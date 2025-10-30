ELEIÇÕES
Justiça Eleitoral promove atendimento itinerante para servidores da Polícia Civil
Para dar continuidade ao cadastramento biométrico de servidores(as) públicos(as) estaduais, a Justiça Eleitoral promoverá um mutirão de atendimento na sede da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (PJC-MT). A ação ocorrerá nesta quinta-feira (30.10) e sexta-feira (31.10), das 7h30 às 13h30, na sala de Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no segundo andar do prédio, localizado na Avenida Coronel Escolástico, nº 346, bairro Bandeirantes, em Cuiabá.
Além de servidores(as), serão atendidos terceirizados, terceirizadas, contratados, contratadas, residentes, estagiários e estagiárias da instituição. Estarão disponíveis os serviços: coleta biométrica, alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão de dados cadastrais e transferência de domicílio eleitoral. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), o Governo do Estado de Mato Grosso (GovMT) e a PJC-MT.
O atendimento visa promover mais comodidade e praticidade, permitindo que todos regularizem a situação eleitoral no próprio local de trabalho. Além disso, faz parte da campanha Biometria 100%, que busca alcançar a meta de 98% do eleitorado estadual com a biometria cadastrada em 2025.
Em outubro, a Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a partir do cruzamento de dados eleitorais, levantou que 8,4 mil servidores do Poder Executivo ainda não cadastraram a biometria, o que representa 11,5% do total de 72 mil pessoas. Deste montante, a maioria está localizada em Cuiabá, totalizando cerca de 1,8 mil eleitores(as).
Mutirão eleitoral de Rondonópolis tem data alterada desta quinta (30) para 05/11
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) comunica a alteração na data de mutirão eleitoral no município de Rondonópolis, que ocorreria nesta quinta-feira (30.10). A ação foi reagendada para o dia 05 de novembro, das 8h às 11h30 e das 18h30 às 21h30, na Faculdade FASIPE Rondonópolis, localizada na Avenida Lázara Naves Dias, s/nº, Coophasem.
De acordo com a chefe de Cartório da 10ª Zona Eleitoral, Hiromi Mizobe, a transferência foi realizada a pedido da direção da faculdade. Para atender a população, cinco servidores estarão disponíveis no local com kits biométricos. Cada kit contém um computador portátil, scanner para coleta biométrica, câmera digital, pad para assinatura e case para ambientação e transporte dos equipamentos.
TRE-MT participa de congresso sobre boas práticas na gestão documental do Poder Judiciário
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso marcou presença no VII Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário, realizado em Belo Horizonte (MG). O evento se consolidou como um espaço essencial para o fortalecimento da governança e da gestão documental, temas fundamentais para a transparência, a eficiência administrativa e a preservação da memória institucional.
Representando o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), a servidora Janete Clementino do Livramento, técnica judiciária lotada na Seção de Comunicação Administrativa, acompanhou as discussões e inovações apresentadas durante o congresso.
Entre os destaques do encontro, esteve o debate sobre o uso da inteligência artificial generativa na gestão de arquivos, tecnologia que vem revolucionando a forma como documentos são classificados, acessados e analisados. “Essa inovação tem promovido mais agilidade e precisão nos processos arquivísticos, contribuindo para o aprimoramento da administração pública”, ressalta ela.
A participação do TRE-MT no evento, que foi realizado nos últimos dias 23 e 24 de outubro, reforça o compromisso da instituição com o aprimoramento contínuo das práticas de gestão documental e com o alinhamento às diretrizes nacionais do Poder Judiciário. Segundo Janete Clementino, o congresso proporcionou um rico intercâmbio de experiências e o compartilhamento de boas práticas entre tribunais, “fundamentais para o fortalecimento das políticas de transparência e de preservação da memória institucional”.
Com o tema “Arquivos permanentes: preservação, acesso e difusão”, o evento teve como objetivo capacitar os(as) participantes para a implementação de políticas arquivísticas, além de desenvolver estratégias eficazes na preservação e acesso a acervos documentais. O público-alvo foram magistrados, magistradas, servidores, servidoras, estagiários, estagiárias, colaboradores e colaboradoras terceirizados do Poder Judiciário e interessados em geral.
