Justiça Eleitoral promove mutirão de atendimento no Supermercado Kinfuku, em Nova Bandeirantes
Para estreitar a relação com a população, a Justiça Eleitoral busca estar presente no cotidiano do eleitor e da eleitora. Dessa forma, a 50ª Zona Eleitoral promove um mutirão de atendimento no município de Nova Bandeirantes (distante a 1.011 km de Cuiabá), nesta sexta-feira (05.12), das 8h às 17h, e no sábado (06.12), das 8h às 13h. A ação ocorre no Supermercado Kinfuku, localizado na Rua São Paulo, nº 1100, Centro.
Serão ofertados os serviços de alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), transferência, revisão de dados cadastrais, emissão de segunda via e de guias para pagamento de multas eleitorais, regularização do título e coleta da biometria. Para ser atendido, basta apresentar o documento oficial com foto, na versão física ou digital, e o comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que desejam tirar o primeiro título também devem levar o comprovante de quitação militar.
“A importância desse mutirão é a ação pela comunidade. Nós pensamos na primeira sexta-feira e sábado do mês, porque é o período em que muitos recebem o salário e vão fazer compras em mercados na cidade. É como a gente tem alcançado o eleitorado, levando cartazes e caixas de som”, declarou o servidor do Cartório da 50ª Zona Eleitoral, Osmar Fernandes Ribas.
A ação tem como objetivo promover a aproximação entre a população e a Justiça Eleitoral, oferecendo acesso aos serviços essenciais com mais conforto e praticidade a eleitores e eleitoras. Além disso, o mutirão integra a campanha “Biometria 100%”, uma mobilização estadual para ampliar o índice de cobertura biométrica para, pelo menos, 98% até o fim de 2025.
Panorama biométrico
A 50ª Zona Eleitoral, que também atende os municípios de Apiacás (a 978 km de Cuiabá) e Nova Monte Verde (a 959 km da Capital), conta com 22.063 pessoas aptas a votar. Deste total, o índice de cobertura biométrica é de 82,25%, que corresponde a 18.147 eleitores(as), enquanto 17,75% ainda não cadastraram a biometria, o equivalente a 3.916 pessoas.
No município, o eleitorado é composto por 9.949 pessoas, em que 7.806 (78,46%) já fizeram a coleta biométrica. Por outro lado, o equivalente a 21,54% (2.143 pessoas) não têm a biometria cadastrada.
Balanço geral
Em novembro, também na sexta-feira e no sábado, o cartório mobilizou um mutirão eleitoral no local. Foram atendidos(as) 87 eleitores(as), com serviços entre revisão, transferência e alistamento eleitoral.
“Conseguimos alcançar um grande número de pessoas, superando nossas expectativas. Por isso, agendamos outro [nos dias 5 e 6 de dezembro] com o apoio da Prefeitura Municipal e do gerente do supermercado. Agora esperamos alcançar ainda mais eleitores”, relatou o servidor.
Vale ressaltar que o prazo para regularizar a situação eleitoral vai até dia 6 de maio de 2026. A data marca 150 dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que ocorrerá em 4 de outubro.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)
Crédito da imagem: Kinfuku Atacado
#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do mercado em branco, vermelho e azul. O estacionamento conta com carros, motos e pedestres. A entrada está decorada com um arco branco e vermelho. O céu está claro e sem nuvens.
Fonte: TRE – MT
Alexandre Meinberg Ceroy é o novo juiz da 9ª Zona Eleitoral, em Barra do Garças
O juiz Alexandre Meinberg Ceroy assumiu a titularidade da 9ª Zona Eleitoral, com sede em Barra do Garças (511 km de Cuiabá), a partir desta terça-feira (02.12). O novo magistrado assumiu a vaga deixada por Michell Lotfi Rocha da Silva, que terminou o biênio no último dia 27 de novembro.
A designação do juiz Alexandre Ceroy consta na Resolução n° 2.941/2025, assinada pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves, aprovada pelo Pleno e publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) n° 4.539, de 02 de dezembro deste ano.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, o novo titular da 9ª Zona Eleitoral ressalta que o desafio atual é atingir a meta de 98% do eleitorado com cadastramento biométrico. “Hoje nós estamos em uma situação relativamente confortável nessa região. Dos seis municípios integrantes da Zona Eleitoral, quatro já atingiram a meta e nós estamos com dois que ainda não atingiram. Mas, mesmo assim, esses dois estão num patamar de percentual de cumprimento superior à média do estado. Nós pretendemos terminar esse cadastramento, atingirmos a meta de 98% ainda esse ano e, para isso, estão sendo feitos mutirões de atendimento. Eu, tendo assumido agora, já vou começar uma ampla divulgação nos meios de comunicação, falando sobre a necessidade da biometria”, ressaltou.
Em relação às questões processais, o magistrado avalia que a Zona Eleitoral também está em uma situação confortável. “Nós temos pouca movimentação processual, então, hoje nós intencionamos somente manter esses baixos níveis de demanda processual”. Já quanto ao próximo ano de 2026, o juiz projeta vários desafios. “Temos todos os preparativos para as Eleições Gerais e isso envolve, evidentemente, muita demanda, até porque hoje a 9ª Zona Eleitoral é uma das maiores do estado, abrange seis municípios. Inclusive, num passado recente nós tínhamos duas Zonas Eleitorais aqui, isso também é uma demanda que será levada ao conhecimento do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, a necessidade de ampliação dessa Zona, ou a criação de mais uma ZE, tendo em vista que hoje nós temos mais de 60 mil eleitores e eleitoras no nosso âmbito”, finalizou.
Antes de assumir esta vaga, o magistrado já atuou como juiz eleitoral na 30ª ZE e na 31ª ZE, sediadas em Água Boa e Canarana, respectivamente, além de ter ocupado o cargo em substituição na 13ª Zona Eleitoral, com sede em Barra do Bugres.
O processo de escolha do juiz da 9ª Zona Eleitoral foi regido pelo Edital n° 14 – SRMJE/CP/SGP/2025, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral nº 4503, de 07/10/2025. As inscrições foram recebidas no período de 08 a 14 de outubro deste ano.
A 9ª Zona Eleitoral é responsável, além de Barra do Garças, pelos municípios de Araguaiana, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho e Torixoréu, totalizando 64.872 pessoas aptas ao voto.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem apresenta um card institucional do TRE-MT, com foto de um homem em destaque à esquerda e, à direita, informações textuais sobre sua função na Justiça Eleitoral. O fundo é azul com elementos gráficos discretos, em estilo oficial e formal.
Fonte: TRE – MT
Presidente do TRE-MT participa do Encontro Nacional do Poder Judiciário
A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves, participa do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Florianópolis (SC). Aberto nesta segunda-feira (1º/12), o evento ocorre até esta terça-feira (02.12), e inclui na programação uma reunião com os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Na abertura do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, na noite desta segunda-feira (1º/12), participantes acompanharam duas palestras magnas que abriram os debates do primeiro dia do evento com análises sobre a trajetória recente do sistema de justiça e os desafios que moldarão as próximas décadas. O 19º ENPJ reúne presidentes de tribunais, magistrados, magistradas, pesquisadores, pesquisadoras, gestores e gestoras de todo o país.
A ministra Ellen Gracie, que presidiu o CNJ entre 2006 e 2008, abriu o evento com a palestra “CNJ – 20 anos depois: o que mudou no sistema de justiça?”. Ela resgatou marcos decisivos da consolidação institucional do Conselho e apresentou uma análise abrangente das transformações administrativas e estruturais impulsionadas ao longo do tempo. Entre os pontos abordados, pontuou o desenvolvimento do sistema eletrônico de análise prévia da repercussão geral, criado pelo Conselho antes mesmo da legislação definitiva, para evitar a explosão do estoque de processos. Também exaltou a criação das Tabelas Processuais Unificadas, com a padronização de assuntos e temas. “Enquanto nós não falávamos a mesma língua, não podíamos saber quantos processos, versando sobre um determinado tema, existiam na Justiça brasileira”, afirmou em referência à uniformização de assuntos promovida pelo CNJ.
Já o presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, destacou o papel do Judiciário na manutenção da paz, na inclusão social e na defesa do Estado Democrático de Direito. “Ao Judiciário cabe proteger direitos fundamentais, resguardar a democracia constitucional e assegurar uma Justiça eficiente”. Também destacou que os próximos dois anos serão voltados à centralidade da infância, da juventude e da proteção das famílias, especialmente das mulheres, que têm sido alvo dos crescentes casos de feminicídios no país. “Não vamos cruzar os braços. Somos guardiões da esperança — e a esperança não é passividade”, afirmou.
Presente e futuro
Na sequência, o professor Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP), apresentou a palestra “O Poder Judiciário dos próximos 20 anos: o que esperar?”. Mestre em Direito pela Universidade Columbia (EUA) e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), Vilhena abordou os fatores históricos, sociais e tecnológicos que moldarão o exercício legítimo da autoridade judicial no futuro. Ele examinou tendências que deverão influenciar a atuação judicial no médio e longo prazo. O professor destacou o avanço das tecnologias de automação e inteligência artificial, a necessidade de ampliar o acesso à justiça em um contexto de desigualdades persistentes e os desafios associados à preservação da confiança pública nas instituições.
Vilhena também analisou os desafios contemporâneos à luz da conjuntura internacional, destacando que o Judiciário tem sido alvo de ataques em diversas partes do mundo. “Vivemos um período em que um dos principais componentes para a manutenção da democracia, que é o Poder Judiciário, tem sido alvo de ataques profundos”, afirmou, citando episódios de perseguição a magistrados em regimes autoritários. “O Poder Judiciário é uma parte essencial do milagre da democracia, e é por isso que, em grande parte do mundo, tem sido objeto de ataque”, alertou.
Definição de diretrizes
A presidente do TRE-MT ressaltou a importância do encontro, que é a principal agenda anual de definição das diretrizes estratégicas do Poder Judiciário, promovendo discussões sobre inovação, governança, eficiência e aprimoramento da prestação jurisdicional. “A participação no Encontro Nacional do Poder Judiciário é fundamental para alinharmos nossas ações às diretrizes estratégicas que conduzem o trabalho de todos os ramos da Justiça. Este é o momento em que refletimos sobre inovação, governança e eficiência, compartilhamos experiências e fortalecemos o compromisso com uma prestação jurisdicional cada vez mais qualificada. Para o TRE-MT, estar presente neste diálogo nacional significa reafirmar nosso propósito institucional e contribuir ativamente para a evolução contínua do sistema de Justiça”, frisou a desembargadora Serly Marcondes Alves.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A primeira imagem mostra uma reunião formal, com várias pessoas sentadas ao redor de mesas dispostas em formato de “U”. Todos estão vestidos de forma social e atentos à discussão. Há copos de água sobre a mesa e uma mulher em pé ao fundo. O ambiente é claro e organizado, com clima institucional. A segunda imagem mostra um palco de evento formal do “19º Encontro Nacional do Poder Judiciário”, realizado em Florianópolis/SC. Três pessoas estão sentadas à mesa principal, enquanto uma delas aparece falando no púlpito, também exibida em um grande telão ao fundo. A mesa é decorada com arranjos florais e o cenário é institucional, com o painel do evento destacando data e organizadores.
Fonte: TRE – MT
Ceaf promove capacitação em técnicas de inteligência em fontes abertas
Marina Martynhychen ministrará aula de Direito Constitucional em encontro presencial do mestrado
Cuiabá recebe 2ª edição do evento de capacitação sobre autismo
CCJR aprecia 39 itens e presidente destaca análise do PLOA após audiência pública
Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável
Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão,...
Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana
A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado...
Polícia Militar prende suspeito de invasão à residência e furto em Barra do Garças
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem após invadir e furtar uma residência, na cidade de Barra do...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
