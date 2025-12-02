Justiça Eleitoral promove mutirão de atendimento no Supermercado Kinfuku, em Nova Bandeirantes

Para estreitar a relação com a população, a Justiça Eleitoral busca estar presente no cotidiano do eleitor e da eleitora. Dessa forma, a 50ª Zona Eleitoral promove um mutirão de atendimento no município de Nova Bandeirantes (distante a 1.011 km de Cuiabá), nesta sexta-feira (05.12), das 8h às 17h, e no sábado (06.12), das 8h às 13h. A ação ocorre no Supermercado Kinfuku, localizado na Rua São Paulo, nº 1100, Centro.

Serão ofertados os serviços de alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), transferência, revisão de dados cadastrais, emissão de segunda via e de guias para pagamento de multas eleitorais, regularização do título e coleta da biometria. Para ser atendido, basta apresentar o documento oficial com foto, na versão física ou digital, e o comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que desejam tirar o primeiro título também devem levar o comprovante de quitação militar.

“A importância desse mutirão é a ação pela comunidade. Nós pensamos na primeira sexta-feira e sábado do mês, porque é o período em que muitos recebem o salário e vão fazer compras em mercados na cidade. É como a gente tem alcançado o eleitorado, levando cartazes e caixas de som”, declarou o servidor do Cartório da 50ª Zona Eleitoral, Osmar Fernandes Ribas.

A ação tem como objetivo promover a aproximação entre a população e a Justiça Eleitoral, oferecendo acesso aos serviços essenciais com mais conforto e praticidade a eleitores e eleitoras. Além disso, o mutirão integra a campanha “Biometria 100%”, uma mobilização estadual para ampliar o índice de cobertura biométrica para, pelo menos, 98% até o fim de 2025.

Panorama biométrico

A 50ª Zona Eleitoral, que também atende os municípios de Apiacás (a 978 km de Cuiabá) e Nova Monte Verde (a 959 km da Capital), conta com 22.063 pessoas aptas a votar. Deste total, o índice de cobertura biométrica é de 82,25%, que corresponde a 18.147 eleitores(as), enquanto 17,75% ainda não cadastraram a biometria, o equivalente a 3.916 pessoas.

No município, o eleitorado é composto por 9.949 pessoas, em que 7.806 (78,46%) já fizeram a coleta biométrica. Por outro lado, o equivalente a 21,54% (2.143 pessoas) não têm a biometria cadastrada.

Balanço geral

Em novembro, também na sexta-feira e no sábado, o cartório mobilizou um mutirão eleitoral no local. Foram atendidos(as) 87 eleitores(as), com serviços entre revisão, transferência e alistamento eleitoral.

“Conseguimos alcançar um grande número de pessoas, superando nossas expectativas. Por isso, agendamos outro [nos dias 5 e 6 de dezembro] com o apoio da Prefeitura Municipal e do gerente do supermercado. Agora esperamos alcançar ainda mais eleitores”, relatou o servidor.

Vale ressaltar que o prazo para regularizar a situação eleitoral vai até dia 6 de maio de 2026. A data marca 150 dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que ocorrerá em 4 de outubro.

Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)

Crédito da imagem: Kinfuku Atacado

#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do mercado em branco, vermelho e azul. O estacionamento conta com carros, motos e pedestres. A entrada está decorada com um arco branco e vermelho. O céu está claro e sem nuvens.

