aconteça, no segundo turno, dia 30 de outubro.