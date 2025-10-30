Justiça Eleitoral promove atendimento itinerante para servidores da Polícia Civil

Para dar continuidade ao cadastramento biométrico de servidores(as) públicos(as) estaduais, a Justiça Eleitoral promoverá um mutirão de atendimento na sede da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (PJC-MT). A ação ocorrerá nesta quinta-feira (30.10) e sexta-feira (31.10), das 7h30 às 13h30, na sala de Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no segundo andar do prédio, localizado na Avenida Coronel Escolástico, nº 346, bairro Bandeirantes, em Cuiabá.

Além de servidores(as), serão atendidos terceirizados, terceirizadas, contratados, contratadas, residentes, estagiários e estagiárias da instituição. Estarão disponíveis os serviços: coleta biométrica, alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão de dados cadastrais e transferência de domicílio eleitoral. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), o Governo do Estado de Mato Grosso (GovMT) e a PJC-MT.

O atendimento visa promover mais comodidade e praticidade, permitindo que todos regularizem a situação eleitoral no próprio local de trabalho. Além disso, faz parte da campanha Biometria 100%, que busca alcançar a meta de 98% do eleitorado estadual com a biometria cadastrada em 2025.

Em outubro, a Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a partir do cruzamento de dados eleitorais, levantou que 8,4 mil servidores do Poder Executivo ainda não cadastraram a biometria, o que representa 11,5% do total de 72 mil pessoas. Deste montante, a maioria está localizada em Cuiabá, totalizando cerca de 1,8 mil eleitores(as).

Crédito da imagem: PJC-MT

#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do prédio da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. O letreiro espelhado indica as frases: “Estado de Mato Grosso” e “Secretaria de Estado de Segurança Pública” em letras menores; “Polícia Judiciária Civil” em letras grandes, com “Diretoria Geral” abaixo, em letras pequenas. Ao lado, o logotipo da Polícia Civil. As paredes são cinzas e há uma escada no canto inferior esquerdo, que leva a um portão com grades.

